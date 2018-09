Cu ambele maini pe Inteligenta Artificiala & Big Data. La propriu, in 9 noiembrie, la Cluj-Napoca

Hand-on Artificial Intelligence

Cine sunt trainerii evenimentului?

Targetarea, personalizarea, evaluarea conform unor KPIs - acestea sunt doar cateva dintre aspectele care ii ajuta pe antreprenorii romani sa urmareasca rezultatele masurabile.Interesul la nivel global fata de tot ce inseamna automatizare este unul crescut si sprijinit de branduri care investesc anual in tehnologie (companii precum Samsung, Glo, Huawei, Telekom, eBay, Asos, Alibaba etc) . La nivel local insa, desi exista interes si oameni pregatiti in acest sens, procesul nu are acelasi impact.Masterclass-ul dedicat dezvoltatorilor de Inteligenta Artificiala si Big Data are loc pesi este organizat sub umbrela, evenimentul premium de eCommerce din Europa de Est.Eveniment hands-on structurat sub forma unui MasterClass,se adreseaza arhitectilor de software, managerilor tehnici, dezvoltatorilor de AI si specialistilor in data science si reprezinta cadrul ideal de invatare, creare, dezvoltare si testare a programelor care au menirea de a neschimba total viata." este tematicape care Felix Crisan si ValentinaCrisan o vor dezbate alaturi de specialistii in Inteligenta Artificiala si Big Data.", declara Felix Crisan.Cu o experienta de peste 20 de ani in Tehnologia Informatiei,si-a inceput activitatea in calitate de reasercher in social science, a continuat in calitate de developer pentru COTS. Felix coordoneaza si supravegheaza numeroase proiecte, iar in prezent este Co-founder & CTO in cadrul Netopia Payments si mobil Pay Wallet.este Consultant & Trainer Big Data Technologies @ Densodata. Cu o experienta de peste 14 ani in telecom si domenii IT, Valentina este pasionata de cloud si data, sustine cursuri Cassandra, Hadoop si cursuri de architectura big data.Exponea, Netopia, Turkish Airlines, Kiss FM, DWF, eMag Marketplace, Filadelfia Turism, C-Solution, SMSLink.ro, Profitshare, Conectoo, iAgency.ro, Gomag, Online Mastery