Cum sa obtii succes in campaniile omni-channel

O decizie de cumparare este intotdeauna o experienta

Mai mult nu inseamna neaparat mai bine

Revolutie sau evolutie?

Brandurile trebuie sa integreze un spectru larg de strategii offline si online pentru a atinge succesul pe care si-l doresc, potrivit specialistilorPotrivit Salesforce , sunt necesare 6-8 puncte de intalnire pentru ca un utilizator sa devina client.Intr-un grup de potentiali cumparatori, se afla oameni care sunt mai dispusi sa devina clienti in momentul in care mesajul brandului ajunge la ei exact acolo unde petrec cel mai mult timp.Clientii fideli au nevoie de aceasta flexibilitate a brandului, iar capacitatea de a raspunde acestor asteptari amplifica posibilitatea de a-i transforma in fani.Totusi, marketingul omni-channel nu functioneaza fara o strategie consistenta, bine pusa la punct.Sa ne imaginam un barbat de varsta mijlocie, care decide sa isi imbunatateasca stilul de viata prin practicarea regulata a exercitiilor fizice.Pe masura ce incepe sa caute online modele noi de pantofi sport, din ce in ce mai multe opinii, review-uri si recomandari ii vor influenta decizia finala.Exista, de asemenea, o posibilitate foarte mare sa isi doreasca sa probeze cateva modele favorite in magazinele fizice.Va incepe sa faca diverse comparatii de preturi si stiluri, iar in acest timp, ar putea descoperi si alte oferte la echipamente complementare.Daca un retailer nu are culoarea pe care si-o doreste, va alege un altul pentru achizitia finala. Intregul proces poate dura zile intregi si va implica mai multe puncte de intalnire.In fiecare etapa, fiecare brand luat in considerare are sansa de a-l transforma in cumparator, iar punctele de intalnire sunt reprezentate, alternativ, de reclame outdoor, de marketing WoM, de discutii pe bloguri si forumuri, de Social Media, evenimente, customer support, oferte facute pe e-mail etc.Fiecare pas are loc pe canale de comunicare distincte, iar campaniile de advertising omni-channel au intocmai scopul de a gasi cele mai potrivite canale pentru fiecare client in parte. Varianta cu cel mai mare potential este prezenta pe toate canalele, optimizata in asa fel incat mesajul sa fie in locul potrivit, la momentul potrivit.Mediul competitiv determina brandurile sa fie prezente peste tot, iar bugetele de Advertising din ce in ce mai mari si tehnologiile din ce in ce mai moderne demonstreaza ca acest trend va continua. Problema apare in momentul in care dorinta de a fi la zi cu toate noutatile implica investitii mari, fara rezultate palpabile.Tehnologiile AR si VR sunt costisitoare si, intr-adevar, pot diferentia o companie de restul. Deseori, insa, un magazin fizic amenajat intr-un mod creativ sau o aplicatie interactiva pot implica investitii mai mici, cu un rezultat favorabil.Clientii au acces la oferte din ce in ce mai variate, ceea ce ii face din ce in ce mai putin dispusi sa devina loiali unui brand si din ce in ce mai pretentiosi. Prin urmare, nu bugetele foarte mari alocate promovarii fac diferenta, ci mesajul in sine.Marketerii trebuie sa gandeasca strategiile in perspectiva. Potrivit unui studiu efectuat de Bain & Company , companiile care exceleaza la capitolul experientei utilizatorului au venituri mai mari cu 4-8% peste media din piata.Specialistii RTB House considera ca cea mai fericita varianta este o campanie omni-channel cu efecte masurabile.Daca ne intoarcem in timp, descoperim ca majoritatea canalelor de promovare erau deja disponibile. Schimbarea concreta e reprezentata de modul in care putem masura, coordona si controla activitatile pe toate aceste canale.In esenta, omni-channelul nu presupune neaparat apelarea la toate mijloacele media disponibile, ci gasirea unui echilibru intre offline si online.Recent, Google a incercat sa monitorizeze achizitiile cu cardul si sa le asocieze cu profilurile online, pentru a afisa reclame mai relevante. Aceasta abordare ar putea deveni un standard, in viitorul apropiat.Pe de-o parte, oamenii se tem sa impartaseasca prea multe date, in special daca sunt sensibile, dar pe de alta parte se asteapta la continut personalizat. Adlucent a descoperit ca oamenii sunt de doua ori mai dispusi sa dea click pe o reclama a unui brand necunoscut daca aceasta este adaptata preferintelor lor.Tehnologiile avansate le ofera marketerilor abilitatea de a furniza date mai precise. Analizate si utilizate responsabil, acestea pot imbunatati considerabil experienta de utilizator.De exemplu, daca informatiile legate de achizitiile offline pot fi asociate cu utilizatorii online, reclamele pot fi adaptate astfel incat sa nu afiseze si produsele deja cumparate. E-mail marketingul poate fi utilizat pentru a invita clientii la evenimente speciale.In cele din urma, participantilor ar trebui sa le fie afisat un continut publicitar diferit. De asemenea, combinarea cu datele din sistemele CRM (precum cardurile de loialitate) pot duce la afisarea de reclame in timp real, cand clientul se afla in magazinul fizic.Este de sase-sapte ori mai scump sa obtii clienti noi decat sa ii pastrezi pe cei vechi, asa ca o strategie naturala ar fi apelarea la campanii integrate. Pentru ca un brand sa implementeze o strategie omni-channel, marketerii trebuie sa foloseasca intelept datele pe care le au despre clienti, pentru a transforma asteptarile din ce in ce mai mari ale acestora in oportunitati de amplificare a vanzarilor.