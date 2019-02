Cum sa-ti cresti vanzarile online cu 10-15%, de Valentine's Day

Landing page-ul dedicat promotiei impartit in 3 categorii: "Cadouri pentru EA", "Cadouri pentru El", "Cadouri Cuplu".

Pentru a fi mai eficienti, intr-o piata din ce in ce mai competitiva, este nevoie sa-ti construiesti inteligent o campanie online care sa atraga cat mai multi clienti.Gun Media, agentie de marketing online din Romania, cu focus pe campanii de performance (PPC, SEO & Social Media), a intocmit o lista cu lucrurile care nu trebuie sa lipseasca din campaniile de vanzari specifice Zilei Indragostitilor."Implementata corect, o campanie de marketing online dedicata acestei perioade, poate aduce un plus de 10-15% in vanzari, fata de o luna normala. Evident, rezultatele unei astfel de campanii variaza si in functie de bugetul si efortul depus de fiecare companie", declara Robert Trandafir, fondator Gun Media.Retelele de socializare au devenit adevarate generatoare de vanzari in ultimii ani, asa ca nu trebuie sa fie excluse sub nicio forma din nicio strategie de vanzari, indiferent de ocazie. Potrivit specialistilor din departamentul de social media din Gun Media, este obligatoriu ca bannerele sa fie sugestive pentru produsul sau serviciul promovat. Mai departe este nevoie de un landing page dedicat si personalizat cu promotiile de Valentine's Day, totul intr-un concept care sa imbine produsul sau serviciul cu Ziua indragostitilor. De asemenea, este foarte important sa fie alocat un buget dedicat acestei campanii.Este nevoie de mesaje cheie si texte cat mai creative, in functie de categoria de public catre care te adresezi. Este important sa creezi mesaje specifice atat pentru femei, cat si pentru barbati, dar si in functie de segmentele de varsta.Retargeteaza-ti utilizatorii care ti-au vizitat deja site-ul, prezinta campania si faptul ca pot beneficia de discount-uri speciale in aceasta perioada. Mai mult, poti crea oferte personalizate pentru acestia. Facebook te poate ajuta sa targetezi persoane aflate intr-o relatie sau cu statusul "Engaged", iar acest lucru poate fi benefic pentru rezultatele campaniilor tale.Specialistii de la Gun Media recomanda punerea in joc a unor premii. Nu este nevoie de altceva decat de mici concursuri pe Facebook in care utilizatorii sa interactioneze cu pagina, sa se implice in actiunile tale si ulterior sa fie recompensati.Specialistii din departamentul Google Ads recomanda selectarea unor produse cat mai apropiate de tema iubirii. Este un sfat valabil pentru orice tip de magazin. De exemplu, chiar si un magazin de obiecte sanitare poate profita oferind in aceasta perioada reduceri la cazile cu hidromasaj. Daca nu au produse care se potrivesc, pot derula oferte 1+1. Cumperi o cada si primesti un alt produs gratuit.In ceea ce priveste targetarea, specialistii recomanda un accent ridicat pe tinerii sub 35 de ani, de Valentine's Day, iar de Dragobete pot ridica limita de varsta.Din punct de vedere tehnic, pentru o campanie prin Google este nevoie de:In Romania, pe 10 februarie incepe sa creasca interesul pentru Ziua IndragostitilorOptimizarea pentru motoarele de cautare este o alta componenta care nu trebuie sa lipseasca din nicio campanie. Specialistii de la Gun Media le recomanda retailerilor sa foloseasca Google Trends pentru a determina cat mai bine cand ar trebui lansata campania de Valentine's Day. Din analizele Gun Media, in Romania interesul clientilor incepe sa creasca pe 10 februarie.este esentiala, mai ales in ceea ce priveste elementele de user experience si viteza de incarcare a paginilor. Pozele si clipurile video trebuie comprimate pentru a se incarca mai repede. Totodata este recomandata adaugarea de cuvinte cheie in elementele si tag-urile pozelor.. Este necesara pregatirea unei pagini speciale pentru produsele de Valentine's Day in care trebuie schimbate doar elementele de meta tags pentru anul curent, din 2018 in 2019.Un sfat foarte de important! In URL, daca retailerii vor sa beneficieze de avantajele indexarii Google si anul viitor. Pot avea un landing page de tipul "www.siteulmeu.ro/promotii-valentines-day". Din punct de vedere tehnic, serverul pe care este gazduit site-ul trebuie sa fie capabil sa suporte un trafic ridicat pentru aceasta perioada.Nu in ultimul rand,, avand un rol important si pentru anul urmator. Magazinele vor avea un avantaj fata de competitorii care vor crea pagini noi.Fondata in 2013, agentie Gun Media a creat sute de strategii si campanii online pentru companii din cele mai diverse domenii: auto, home&deco, IT, electronice & electrocasnice, cabinete de avocatura, medicina, turism, fashion, pharma, cadouri, transport, etc. Printre clientii agentiei s-au numarat Automobile Bavaria, Cupio, Secom, Evolio, The Home sau Mob&deco.In 2016 a obtinut cel mai inalt grad de certificare, Premier Google Partner, dar si premiul de Best Social Media Presence la Gala Premiilor eCommerce GpeC, alaturi de Cupio, unul dintre cei mai vechi clienti ai agentiei.