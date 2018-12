Cum sa-ti cresti vanzarile online in perioada sarbatorilor de iarna

Doina Vilceanu, Business Development Manager al ContentSpeed, prima agentie de e-commerce din Romania care ofera solutii dedicate magazinelor online, detaliaza care sunt pasii necesari pentru a avea o campanie de vanzari cu rezultate sporite in perioada sarbatorilor de iarna."Cum fiecare retailer va face tot posibilul sa castige cat mai multi clienti, orice aspect poate face diferenta. Batalia pe atentia si portofelul clientilor este una dura, iar orice componenta in plus in strategia de vanzari si de marketing iti poate aduce un plus in fata competitiei. Vei castiga clienti care altfel ar fi cumparat de la concurenta si nu de la tine. De aceea este important sa iei in calcul orice aspect care iti poate aduce un avantaj.Daca ai un plan bine pus la punct, cu o strategie de marketing complexa, care sa aiba in vedere promovare social media, reduceri pentru produsele specifice acestei perioade, integrarea in oferta a promotiilor de tip bundle (1+1), transport gratuit, garantie extinsa etc, iti poti creste vanzarile cu 20-30%.", subliniaza Doina Vilceanu.Alegerea unor teme specifice sarbatorilor de iarna nu are doar rolul estetic. Clientii vor intra atat in spiritul sarbatorilor si vor sti, in acelasi timp, ca magazinul are oferte speciale de Craciun. Vor fi tentati sa ramana in site si sa analizeze oferta. Ideal ar fi ca acelasi vizual sa fie folosit si in campaniile de promovare.Daca retailerii au deja campanii care ruleaza pe Google Ads sau Facebook Ads, trebuie neaparat sa mentioneze ofertele speciale de Craciun. In anunt trebuie precizat pana la ce data este valabila campania. Promotiile limitate in timp au efect de "urgentare" a deciziei de cumparare. Este foarte important ca retailerii sa aloce bugete mai mari, cu minimum 20-30%, pentru ca este foarte probabil ca si concurenta sa o fi facut-o deja, astfel crescand costul per click.Vanzarile incrucisate si produsele asociate sunt o strategie buna pentru a creste incasarile, in special in perioada sarbatorilor, atunci cand oamenii sunt dispusi sa cheltuie mai multi bani. Pregatirea unor pachete de produse cu un mic discount ajuta mult la cresterea valorii medii a cosului de cumparaturi, cu cel putin 30%, conform unui studiu Amazon.Statisticile arata ca 6 din 10 cumparatori prefera sa cumpere mai multe produse pentru a beneficia de livrare gratuita. Retailerii sunt sfatuiti sa stabileasca un prag minim al cosului de cumparaturi, pe care ei il considera adecvat pentru bugetul lor, peste care sa ofere livrarea gratuita. Anuntarea datei limita pana la care pot fi plasate comenzile cu Livrare Garantata pana de Craciun, denota grija fata de client, dar si induce urgenta in decizia de cumparare.Retailerii trebuie sa tina cont ca multi clienti cumpara cadouri, asa ca trebuie sa adauge optiuni de ambalare sau chiar sa includa o felicitare. Acestea pot fi oferite fie gratuit, fie contra-cost, in functie de bugetul fiecarui magazin online.Statisticile arata ca 67% din cosurile online sunt abandonate. Pentru a reduce rata de abandon, retailerii pot trimite email-uri cu oferte discount, astfel incat clientii sa finalizeze comanda.Recomandate sunt si voucherele si reducerile pentru comenzile viitoare. Chiar daca nu vor beneficia imediat de ele, clientii vor reveni in magazin pentru ca vor opta sa cumpere de acolo de unde stiu ca au deja o reducere asigurata. Aceasta este o strategie eficienta de a genera incasari si in viitor.Pe langa clasicele Ramburs si OP, plata cu cardul este intr-o continua crestere, mai ales daca produsul comandat urmeaza sa fie facut cadou, clientul va trece direct adresa de livrare a persoanei care urmeaza sa primeasca coletul. Deci va trebui sa achite cu cardul.Daca produsele au o valoare mai mare (dar nu numai), ideal ar fi sa fie oferita o optiune de creditare. Card Avantaj, Star BT si alte carduri de credit sunt disponibile direct prin procesatorii de plati. Iar pentru clientii care nu au un card de rate, recomandam integrarea unui modul de creditare instant digital cum e Cetelem sau TBI Credit Online.O alta modalitate raspandita de sarbatori este oferirea unui card de cumparaturi cadou. Cei care le primesc vor cauta comerciantii la care le pot schimba in cadoul perfect. De exemplu, pot fi integrati in magazinele offline si online furnizori independenti precum CardCadou.Online.Nu neglija nicio categorie de clienti si ofera cat mai multe canale de comunicareMajoritatea retailerilor se concentreaza pe cumparatorii activi, dar in perioada sarbatorilor de iarna se pot activa si clientii care fac cumparaturi mai rar. Acestia vor aduce plusul de care un magazin are nevoie pentru a genera crestere.Doina Vilceanu le recomanda retailerilor sa trimita newslettere si SMS-uri cu oferte personalizate. Clientul trebuie sa primeasca ofertele care conteaza pentru el. SMS-urile, desi sunt vazute ca fiind invazive, sunt citite in proportie de 98%. Adauga un link scurt catre pagina de campanie sau catre categoriile de produse care se preteaza pentru a fi facute cadou.Mai multe vanzari aduc si mai multe reactii din partea clientilor. In afara clasicului Live Chat din site, magazinele online trebuie sa comunice si prin Facebook Messeger si Whats App, canale foarte populare in ultimul timp. Si trebuie sa rezolve problemele. Clientii vor aprecia deschiderea, intrucat doresc cumpere de la magazine de incredere.Nu in ultimul rand, Doina Vilceanu recomanda retailerilor sa introduca o componenta umana in fiecare comanda - pot pune in interiorul coletului un biletel de multumire scris de mana sau chiar un cadou. Un client care primeste un bonus va fi mult mai tentat sa completeze si cererea de recenzie si chiar sa scrie despre acel magazin in social media si sa-l promoveze.ContentSpeed este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B. Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.