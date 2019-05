Cum se construieste bugetul unei campanii de marketing online pentru a obtine rezultatele dorite

Exemplu de calcul

Bugetul trebuie echilibrat cu atentie intre canalele de promovare

Iti faci departament de marketing intern sau apelezi la agentie?

Marketing manager

Specialist Pay Per Click (ideal ar fi sa fie doi, unul Google, unul Facebook/Instagram)

Specialist SEO

Content Writer

Specialistii din cadrul agentiei de marketing online Gun Media ne explica modul in care trebuie construit un buget de marketing si elementele care il influenteaza si ne ofera un exemplu care poate ajuta orice magazin online sa-si calculeze bugetele necesare in functie de asteptarile reale de la o campanie."Inainte de a demara orice campanie, trebuie sa-ti stabilesti obiective clare. Trebuie sa stii: cat iti doresti sa vinzi si cui doresti sa vinzi. Valoarea bugetului variaza in functie de nisa careia te adresezi, pentru ca fiecare segment vine cu propriul nivel de concurenta. De asemenea, bugetul este influentat si de politica de pret si de pozitionare. Acest lucru inseamna ca ai nevoie de acces la o baza de statistici cat mai bogata. Abia apoi poti incepe sa-ti calculezi bugetul necesar", declaraPentru a ajuta responsabilii de vanzari sa-si calculeze bugetele de marketing necesare si pentru a atinge rezultatele dorite, Gun Media a creat urmatorul exemplu simplificat care poate fi folosit drept model de calcul.Sa spunem ca avem un magazin online care are 10 comenzi pe zi, respectiv 300 comenzi lunare si care vrea sa-si dubleze rezultatele. Rata de conversie medie a magazinelor online in Romania in anul 2018 a fost putin peste 1%, dar, in cazul campaniilor optimizate, rata de conversie depaseste 2%. Acest lucru inseamna ca din 100 de vizitatori ajungi sa ai doua cosuri de cumparaturi.Ca exemplu concret de nisa, valoarea medie a cosului de cumparaturi din segmentul "Beauty" a fost intre 200 si 250 de lei in 2018 . Vom lua in calcul media acestui interval, adica 225 lei, si o rata de conversie de 2%.Pentru a obtine 300 de comenzi suplimentare lunar, un magazin online va avea nevoie de cel putin 15.000 de vizite in plus. Pentru o campanie pe Google ADS, la un Cost per Click (CPC) de 0,65 lei, va fi nevoie de un buget de 9.750 de lei. La aceasta suma se adauga comisionul agentiei cu care lucrezi sau costurile de gestionare interna."Trebuie retinut faptul ca acest calcul nu se aplica in orice scenariu, pentru ca trebuie luati in calcul toti factorii care pot influenta bugetul (concurenta pe nisa, politica de pret, publicul tinta, pozitionarea) . Totusi, sfatul nostru este sa existe o discutie cu agentia, sa se transmita clar obiectivele de business, sa se faca o analiza si sa se construiasca impreuna bugetul", subliniaza Robert Trandafir.Potrivit specialistilor de la Gun Media, Google este in continuare cea mai rapida cale de a ajunge la consumator, datorita volumelor de cautare foarte mari. Prin urmare, Google ADS nu trebuie sa lipseasca din strategia de marketing.Cu toate acestea, nu trebuie sa lipseasca nici campaniile de retargetare, nici cele de branding, iar prezenta in retelele de socializare este si ea foarte importanta. Bugetul, insa, trebuie echilibrat cu atentie pentru ca randamentul este diferit."Noi inca nu am intalnit vreun business online care sa nu isi gaseasca clienti pe motoarele de cautare (Google), dar exista variatii in functie de nisa. Sunt nise care convertesc foarte bine pe Google si aproape deloc pe Facebook, dar sunt si nise care inregistreaza rate de conversie si un Return on Investment (ROI) mult mai mari pe retele de socializare.Echilibrarea bugetului se face foarte mult in functie de statistici, in urma unei analize a rezultatelor generate de fiecare canal. De cele mai multe ori, ajustarea bugetului intre canale se face dupa cateva luni de campanii, in functie de ratele de conversie, de costuri, profitabilitate si asa mai departe", mai spune Robert Trandafir.Este o dezbatere intens discutata in industrie, dar raspunsul pentru fiecare companie in parte poate fi dat de bugetul lor de costuri. O companie mare, cu resursele financiare necesare, va fi tentata sa-si dezvolte propriul departament de specialisti. Cheltuielile cu un asemenea departament sunt mari, iar pentru firmele mici eforturile ar fi foarte mari.Cofondatorul Gun Media afirma ca un departament pentru campanii de marketing online are nevoie minimum de:"Un astfel de departament necesita un buget de salarii estimativ de minimum 7.000 - 8.000 de euro/lunar. Pe langa bugetul de salarii, este necesar sa investesti suplimentar in instruire, in prezenta la evenimente pentru a fi la curent cu noile tendinte. In schimb, colaborarea cu o agentie de marketing genereaza doar costurile strict legate de campanii", conchide Robert Trandafir.Agentia sa a creat sute de strategii si campanii online pentru companii din cele mai diverse domenii: auto, home&deco, IT, electronice & electrocasnice, cabinete de avocatura, medicina, turism, fashion, pharma, cadouri, transport etc. Printre clientii agentiei s-au numarat Automobile Bavaria, Cupio, Secom, Evolio, The Home sau Mob&deco.Gun Media a obtinut in 2016 cel mai inalt grad de certificare, Premier Google Partner, dar si premiul de Best Social Media Presence la Gala Premiilor eCommerce GPeC, alaturi de Cupio, unul dintre cei mai vechi clienti ai agentiei.