Cumparaturi online de peste 4,3 miliarde de euro, in crestere cu 20% fata de 2018

Raport GPeC E-Commerce Romania 2019:

Valoarea cosului mediu a crescut semnificativ in 2019

Cat au cheltuit romanii pe diferite categorii de produse?

Fashion - de la 175,34 lei in 2018 la 185,58 lei in 2019

- de la 175,34 lei in 2018 la Articole pentru copii - de la 242,12 lei in 2018 la 256,28 lei in 2019

- de la 242,12 lei in 2018 la Pet Shop - de la 165,10 lei in 2018 la 186,91 lei in 2019

- de la 165,10 lei in 2018 la Carti, Muzica si Film - de la 104,09 lei in 2018 la 118,58 lei in 2019

Home & Garden - de la 528,07 lei in 2018 la 525,67 lei in 2019

- de la 528,07 lei in 2018 la Beauty - de la 174,73 lei in 2018 la 172,29 lei in 2019

- de la 174,73 lei in 2018 la Auto & Moto - de la 348,3 lei in 2018 la 342,55 lei in 2019 (sursa: GPeC)

- de la 348,3 lei in 2018 la (sursa: GPeC) Adult - de la 155,7 lei in 2018 la 136,66 lei in 2019

72% din traficul magazinelor online este generat de telefoanele mobile

63,6% din cumparaturile online se fac de pe telefonul mobil

Articolele pentru copii, produsele cosmetice si articolele vestimentare se cumpara de pe mobil

Electro-IT&C : 48% Mobile vs. 52% Desktop

: 48% Mobile vs. 52% Desktop Home & Garden: 49% Mobile vs. 51% Desktop

Seara cumparam de pe Mobil, iar ziua de pe Desktop

56% din utilizatorii de internet din mediul urban au facut cumparaturi online cel putin lunar

Factorii esentiali in luarea deciziei de cumparare: preturile mici, livrarea rapida si notorietatea magazinului online

Recomandarile prietenilor ( Word Of Mouth )

) Usurinta procesului de cumparare (User Experience)

Peste 20.000 de comercianti online in Romania

Ce au cumparat romanii de pe eMAG Marketplace in 2019

Electrocasnice

Tablete, Telefoane si Accesorii

Home & Deco

Bricolaj (Do It Yourself)

Auto

Articole pentru copii / Pet Shop / Articole pentru curatenie

Electronice

PC, Periferice & Software

Jucarii

Ingrijire personala & Cosmetice (Beauty)

Electrocasnice

Home & Deco

Bricolaj (Do It Yourself)

Tablete, Telefoane si Accesorii

Auto

PC, Periferice & Software

Electronice

Articole pentru copii / Pet Shop / Articole pentru curatenie

Jucarii

Sport & Activitati in aer liber

Home & Deco

Bricolaj (Do It Yourself)

Fashion

Auto

Jucarii

80% plata ramburs - metoda preferata de plata a romanilor in comertul online

IT&C

Travel

Plati de facturi la utilitati

Fashion

Home & Deco

Asigurari

Cum influenteaza Black Friday cautarile pe diferite categorii in luna noiembrie

IT&C - crestere cu 33%

Home & Deco - crestere cu 24%, identic cu categoria Electronice

Articole pentru copii - crestere cu 22%

Fashion - crestere cu 17%

Sport & Activitati in aer liber - crestere cu 8%

Cosmetice / Beauty - crestere cu 6%

Ritmul de crestere 2019 vs. 2018 a fost mai redus comparativ cu 2018 vs. 2017, cand rata de crestere de la un an la altul a fost de aprox. 30%.Valoarea de peste 4,3 miliarde de euro face referire la toate tranzactiile generate din Romania atat catre comerciantii autohtoni, precum si catre magazinele online din afara granitelor tarii.", spune", adauga el., adica produsele fizice (tangibile) care au fost cumparate prin internet. Nu sunt incluse serviciile, biletele de avion, vacantele si calatoriile, rezervarile hoteliere, biletele la spectacole sau la diferite evenimente, plata facturilor la utilitati, continutul download-abil etc.Potrivit estimarilor principalilor jucatori, comertul online va continua sa creasca si in 2020, cel mai probabil urmand sa depaseasca pragul dela finalul acestui an.", spune GPeC este, de 15 ani, reprezentantul e-commerce-ului din Romania, adunand in jurul sau cea mai mare comunitate de magazine online si organizand principalele evenimente de comert online. Printre altele, GPeC centralizeaza datele si publica in fiecare an raportul comert electronic romanesc.Iata care sunt principalele cifre, statistici si estimari pentru anul recent incheiat (sursele sunt mentionate in text, precum si la finalul raportului).Potrivit statisticilor 2Performant , valoarea medie a tranzactiilor online a crescut semnificativ in 2019 comparativ cu 2018 atat in cazul achizitiilor facute de pe Desktop, cat si in cazul celor efectuate de pe telefonul mobil.In medie*, in 2019 romanii au cheltuitpentru cumparaturile facute de pe, comparativ cu 204 lei in 2018. Aceeasi crestere considerabila a valorii cosului mediu o intalnim si in cazul cumparaturilor facute de pe- de la 170 lei in 2018, lain 2019 (*valorile medii de mai sus nu contin TVA).O caracteristica importanta a anului 2019 a fost cresterea valorii medii a cumparaturilor online pe majoritatea verticalelor de piata.Chiar si in cazul in care valoarea medie s-a diminuat, scaderea a fost nesemnificativa, iar numarul de comenzi a fost mai mare - ceea ce a condus la o crestere generala a intregii piete de e-commerce cu 20-22% fata de 2018. (Potrivit 2Performant, cea mai mare crestere a cosului mediu s-a inregistrat pe categoria, de la 738,27 lei in 2018 lain 2019.Cresteri ale cosului mediu s-au inregistrat si pe categoriile:Categoriile unde s-au inregistrat scaderi (de cele mai multe ori, nesemnificative) ale valorii medii a tranzactiei au fost:din traficul magazinelor online din reteaua 2Performant a fost generat de, in timp ceComparativ cu 2018, tot mai multi utilizatori de internet folosesc telefonul mobil atunci cand navigheaza pe site-urile magazinelor online, procentul crescand de la 65,9% in 2018, laconsultate de GPeC, traficul generat de telefoanele mobile ajunge si chiar depaseste uneori pragul de2018 a fost primul an in care numarul cumparaturilor online facute de pe telefonul mobil a depasit Desktop-ul astfel: 54,8% au fost achizitii de pe telefonul mobil, respectiv 45,2% cumparaturi de pe Desktop., respectiv:comparativ cu 36,4% care au ramas fideli Desktop-ului.Si din punct de vedere alcomparativ cu 42,9% Desktop.", spune Andrei Radu (GPeC).", explica Andrei Radu.Potrivit ANCOM, la jumatatea anului 2019 existausiRomanii cumpara anumite tipuri de produse cu preponderenta de pe telefonul mobil - mai ales atunci cand este vorba de cumparaturi de impuls, care nu necesita neaparat o documentare minutioasa asupra produsului sau un timp indelungat in luarea deciziei de achizitie.De exemplu,din tranzactiile magazinelor care comercializeazasunt realizate de pe telefonul mobil si doar 23% de pe Desktop.De asemenea,sunt cumparate in proportie dede pe telefon, precum si produsele din categoriavs. 28% Desktop.Chiar si produsele destinatesunt cumparate mai degraba de pein detrimentul Desktop-ului (33%), precum si produsele din categoria, undedintre tranzactii se fac de peSi procentul cumparaturilor online facute de pe mobil din cadrul categorieia crescut de la 51% in 2018 laIn schimb, acolo unde este necesara o documentare detaliata asupra specificatiilor produselor sau pretul acestora este mai mare ori sunt comparate mai multe produse similare, ponderea tranzactiilor Mobile vs. Desktop este echilibrata:Atat traficul, cat si numarul de tranzactii efectuate de pe telefonul mobil sunt mai ridicate seara, incepand cu ora 18:00 pana la miezul noptii.In schimb, in cursul zilei (cu preponderenta in intervalul orar 10:00 - 15:00), romanii prefera Desktop-ul pentru a face cumparaturi online.Decizia de cumparare se ia in aproape jumatate dintre cazuri (46,5%) in prima ora de cand cumparatorul ajunge in magazinul online, iar acest procent este in crestere de la un an la altul: 42,6% in 2017 si 45,2% in 2018.Potrivit studiului GPeC si iSense Solutions,inainte de a face achizitia.In mai 2019, GPeC impreuna cu compania de cercetare de piata iSense Solutions au derulat un studiu in randul utilizatorilor de internet pe un esantion reprezentativ la nivel urban in functie de varsta, sex, marimea localitatii si regiune. Studiul a avut loc pentru al treilea an consecutiv.Daca la nivel national, doar 23% din populatia Romaniei a facut cumparaturi online in 2019 (sursa: Eurostat), potrivit studiului iSense cu reprezentativitate, in crestere de la 53% in 2018., in medie,, in timp ce non-cumparatorii viziteaza 5 magazine online in decursul a 12 luni, cu o frecventa mai mica (1 data pe saptamana).Cu alte cuvinte, magazinele online sunt vizitate destul de des chiar si de cei care nu au facut inca pasul spre cumparare.Ca si in ultimii 3 ani, cumparatorii aleg sa cumpere de la magazinele online cupe piata, care ausi, acestia fiind- neschimbati incepand cu 2017.In schimb, in 2019 s-au evidentiat alti doi factori care castiga teren in luarea deciziei de cumparare:Potrivit datelor furnizate de eMAG pentru GPeC, la finalul lunii decembrie 2019, in platformaerau inregistrati, in crestere semnificativa de la 14.749 in decembrie 2018.Trebuie mentionat, insa, ca nu toti comerciantii care aleg sa vanda online prin platformele de tip Marketplace sau de Anunturi detin si un magazin online propriu, de aceea este dificil de estimat numarul magazinelor online de sine statatoare din Romania.Diferite cercetari aratau ca la finalul anului 2018 existau deja aprox. 35.000 de website-uri pe domenii .RO care au functie de "adauga in cos" si pagina de "checkout", asadar pot fi considerate magazine online - dar traficul mic inregistrat de acestea le fac nesemnificative in peisajul e-commerce autohton.Conform informatiilor furnizate de oficialii eMAG Marketplace,generate pe parcursul anului 2019 au fost, in ordine descrescatoare:generate pe eMAG Marketplace, in ordine descrescatoare:Din tendintele analizate de reprezentantii eMAG Marketplace,sunt:Potrivit procesatorului de plati PayU , aprox. 20% din comenzile online sunt platite online prin card, restul de 80% fiind achitate cash la livrarea produselor Procentul este estimativ tinand cont ca exista si alte modalitati de plata (ex.: micro-plati prin SMS, online banking etc.), dar care raman, in continuare, nesemnificative din punct de vedere procentual.Trebuie luat in considerare si faptul ca cifrele furnizate de orice procesator de plati fac referire la toate tranzactiile online (servicii, plati de facturi, bilete la spectacole etc.) si(produse fizice).Conform cifrelor furnizate de PayU din punct de vedere al platilor online prin card pentru cumparaturile online,comparativ cu 2018, fiind dePotrivit PayU, topul categoriilor pentru care romanii au facut plati online prin card in 2019 (atat e-tail, cat si servicii) a fost:Potrivit Upswing Visibility Report - tool de analiza a vizibilitatii in Google, volumul de cautari pe diferite categorii de produse creste considerabil odata cu campania de Black Friday sustinuta de magazinele online in luna noiembrie a fiecarui an.Astfel, iata care sunt cresterile volumului de cautari in luna noiembrie pe diferite verticale, comparativ cu media volumului de cautari pe fiecare luna din an:Conform ARMO,, desi au fost vehiculate in spatiul public si cifre peste pragul de 300 de milioane euro.