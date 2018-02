De ce prefera europenii sa sa faca shopping online de la comerciantii internationali

studiu

In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive care stau la baza optiunilor de achizitie online pentru 71% dintre cumparatorii europeni sunt preturile mai bune si dorinta de a cumpara un anumit brand sau produs.Potrivit studiului citat, argumentele cumparatorilor, atunci cand fac achizitii de la comercianti dintr-o alta tara, includ:De asemenea, mai mult de jumatate (52%) dintre cumparatorii online din Europa iau in considerare optiunile de livrare oferite atunci cand cauta si selecteaza produse online, in timp ce 75% cred ca returul gratuit este important.In plus, 63% dintre cumparatori sunt interesati de serviciile de expediere a coletelor la adrese alternative cu program prelungit, daca taxele sunt mai mici decat in cazul livrarii la domiciliu.Cercetarea de specialitate releva, totodata, ca 43% dintre utilizatorii de smartphone au facut achizitii de pe telefon, acestia folosind dispozitivele mobile pentru mai multe activitati legate de shopping, inclusiv pentru a localiza magazine sau pentru a obtine informatii legate de anumite magazine (78%), pentru a urmari o comanda (78%) si pentru a compara preturile (75%).