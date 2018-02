De ce sa te promovezi online prin Google AdWords si Facebook Ads?

Economisesti Timp - setarea unei campanii presupune multe ore de cercetare pentru a pune in valoare corect produsele sau serviciile tale. Mai apoi campania trebuie configurata adecvat, monitorizata in mod continuu si optimizata astfel incat randamentul ei sa fie maxim.

Economisesti Bani - fara cunostinte de specialitate, s-ar putea sa platesti inzecit. Daca setarea campaniei tale a fost facuta gresit este clar ca o buna parte din banii tai se vor risipi.

Intr-o agentie beneficiezi de cunostintele celor specializati care sunt mereu la curent cu ultimele noutati si functionalitati oferite de Google si Facebook, au acces la cele mai bune sfaturi si practici oferite de acestia. O agentie va sti cum sa aduca la lumina o campanie esuata sau sa schimbe strategia la momentul oportun astfel incat afacerea ta sa fie mereu prospera.

Intr-o agentie vei lucra cu o echipa care a dobandit experienta nu doar in domeniul tau de activitate ci si in alte domenii. Informatiile pe care ti le ofera s-ar putea sa iti ofere un peisaj complet.

Daca traiesti in trecut vinzi la taraba, astepti ca oamenii sa vina la tine. Dar daca vrei sa te adaptezi prezentului stii deja ca a venit timpul sa muti o parte din vanzari in online.In ziua de azi, daca nu iti promovezi afacerea online e dificil sa ajungi la cine trebuie si sa ramai competitiv.In plus, scopul nu trebuie sa fie doar acela de a aduce oameni pe site. Trebuie sa aduci oamenii potriviti, cu adevarat relevanti, oameni care pot fi interesati de produsele si serviciile tale, cei care ulterior pot deveni clientii tai.Trebuie sa te asiguri ca ai un vad virtual care sa te faca vizibil pentru potentialii clientii.Online-ul este un mediu din ce in ce mai competitiv iar platformele de publicitate Google AdWords sau Facebook Ads aduc modificari constante.Singura modalitate de a supravietui este sa gandesti strategic pe termen lung, iar mai apoi sa implementezi campaniile respectand cele mai bune practici. Dar totul incepe de la cunoasterea principiilor de baza si necesita intelegerea detaliata a profilului clientului afacerii tale.Pe langa aceste lucruri trebuie sa cunosti in profunzime instrumentele de publicitate, astfel incat sa poti profita de oportunitatile pe care acestea le ofera fara sa faci risipa de buget.Pornind de la premisa ca la prima vedere publicitatea online pare simpla, multi antreprenori opteaza sa isi gestioneze singuri campaniile.Prin platformele Google AdWords si Facebook Ads setarea unei campanii publicitare este la indemana oricui. Dar dincolo de elementele pur tehnice, exista reguli ce trebuie respectate pentru niste rezultate vizibile.Poti cu usurinta sa ajungi la publicul potrivit, sa aduci mai mult trafic relevant pe site astfel incat sa cresti volumul de vanzari, dar in acelasi timp sa ajungi la costuri cat mai mici.E greu de crezut ca vei putea tine pasul in conditiile in care platformele vin cu instrumente de publicitate din ce in ce mai complexe.Ca antreprenor poti pierde mare parte din bugetul investit in publicitate pentru ca nu cunosti mici detalii. De ce ai pierde timpul tau pretios incercand diferite strategii de promovare care daca nu detii cunostinte aprofundate in domeniu s-ar putea sa insemne doar esecuri, nervi si bani irositi?Daca ai o afacere si ai inceput sa te extinzi pe online inseamna ca stii deja ca aceasta e portita de scapare pentru ca afacerea ta sa supravietuiasca. Cu toate acestea, daca nu ai experienta in PPC si nici disponibilitatea sa dedici mult timp si efort, este mai bine sa apelezi la o agentie.Cateva beneficii pe care poti sa le ai daca lucrezi cu o agentie specializata sunt:In concluzie, cat timp cei doi uriasi publicitari te pot coplesi cu nivelul de complexitate, EpicAds nu rateaza nicio ocazie sa combine proprietatile celor doua platforme si sa faca un mix din tot ce au mai bun de oferit Google AdWords si Facebook Ads.Pentru ca in 2018 doar strategiile integrate au sansa sa te scoata in fata. E simplu, poti scapa de la inceput mai ieftin daca te lasi cu incredere in mainile unei agentii PPC specializate.