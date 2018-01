De ce trebuie sa tina cont un magazin online in 2018? Elemente esentiale in eCommerce prezentate la TeCOMM

1. Inteligenta Artificiala

2. Marketerii de top incheie parteneriate cu Google

3. Add-uri pe produsele adaugate in cos sau pe produsele de cross-sell, ceea ce in Romania nu se puteau realiza pana in acest moment, din cauza limitarilor tehnice.

4. Cresterea vanzarilor prin lookalike audience

TeCOMM, evenimentul premium de eCommerce

Zilnic, proprietarii de magazine online se lovesc de provocari si situatii care le arata cat e de important sa fie la curent cu toate tool-urile, informatiile reale din industrie si mijloacele care sa-i ajute sa-si dezvolte afacerea.In eCommerce, se mizeaza pe tehnologii avansate, capabile sa personalizeze experienta fiecarui client in parte. Magazinele online trebuie sa tina pasul cu cele mai noi tehnologii de optimizare, iar anul 2018 anunta o serie noua de trenduri in eCommerce-ul din Romania.Prezenta si stabila in ultimii ani in toate industriile, inteligenta artificiala redefineste procesul de eCommerce. Marketingul bazat pe analiza datelor de catre algoritmii deep learning poate estima valoarea cosului de cumparaturi si nu numai.Un astfel de exemplu este matricea de Inteligenta Artificiala Cognitiva creata de Retargeting.biz, care se va lansa oficial in cadrul TeCOMM eCommerce Conference&Expo.Aceasta permite analiza comportamentului colectiv, crearea unor ipoteze privind produsele recomandate si validarea sau invalidarea ipotezelor respective.Practic, se atinge aspectul esential pentru orice proprietar de magazine online: directionarea clientilor spre finalizarea mai multor tranzactii si personalizarea site-ului nu doar item to item (la nivel de produse) cat si item to user (la nivel de produse si de profil al clientului).", declara, care va fi prezent in cadrul TeCOMM eCommerce Conference&Expo in 7-8 martie.In ziua de astazi, consumatorii se asteapta sa primeasca ajutor specializat la orice pas. Informatia are puterea de a aduce sau a pierde clienti, iar Google este locul catre care oamenii graviteaza pentru ajutor specializat.Marketeri de top fac parteneriate cu Google ca modalitate de a castiga inimile consumatorilor si de a ramane in mintea acestora.Pe scena TeCOMM urcacare vorbeste despre marketing in era asistentei.Marcin a ocupat timp de 6 ani rolul de consultant la The Boston Consulting Group si A.T. Kearney, iar de 4 ani ajuta partenerii Google sa dezvolte solutii de afacere unice si accesibile in digital advertising prin integrarea AdWords in ofertele lor de produs.", declara Rares Banescu.Fiecare magazin online are ca obiectiv vanzari mai mari si cat mai multi clienti finali. Audientele asemanatoare ajuta magazinele online sa ajunga la persoane care sunt similare sau asemanatoare cu audientele care sunt deja interesate de businessul lor.In cadrul evenimentului TeCOMM proprietarii de magazinele online afla cum pot creste rata de conversie a vizitatorilor si a clientilor existenti ai magazinului astfel incat sa isi creasca atat veniturile cat si ROI-ul generat alaturi deIn ultimii 6 ani, Kiril a detinut rolul de Marketing si Country Manager pe varii proiecte pentru regiunea CEE cum ar fi Stilago by Studio Moderna, FashionGroup, Click4Fashion by Massimo Plus, Tempo Stores si multe altele. Din 2016, Kiril activeaza ca International Business Developer pentru Retargeting.Biz.Printre profesionistii eCommerce care au confirmat prezenta in cadrul noii editii a evenimentului TeCOMM se afla reprezentantiprecum si reprezentanti a celor mai importante magazine online din Romania.Industria de comert electronic are un urias potential de crestere, atat din perspectiva pietei, cat si a resursei umane ce se formeaza in domeniu, iar cifrele confirma acest lucru.TeCOMM eCommerce Conference&Expo a reunit in ultimii 7 ani peste 2500 de participanti si a inclus peste 300 de prezentari, workshop-uri si dezbateri sustinute de peste 350 de speakeri nationali si internationali.Cea de-a 11-a editieare loc in 7-8 martie la Radisson Blu Hotel***** din Bucuresti.Proiectula fost lansat in 2013 avand sedii in Los Angeles si Bucuresti si este un software care ajuta magazinele online sa comunice in mod automat cu fiecare client al lor.Software-ul invata din actiunile vizitatorilor si trimite mesaje personalizate pe baza calatoriei lor in magazinul online, oferind astfel motivatia sa finalizeze tranzactia.Inscrierile au inceput pe website-ul oficial al evenimentului: bucharest.tecomm.ro Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt: Retargeting.biz, CitiBank, Exponea, Netopia MobilPay, proClick, ContentSpeed, MReady, Mxhost, CustomSoft.