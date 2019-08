Franta si SUA vor conduce lucrarile din OCDE privind taxarea gigantilor internetului

"Cred ca suntem in situatia de a avea o propunere pana la finele anului", care sa poata ulterior fi negociata si sa se ajunga la un acord pana la mijlocul lui 2020, a spus secretarul general al OCDE, mexicanul Angel Gurria, intr-o declaratie comuna cu Le Maire, la Paris.Gurria, care a felicitat "conducerea entuziasta" a Frantei in aceasta problema, a spus ca pactul intre Paris si Washington, de la summit-ul G7 de la Biarritz, "a pus problema la un nivel corect" si "ne va ajuta enorm".In plus, a subliniat ca sunt 130 de tari implicate in aceasta consultare pentru "a crea un model de fiscalitate a secolului XXI", si nu doar cele 36 din OCDE.Acest pact franco-american, care deriva din angajamentul la care au ajuns la mijlocul lui iulie ministrii din G7, serveste pentru a calma tensiunile din ultimele saptamani dintre Paris si Washington determinate de impozitul impus de Franta companiilor digitale, pe care SUA ameninta ca il va contracara majorand taxele pentru vinul frantuzesc.Le Maire a reamintit ca Franta s-a angajat in fata SUA, care s-a simtit atacata, sa renunte la "taxa GAFA" (pentru Google, Apple, Facebook si Amazon) din momentul in care se va ajunge la un acord international, fara a astepta sa fie ratificat de toate statele implicate pentru punerea sa in vigoare.In plus, va inapoia companiilor diferenta dintre impozitul pe care au trebuit sa il plateasca de la inceputul anului si ceea ce vor trebui sa plateasca in urma sistemului international care este in curs de a fi stabilit.Acest sistem, dupa cum au convenit ministrii din G7 si cum ar vrea SUA, va fi aplicat tuturor companiilor, nu doar celor din sectorul digital.Insa, in acelasi timp, va include - asa cum a cerut Franta- o abordare pentru a tine cont de specificitatea internetului si de dificultatea de a impozita companiile care obtin profituri intr-o tara fara a avea, necesar, o prezenta fizica.Totodata, va trebui stabilit un sistem de fixare a unor praguri minime de impozitare a companiilor la nivel international si care sa evite ca acele companii cu sediul in paradisuri fiscale sa poata eluda impozitarea.Ministrul francez, care saptamana viitoare va merge la Washington pentru a se intalni cu omologul sau american, Steven Mnuchin, a estimat ca principalele provocari pentru grupul de lucru va fi stabilirea unei legaturi fiscale intre companii si locul unde isi desfasoara activitatea, avand sau nu o prezenta fizica; nivelul impozitelor, tipul de companii si specificitatea pentru cele digitale.Pentru ministrul francez, "este o provocare colectiva", deoarece "economia secolului XXI este o economie digitalizata" si "nimeni nu poate accepta ca o companie sa faca venituri considerabile", fara a plati impozite acolo unde le realizeaza.