GDPR: Ce fel de date personale colecteaza magazinele online si ce masuri trebuie sa ia

La ce trebuie sa fie atente magazinele online pentru a nu risca amenzi dupa intrarea in vigoare a GDPR

Sa se asigure ca datele colectate au un scop clar si nu sunt folosite in alt scop;

si nu sunt folosite in alt scop; In cazul unei firme care detine doua magazine online diferite, datele colectate nu pot fi folosite "la comun" deoarece scopul colectarii a fost diferit. Cumpararea de la Magazin1.ro este diferita de cumpararea de la Magazin2.ro. La fel de diferit este si marketing-ul celor doua magazine online;

Sa resctrictioneze accesul la datele clientilor doar angajatilor care au nevoie de acele date pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu;

doar angajatilor care au nevoie de acele date pentru a-si indeplini sarcinile de serviciu; Sa detina un registru al evidentelor in care sa tina cont de activitatile de prelucrare a datelor deoarece activitatea acestora nu este ocazionala.

in care sa tina cont de activitatile de prelucrare a datelor deoarece activitatea acestora nu este ocazionala. Sa se asigure ca tertii cu care lucreaza sunt in UE, Spatiul Economic European, sau in alte state cu regim adecvat si ca asigura securitatea datelor; prin terti se intelege orice operator, tool, plug-in sau alte instrumente tehnice care folosesc sau colecteaza date personale, inclusiv Facebook Pixel;

cu care lucreaza sunt in UE, Spatiul Economic European, sau in alte state cu regim adecvat si ca asigura securitatea datelor; prin terti se intelege orice operator, tool, plug-in sau alte instrumente tehnice care folosesc sau colecteaza date personale, inclusiv Facebook Pixel; Sa informeze clientii, in pagina de check-out, cu privire la folosirea datelor pe care le acestia le ofera (datele de facturare si livrare) intrucat informarea clientilor cu privire la datele colectate este obligatorie din momentul colectarii datelor ;

; Sa stearga datele la cererea clientului , daca cererea are un temei legal, indiferent daca acest lucru se face prin suprascriere sau stergere definitiva, atat timp cat procesul este ireversibil;

, daca cererea are un temei legal, indiferent daca acest lucru se face prin suprascriere sau stergere definitiva, atat timp cat procesul este ireversibil; In cazul business-urilor mari, care fac "monitorizare periodica si sistematica", postul de DPO (Data Protection Officer) este obligatoriu.

GDPR pentru E-Commerce la GPeC - ultimele zile de inscriere!

Despre GPeC

Incepand cu 25 mai 2018, business-urile in e-commerce sunt obligate sa tina evidenta activitatilor de prelucrare a datelor personale, sa le stearga la cererea persoanelor fizice si, in cazul magazinelor mari, chiar sa numeasca un DPO (Data Protection Officer).GDPR sau General Data Protection Regulation nu este un acronim tehnic, ci o prescurtare juridica a Regulamentului UE 2016/679 , menit sa protejeze persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si circulatia acestora.In ceea ce priveste magazinele online, principalele date personale pe care le colecteaza sunt datele clientilor care cumpara un produs sau serviciu (folosite in scop de executare a contractului, dar uneori si pentru marketing), dar pot fi si datele personale ale angajatilor.In cazul magazinelor online care aplica deja o buna practica a folosirii si stocarii datelor cu caracter personal, acestea trebuie sa stie ca nu este necesar sa repete procedurile din data de 25 mai 2018, atunci cand incepe perioada de aplicare a GDPR.De exemplu, in cazul abonatilor la newsletter (e-mailurile comerciale), nu este necesar sa li se ceara din nou consimtamantul, daca acesta a fost obtinut corect in prealabil.Subiectul GDPR va fi dezbatut in cadrul GPeC SUMMIT - cel mai important eveniment de E-Commerce din Romania. Pe data de 31 mai, Bogdan Manolea (Co-Fondator TRUSTED.ro ) va sustine un workshop de 90 de minute referitor la GDPR pentru magazinele online.Inscrierile la GPeC SUMMIT 29-30-31 Mai (Bucuresti) sunt inca in desfasurare pana pe data de 25 Mai, la ora 23:59. Mai multe detalii despre eveniment, precum si formularul de inscriere le regasiti pe pagina GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/ In plus, magazinele online care vor sa fie conforme cu standardele GDPR si sa se asigure ca isi pot desfasura in continuarea activitatea fara a risca amenzi, se pot inscrie in Competitia Magazinelor Online GPeC 2018 acolo unde au un modul de consultanta de specialitate pentru conformarea cu GDPR.In plus, business-urile in e-commerce care se inscriu in competitie beneficiaza si de un audit complet al website-ului lor, prin prisma a peste 200 de criterii de evaluare. Inscrierile sunt deschise pana pe 31 Mai, pe website-ul evenimentului - www.gpec.ro GPeC este cel mai important eveniment de E-Commerce si reprezinta cea mai mare comunitate a magazinelor online din Romania.Cu o traditie de 13 ani, GPeC este mixul perfect de conferinte, workshopuri, expo, cursuri intensive, statistici, comunitate si, mai ales, Competitia Magazinelor Online, cu rolul precis de a contribui la dezvoltarea pietei de e-commerce.GPeC 2018 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangePartener al Competitiei Magazinelor Online GPeC: CarrefourRecommended Payment Processor Partner: Netopia PaymentsHosting Oficial GPeC: HosterionEveniment sustinut de: ALTEX, Bringo, Credius, DHL, DPD Romania, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GLS, GTS, Mastercard, New Black, RTB House, SephoraCu sprijinul: adLemonade, 2Performant, Blugento, Business Club, Canopy, CasaDeTraduceri, ContentSpeed, ECOMpedia, enRose, GoMag, Infinity Trophy, Netlogiq, Omniconvert, Presta.ro, TRUSTED.ro, WebDigital, White Image, ZelistEpic Comfort by: MobexpertRadioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City LimoOfficial car: Alfa RomeoParteneri media principali: Business Review, Wall-Street & ecomTEAMMandri sa fim sustinuti de:Parteneri media: AdHugger, AGORA, ANIS, ARIES, ARMO, Business24, Business Days, Cariere, Comunicate de Afaceri, Comunicate de Presa, ECOMJOBS, Ecommerce News, E-Commerce Poland, edusa, Femei in Afaceri, FNTM, HRB Trends, IAB Romania, IQads, Institutul de Marketing, Jurnalul de Afaceri, Lumea SEO PPC, Magazinul Progresiv, Manager.ro, MarketingFocus, NewEditionNews, Romania Pozitiva, Shopmania BIZ, Softlead, SMARK, StartupCafe, SundayPR, TechCafe, Ziare.com, Ziua de ConstantaBloggeri oficiali: Adrian Gabriel Orbai, Alin Vlad, Andra Zaharia, Auras Mihai Geambasu, Claudia Tocila, Corina-Maria Scheianu, Cristian China Birta, Cristian Iosub, Dan Pandrea, Elena Ciric, George Hari Popescu, Ionut Bunescu, Luminita Balaban, Marius Ovidiu Calugaru, Madalin Blidaru, Olivian Breda, Robert Katai, Sabina Cornovac, Stil Masculin