GPeC 2019 a luat startul: magazinele online se pot inscrie in Competitia GPeC, iar GPeC SUMMIT "se joaca" pe scena Salii Mari a Teatrului National Bucuresti

Competitia GPeC - cea mai buna resursa a magazinelor online de a-si evalua si optimiza website-urile

Auditarea magazinelor online prin peste 200 de criterii de evaluare

Beneficii in valoare de 5.888 EUR pentru magazinele care aleg sa se inscrie in Competitia GPeC

GPeC SUMMIT 27-28 Mai: 100% continut practic si ZERO speech-uri promotionale

Speakeri internationali legendari urca pe scena GPeC

Karl Gilis (Co-Founder AG Consult) - Top 3 cei mai buni experti din lume in User Experience (UX) si Optimizarea Ratei de Conversie (CRO), potrivit PPC Hero

(Co-Founder AG Consult) - Top 3 cei mai buni experti din lume in User Experience (UX) si Optimizarea Ratei de Conversie (CRO), potrivit PPC Hero Wil Reynolds (Founder Seer Interactive) - expert recunoscut international in SEO, PPC, Content Marketing si Analytics

(Founder Seer Interactive) - expert recunoscut international in SEO, PPC, Content Marketing si Analytics Gerry McGovern (Founder & CEO Customer Carewords) - "unul dintre cei 5 mari vizionari la nivel global care au adus o contributie majora in dezvoltarea Web-ului", potrivit publicatiei The Irish Times.

(Founder & CEO Customer Carewords) - "unul dintre cei 5 mari vizionari la nivel global care au adus o contributie majora in dezvoltarea Web-ului", potrivit publicatiei The Irish Times. Dennis Yu (CEO BlitzMetrics) - unul dintre cei mai buni specialisti in Facebook Ads la nivel international

(CEO BlitzMetrics) - unul dintre cei mai buni specialisti in Facebook Ads la nivel international Jono Alderson (Special Ops @Yoast) - desemnat SEO World Champion in cadrul prestigioasei conferinte SEOktoberfest, dar si Best SEO Specialist de catre Serpstat

(Special Ops @Yoast) - desemnat in cadrul prestigioasei conferinte SEOktoberfest, dar si de catre Serpstat Ian Jindal (Founder & Editor in Chief Internet Retailing Magazine)

(Founder & Editor in Chief Internet Retailing Magazine) Steven Hoober (CEO 4ourth Mobile) - cunoscut drept unul din cei 4 cei mai buni experti in Mobile UX din lume

(CEO 4ourth Mobile) - cunoscut drept unul din cei 4 cei mai buni experti in Mobile UX din lume Hannah Thorpe (Founder FOUND.)

GPeC SUMMIT, 28 Mai: 5 Masterclasses si 1 Curs E-Commerce si Marketing Online pentru Incepatori

Masterclass Facebook Ads (3 ore) - Dennis Yu

(3 ore) - Dennis Yu Masterclass Google Tag Manager / Analytics / Data Studio / Site Speed (3 ore) - Jono Alderson

(3 ore) - Jono Alderson Masterclass SEO (3 ore) - Hannah Thorpe

(3 ore) - Hannah Thorpe Masterclass Mobile UX (3 ore) - Steven Hoober

(3 ore) - Steven Hoober Masterclass UX & Customer Experience (6 ore) - Gerry McGovern

Succesul unui magazin online depinde de multi factori - de la planul de afaceri, strategia de marketing, bugetele alocate, pretul competitiv al produselor si multe altele pana la calitatea serviciilor magazinului per ansamblu.Dar daca website-ul magazinului nu este intuitiv si usor de folosit de catre utilizatori, daca intregul flux de comanda nu are un parcurs cursiv si logic, daca butoanele de actiune nu sunt asezate corespunzator, daca lipsesc functionalitati etc., atunci - de cele mai multe ori - utilizatorii abandoneaza procesul de cumparare si parasesc website-ul, iar magazinul online pierde clienti.De aceea, orice magazin online care isi doreste sa aiba un website bine optimizat si sa isi creasca rata de conversie, ar trebui sa se inscrie in Competitia GPeC.Peste 25 de specialisti in E-Commerce si Marketing Online - membri in Juriul Competitiei GPeC - vor evalua website-urile magazinelor online prin mai mult de 200 de criterii general valabile la nivel international care vizeaza: User Experience, Design, SEO, Securitate, Prezenta pe Mobile, Social Media, Content Marketing, Aspecte Juridice, E-Mail Marketing, Calitatea Serviciilor Magazinului si Profesionalismul Onorarii Comenzilor (se testeaza prin Mystery Shopping).In urma evaluarii, magazinele online primesc un raport de audit complet (atat pentru varianta de Desktop, cat si pentru cea de Mobile a website-ului), astfel incat vor sti exact ce trebuie optimizat pentru fiecare criteriu in parte.Pe langa explicatiile din rapoartele de evaluare, reprezentantii magazinelor primesc si consultanta avizata de la expertii care au auditat website-urile in cadrul intalnirilor fata in fata, organizate de GPeC.", spunePe langa auditul complet de website, magazinele online care aleg sa se inscrie in Competitia GPeC primesc si Marca de Incredere Trusted.ro (care le atesta consumatorilor faptul ca magazinele respecta legislatia si bunele practici in e-commerce), precum si Sistemul de Feedback Opinii de Incredere Trusted.ro (in care consumatorii pot lasa si citi recenziile altor clienti ai magazinelor) . Beneficiile in servicii ale magazinelor inscrise in Competitia GPeC ating pragul valoric de 5.888 EUR.Taxa de inscriere in Competitia GPeC porneste de la 349 EUR + TVA si ajunge la 509 EUR + TVA pentru cel mai mare pachet care include si 3 bilete de acces la evenimentele GPeC SUMMIT din lunile mai si noiembrie 2019. Oferta este valabila in perioada Very Early-Bird pana pe 15 aprilie 2019.Detaliile complete despre Competitia GPeC, precum si formularul de inscriere sunt disponibile pe website-ul organizatorilor, in sectiunea dedicata: https://www.gpec.ro/regulament-competitia-magazinelor-online-gpec/GPeC SUMMIT este considerat cel mai important eveniment de E-Commerce si Marketing Online din Romania si CEE, conform recenziilor participantilor - fiind cotat de catre acestia cu 4,9 puncte dintr-un maxim de 5. Acesta se desfasoara de doua ori pe an, prima editie avand loc pe 27-28 Mai, la Teatrul National Bucuresti.", spuneSubiectele dezbatute in cadrul Conferintei GPeC (27 Mai) vizeaza cele mai importante aspecte si trend-uri in E-Commerce si Digital Marketing: Customer Experience, Usability, SEO, Mobile UX, Content Marketing, Facebook Ads, Digital Marketing, Engagement, Retention, Growth Hacking, AI, Voice, Personalization.In paralel cu Conferinta GPeC, ziua de 27 Mai aduce si GPeC E-Commerce Expo - locul in care companiile furnizoare de servicii pentru e-commerce isi prezinta ofertele in fata magazinelor online.Cea de a doua zi de GPeC SUMMIT (28 Mai) se va desfasura la Sheraton Bucharest Hotel***** si aduce participantilor nu mai putin de 5 sesiuni de Masterclass cu speakeri internationali si un Curs Intensiv (6 ore) de E-Commerce si Marketing Online pentru Incepatori.Cursul de E-Commerce si Marketing Online pentru Incepatori este sustinut de Raluca Radu (Founder MTH Digital), Andrei Radu (CEO & Founder GPeC) si alti invitati speciali.Preturile biletelor de acces la sesiunile de Masterclass si la Curs variaza intre 79 si 99 EUR + TVA prin Oferta Very Early Bird valabila pana pe 15 aprilie.Detaliile complete si formularul de inscriere sunt disponibile pe website-ul GPeC in sectiunea dedicata: https://www.gpec.ro/gpec-summit-mai/ GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXHosting Oficial GPeC: HosterionEveniment sustinut de: DPD, Frisbo, GTS, New Black,Radioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City Limo