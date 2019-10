GPeC SUMMIT si iSense Solutions dezvaluie primele rezultate ale studiului privind piata de comert electronic din Romania

Principalele concluzii:

Deja o traditie a evenimentului dedicat comertului electronic si marketingului digital, GPeC SUMMIT anunta cateva dintre cele mai importante statistici privind comportamentul de consum al romanilor pe website-urile de comert electronic.Studiul prezinta evolutia pietei in ultimii trei ani si este reprezentativ pentru mediul urban, acolo unde volumul de tranzactii este semnificativ pentru realizarea unui astfel de studiu.De la an la an, numarul celor care fac cumparaturi online creste, astfel ca, in 2019, 27% mai multi romani au achizitionat produse sau servicii online cel putin o data pe luna comparativ cu 2017. Fata de 2018, cresterea a fost de 10%.➤ Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism - in medie 1429 lei pe an - si pentru produse electronice si electrocasnice - in medie 1129 lei pe an;➤ In 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% fata de 2018;➤ Principalul motiv pentru care romanii cumpara produse sau servicii online este economisirea timpului."In fiecare an analizam schimbarile care se petrec la nivel comportamental pe site-urile de comert electronic de produse si servicii in randul romanilor. De la an la an, vedem cresteri constante ale pietei. Ne intereseaza, in mod special, sa vedem evolutia numarului de oameni care acceseaza site-uri de comert electronic si care sunt motivele pentru care acestia prefera cumparaturile online in detrimentul celor realizate in magazinele fizice. Piata este favorabila in continuare pentru deschiderea de noi magazine, dar brandurile vechi, cunsocute deja publicului, sunt preferate de romani. Astept cu nerabdare evenimentul GPeC SUMMIT de pe 4 si 5 noiembrie pentru a dezvalui in detaliu rezulatele complete ale studiului in fata celor mai pasionati specialisti din industrie", a declarat"Ne bucuram sa ii avem alaturi si in acest an pe partenerii nostri de incredere de la iSense Solutions care ne ofera certitudinea ca evenimentul GPeC SUMMIT este de o importanta vitala pentru dezvoltarea specialistilor in comert electronic si marketing digital din Romania, cat si pentru antreprenorii din acest domeniu. Cifrele arata o crestere constanta a pietei ceea ce ne incurajeaza sa continuam pionieratul in dezvoltarea pietei de eCommerce din Romania", a declaratRezultatele complete ale studiului vor fi dezvaluite in exclusivitate la evenimentul GPeC SUMMIT care are loc pe 4 - 5 noiembrie la Teatrul National Bucuresti.GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN Courier.Gold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeSilver Partner: RetargetingPartener al Competitiei Magazinelor Online: CarrefourEveniment sustinut de: DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Kiehl's, Luigi's Box, New Black, SEPHORA, RTB House, Brand GSM, Limitless by MolosoRadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionLimousine Service: City LimoGPeC a pornit ca un eveniment de pionierat in comertul electronic din Romania, cu o prima editie organizata in 2006. Luand startul intr-o perioada in care comertul online se afla in stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor si comerciantilor online, al specialistilor in marketing, contabilitate sau vanzari pentru afacerile online.In contextul digitalizarii, evenimentul a crescut si s-a adaptat la noile nevoi de invatare ale specialistilor in marketing si comunicare, in prezent adresandu-se tuturor brandurilor care activeaza in Digital, dar si zonei Corporate interesata de digitalizarea afacerilor traditionale.