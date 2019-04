Iata cum poti mentine un ritm ridicat al vanzarilor si in extrasezon - 10 sfaturi avizate

Doina Vilceanu, ContentSpeed

", declaraPlecand de la aceasta premisa, specialistii de la ContentSpeed, lider de piata in dezvoltarea de solutii software dedicate comertului electronic, au realizat o lista de zece sfaturi care sa-i ajute pe retailerii online sa-si organizeze campaniile din extrasezon.- Ai doar cateva secunde la dispozitie sa convingi vizitatorul sa ramana in magazinul tau online. In momentul in care se deschide site-ul aspectul, vizual conteaza cel mai mult. Poti pregati bannere cu tematica sarbatorii. Acelasi tip de vizual trebuie folosit si in campaniile de promovare.Daca ai in plan o campanie ce va beneficia de promovare majora, recomandam sa optezi pentru crearea unui Landing Page special. Acesta ar trebui sa fie delimitat de restul site-ului si sa contina doar produsele din campanie.- Degeaba ai cel mai atragator design si cele mai bune oferte de pe piata daca nu afla nimeni despre campania ta. Daca ai deja campanii care ruleaza pe Google Ads sau Facebook Ads, adauga si mentiunea despre campaniile speciale dedicate perioadei respective, cum ar fi acum, perioada sarbatorilor de Paste. Anuntul trebuie sa contina datele legate de perioada de derulare a campaniei. Promotiile limitate in timp au efect de "urgentare" a deciziei de cumparare. Un cronometru sporeste efectul.- Rezultatele campaniilor de promovare se vad direct in traficul crescut in magazinul tau. Trebuie sa te astepti la o crestere a numarului de vizite si de vizitatori, asa ca retailerii trebuie sa se asigure ca magazinele lor online functioneaza la parametri optimi.- Vanzarile incrucisate si produsele asociate sunt o strategie buna pentru a-ti creste veniturile, in special in astfel de perioade, atunci cand oamenii sunt dispusi sa cheltuie mai multi bani si sa achizitioneze mai multe produse. Pregatirea unor pachete de produse cu un mic discount ajuta mult la cresterea valorii medii a cosului de cumparaturi.- Email-ul este una din cele mai bune metode pentru conversii usoare. Ai grija sa le trimiti promotii cu produsele de care acestia ar putea fi interesati, tinand cont de istoricul cumparaturilor si al cautarilor.SMS-urile catre baza de date de clienti sunt o metoda si mai personala de trimitere a ofertelor. Recomandam, insa, folosirea acestei metode de marketing cu prudenta.- Pentru a reduce rata cosurilor abandonate si pentru a creste veniturile atat in timpul sarbatorilor, dar si in timpul anului, iti recomandam sa-i urmaresti pe cei care au abandonat cosurile de cumparaturi. Trimite-le un email cu o reducere valabila in cazul in care vor relua comanda.- Inclusiv in perioada de Paste se cumpara preponderent cadouri pentru cei dragi. Ofera-le clientilor tai posibilitatea sa adauge un ambalaj cadou sau chiar o felicitare. Cei care ofera, dar si cei care vor primi cadourile, vor fi impresionati de atentia ta la detalii.- Studiile arata ca, oferindu-le transport gratuit, oamenii tind sa cumpere mai multe produse. Poti folosi un prag, spre exemplu 150 de lei, iar daca suma adaugata in cos atinge acest prag, livrarea devine gratuita. 60% dintre consumatori prefera sa cumpere mai multe produse pentru a primi transportul gratuit. Foloseste serviciile unui curier serios.Si nu uita sa anunti data limita pana pot fi plasate comenzile cu livrare garantata, astfel incat sa ajunga la momentul potrivit. Un astfel de mesaj denota grija fata de client, dar induce si urgenta in decizia de cumparare.- Magazinul tau online ar trebui sa ofere cat mai multe modalitati de plata posibile din care clientul sa o aleaga pe cea preferata. Pe langa, deja clasicele, Ramburs si OP, ca magazin online nu-ti poti permite sa nu oferi metoda de plata online cu cardul, care este din ce in ce mai populara. De asemenea, daca produsul comandat urmeaza sa fie facut cadou si-l va expedia direct persoanei vizate, cu siguranta va achita inainte de livrare cu cardul. Alege un procesator de plati.Daca produsele tale au o valoare mai mare (dar nu numai), ideal ar fi sa oferi si o optiune de creditare. Card Avantaj, Star BT si alte carduri de credit sunt disponibile direct prin procesatorii de plati. Pentru clientii care nu au un card de rate, recomandam sa integrezi un serviciu de tipul TBI Credit Online.O alta modalitate raspandita de sarbatori este sa oferi cadou un card de cumparaturi. Cei care le primesc vor cauta comerciantii la care le pot schimba in cadoul perfect. Fii unul dintre ei! Adauga ca modalitate de plata solutii de tipul CardCadou.ro.- Daca ai facut toti pasii de mai sus, succesul este garantat. Dar succesul inseamna si aglomerare. Mai multe comenzi inseamna mai multi clienti care vor avea intrebari. In afara de clasicul Live Chat de pe site, adauga si alte canale de comunicare cum ar fi prin Facebook Messenger si/sau WhatsApp. Clientii vor aprecia deschiderea si disponibilitatea.Tot comunicare si deschidere inseamna sa prevezi si sa mentionezi clar dreptul de retur (legal) . Uimitor sau nu, acest aspect creste rata de conversie simtitor. Pentru usurinta in a gestiona situatiile mai putin placute, foloseste formulare de retur pentru gestiunea sesizarilor.- Este evident ca o campanie speciala de reduceri nu este tocmai "prietena" cu profitul, dar este o oportunitate extraordinara de a dobandi noi clienti. Este vitala o strategie de fidelizare prin care noul tau client sa devina unul recurent. Una dintre optiuni este aceea de a le oferi vouchere sau cupoane pentru urmatoarea comanda. Le poti cere un review. Clientii cu recenzii pozitive sunt mult mai probabil sa devina clienti fideli. In plus, recenziile te ajuta sa convingi si noii clienti.Tot la capitolul fidelizare, o strategie foarte eficienta este aceea de a oferi clientului o mica atentie in colet. Poate fi un biletel de multumire scris de mana sau chiar un cadou pe care chiar el sa si-l aleaga.Daca un client primeste un bonus din partea ta, exista posibilitatea sa completeze cererea de recenzie si sa scrie despre tine in social media.", conchide Doina Vilceanu. ContentSpeed este liderul solutiilor e-commerce customizate din Romania. Din 2003 ofera solutii dedicate magazinelor online pentru crearea, optimizarea si promovarea B2C si B2B. Inca de la infiintare, misiunea ContentSpeed a fost sa sprijine dezvoltarea acestui sector antreprenorial ce ulterior s-a dovedit a fi un pol national de crestere economica.In cei peste 15 ani de existenta, ContentSpeed a contribuit decisiv la constructia si lansarea a peste 650 de magazine online si 40 de portaluri B2B, atat pentru start-up-uri, cat si pentru branduri deja consacrate precum: Sephora, Auchan, Diverta, Chicco, Maxi Toys, Coccodrillo, ProfiHair Shop, Professional PharmaLine, Remedium Farm, ELBI Electric, Nova Pan, Elan-Trio, Amigo & Intercost si multi altii.