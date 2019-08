Incepe socala! Vanzarile in online cresc cu pana la 25% (retailer)

"Punem accentul in aceasta campanie pe produse de buna calitate, dar la un pret scazut, pentru ca orice copil din Romania sa aiba acces la produsele din categoria IT&C de care are nevoie pentru scoala. Ne asteptam, si anul acesta, la o crestere de 20-25% a vanzarilor in perioada urmatoare, pe fondul cumparaturilor generate de inceperea noului an scolar', declara Mihai Patrascu, CEO evoMAG.Incepand cu data de 26 august si pana pe 8 septembrie, retailerul online va derula campania "Back to School', cu reduceri de pana la 70% la peste 3.500 de produse.Astfel, pana la inceperea scolii, consumatorii pot achizitiona calculatoare reconditionate la preturi care pornesc de la 199 de lei, laptop-uri Asus cu preturi de la 1.699 lei, laptopuri Lenovo la 1.499 lei, tablete de la 299 lei, multifunctionale mai ieftine cu 30% si calculatoare la preturi reduse cu 30%.evoMAG, companie din industria de comert electronic, fondata in anul 2005, comercializeaza peste 170.000 de produse din domeniile IT&C, electrocasnice, auto, de ingrijire personala, sport & fitness, asigurari si produse destinate nou-nascutilor.Site-ul este vizitat zilnic de peste 60.000 de persoane, iar mai mult de 80% dintre clienti ar recomanda magazinul pentru calitatea serviciilor oferite.