Lansare de carte: Cosmin Daraban, CEO Gomag, a publicat prima lui carte "eCommerce no Bull$#!t. Tot ce ai nevoie pentru a vinde online"

Carteacuprinde 340 de pagini de continut practic, plus checklist-uri, grafice si sabloane, dedicate oricui isi doreste o afacere online profitabila. Cartea poate fi comandata online, cu livrare gratuita in tara . Exemplarele comandate pana la finalul lunii noiembrie 2019, vor avea si autograful autorului.Ziua de vineri a coincis cu cel mai mare eveniment de reduceri al anului, zi in care un procent semnificativ al magazinelor online din Romania au avut oferte de Black Friday.Lansarea a avut loc ca un test, pentru a observa ce impact au noutatile in Vinerea reducerilor. Rezultatul? Intr-o singura zi, au fost comandate cateva sute de exemplare.Cosmin Daraban a pus pe hartie aproape 20 de ani de experienta reala in piata de eCommerce din Romania. In acesti ani, a muncit zi de zi pentru propriile afaceri, dar si pentru peste 1500 de magazine online, fie dezvoltate pe platforma Gomag, fie analizate in cadrul evenimentelor si webinariilor live.Ceea ce va gasi oricare cititor al cartii eCommerce no Bull$#!t nu este un alt material teoretic. Ci, asa cum spune Dorin Boerescu, CEO 2Performant, "".Cartea se adreseaza in special antreprenorilor la inceput de drum, deoarece contine pasii de la A la Z prin care oricine isi poate deschide un magazin online in Romania (sau chiar international).Ofera tactici valoroase pentru cei care isi doresc o afacere online si nu stiu de unde sa inceapa, pentru cei care si-au deschis o afacere de curand, pentru proprietarii de afaceri offline care isi doresc sa intre in online, dar si pentru proprietarii de afaceri medii, ale caror vanzari stagneaza si isi doresc sa isi creasca business-ul.Cartea este impartita in 5 capitole principale, alaturi de un dictionar de eCommerce. Fiecare capitol include cateva grafice explicative, checklist-uri, sabloane dar si framework-uri pentru simplificarea activitatilor.Cele 5 capitole conduc cititorul, pas cu pas, de la dezvoltarea modelului de business si gasirea ideii, in detaliu, la crearea magazinului, procesul de lansare cu promisiunea a zeci de vanzari din prima zi prin strategii de marketing testate (SEO, PPC, Lead Generation, Emai Marketing, Content & Video Marketing), cresterea vanzarilor, persuasiune emotionala, retentia clientilor, pana la analiza KPI-urilor de baza si automatizarea unui magazin online.Prefata este scrisa de Dorin Boerescu, CEO 2Performant, iar cartea este recomandata de Mircea Capatina, Cofondator SmartBill si Antonio Eram, Founder & CEO NETOPIA Payments. Cartea poate fi comandata pe site-ul academia.gomag.ro . Plata este exclusiv online, prin card, iar livrarea se face prin curier, cu transport gratuit in Romania*. Cartile comandate pana la finalul lunii noiembrie vor avea autograful autorului.a lansat primul magazin online in 2006. De atunci, a ajutat la lansarea si cresterea a peste 1000 de afaceri online, pe platforma eCommerce Gomag, creata de el si echipa sa de la 0.Este considerat un expert in marketing si comert online, optimizarea ratei de conversie, precum si strategii de crestere pentru trafic si vanzari. Materialele lui - articole, video-uri si podcast - sunt urmarite de peste 1 milion de romani, anual.Principalul proiect al lui Cosmin este platforma Gomag, una dintre cele mai populare solutii autohtone de eCommerce din Romania. Echipa Gomag a lansat in acesti ani numeroase concepte in premiera, precum Gobot (primul robot intr-o platforma eCommerce), Gomag Virtual Summit (primul summit online din Romania pentru eCommerce), Academia de eCommerce (hub de resurse gratuite pentru antreprenori).