Nir Eyal, autorul bestseller-ului "Hooked: How to Build Habit-Forming Products", vine pentru prima data in Romania la GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie

Nir Eyal scrie, ofera consultanta si preda despre intersectia dintre psihologie, tehnologie si business. Este autorul bestseller-ului "Hooked: How to Build Habit-Forming Products" - carte care a schimbat modul de gandire, strategia si comportamentul unora dintre cei mai cunoscuti antreprenori din intreaga lume.Cartea este considerata un adevarat ghid despre cum sa creezi tehnologii si produse de care utilizatorii sa devina dependenti si este dedicata antreprenorilor, marketerilor, product managerilor si designerilor. Fondatorul The Next Web, Boris Veldhuijzen Van Zanten, spune ca este, iar Eric Ries - autorul The Lean Startup - o consideraArticolele publicate de Nir pe blogul NirAndFar.com au fost preluate - printre altele - de prestigioasele publicatii Harvard Business Review, TechCrunch si Psychology Today.Nir Eyal preda in cadrul Stanford Graduate School of Business si Hasso Plattner Institute of Design (Stanford University) si este investitor in companii de renume despre care crede, cu adevarat, ca dezvolta tehnologii care schimba obiceiurile utilizatorilor: Eventbrite, Refresh.io (achizitionata de LinkedIn), Worklife (achizitionata de Cisco), Product Hunt, Marco Polo, Presence Learning, 7 Cups, Pana, Kahoot!, Byte Foods si Anchor.fm.Alaturi de Nir Eyal, vor urca pe scena GPeC SUMMIT unii dintre cei mai cunoscuti experti internationali din domeniu: Brad Geddes (cel mai bun specialist in PPC), David Meerman Scott (cel mai bun strateg in Marketing si PR), Ross Simmonds (expert in Content Marketing) si Russel McAthy (expert in Attribution Modelling).Lor li se vor alatura reprezentantii e-commerce-ului romanesc, printre primii speakeri confirmati fiind: Iulian Stanciu (CEO eMAG), Valentin Radu (Founder Omniconvert), Raluca Radu (Country Manager ANSWEAR.ro & Founder MTH Digital) si Andrei Radu (CEO & Founder GPeC).Subiectele dezbatute in cadrul celor doua zile de Conferinta GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie vizeaza cele mai importante aspecte pentru cresterea afacerilor online:* Cifrele de piata e-commerce la zi si tendintele pentru 2019* Mobile & Desktop User Experience / Usability* Optimizarea Ratei de Conversie si cresterea vanzarilor* Content Marketing* PPC Advertising* SEO* Real-Time Marketing & Sales* Customer Satisfaction & Engagement* Growth Hacking* 2 zile de conferinta cu speakeri exceptionali internationali si romani, axate pe continut practic 1 Masterclass Google Ads de 6 ore sustinut de expertul international Brad Geddes * 2 zile de Expo cu peste 20 de furnizori de servicii E-Commerce pentru magazinele online* Networking cu peste 1.000 de participanti C-level (elita pietei din Romania si Europa de Est) Gala Premiilor eCommerce , deschisa de trupa Amadeus si gazduita de Andi Moisescu, este valabilacare aduce cele mai mici preturi pentru biletele de acces la GPeC SUMMIT 12-13 noiembrie, respectiv 1pentru ambele zile de eveniment.Cei care isi doresc sa participe la prima zi de Conferinta din cadrul GPeC SUMMIT (12 noiembrie) si la Masterclass-ul Google Ads de 6 ore din 13 noiembrie, pot selecta biletulcu doarIncepand cu data de 10 octombrie, preturile biletelor de acces cresc cu 30, respectiv 40 de euro.Inscrierile la GPeC SUMMIT se fac completand formularul online de pe website-ul GPeC.Detaliile despre eveniment pot fi consultate pe website-ul organizatorilor GPeC 2018 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangePartener al Competitiei Magazinelor Online GPeC: CarrefourRecommended Payment Processor Partner: Netopia PaymentsHosting Oficial GPeC: HosterionEveniment sustinut de: ALTEX, Bringo, Credius, DHL, DPD Romania, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GLS, GTS, Mastercard, New Black, RTB House, SephoraCu sprijinul: adLemonade, 2Performant, Blugento, Business Club,Canopy,CasaDeTraduceri, ContentSpeed, ECOMpedia, enRose, GoMag, Infinity Trophy,Netlogiq, Omniconvert, Presta.ro, TRUSTED.ro, WebDigital, White Image, ZelistEpic Comfort by: MobexpertRadioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City LimoParteneri media principali: Business Review, Wall-Street & ecomTEAMMandri sa fim sustinuti de:Parteneri media: AdHugger, AGORA, ANIS, ARIES, ARMO,, Business Days, Cariere, Comunicate de Afaceri, Comunicate de Presa, ECOMJOBS, Ecommerce News, E-Commerce Poland, edusa, Femei in Afaceri, FNTM, HRB Trends, IAB Romania, IQads, Institutul de Marketing, Jurnalul de Afaceri, Lumea SEO PPC, Magazinul Progresiv, Manager.ro, MarketingFocus, NewEditionNews, Romania Pozitiva, Shopmania BIZ, Softlead, SMARK, StartupCafe, SundayPR,TechCafe,, Ziua de ConstantaBloggeri oficiali: Adrian Gabriel Orbai, Alin Vlad, Andra Zaharia, Auras Mihai Geambasu, Claudia Tocila, Corina-Maria Scheianu, Cristian China Birta, Cristian Iosub, Dan Pandrea, Elena Ciric, George Hari Popescu, Ionut Bunescu, Luminita Balaban, Marius Ovidiu Calugaru, Madalin Blidaru, Olivian Breda, Robert Katai, Sabina Cornovac, Stil Masculin