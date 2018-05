OBLYO DIGITAL AGENCY impune intelegerea caracteristicilor campaniei organice de marketing digital multichannel

Intelegerea de catre client a caracteristicilor campaniei organice de marketing digital de tip multichannel (mix de marketing integrat) este funadmentala in derularea cu spor a programului de campanie.Agentia explica clietilor sai avantajele acestui sistem integrat de lucru, ce reuneste virtutile optimizarii SEO - aparitie si pozitionare in motoarele de cautare care avantajeaza website-urile cu continut interesant pentru public; ale campaniei Google AdWords - cea mai rapida modalitate de pozitionare a website-ul in topul rezultatelor motoarelor de cautare si, in acelasi timp, cea mai simpla cale de a atrage potentiali clienti; ale difuzarii masive de advertoriale care descriu, povestesc si influenteaza conduita cumparatorului; ale continutului de site si de blog, dar si ale evaluarii si raportarilor.Mentinerea legaturii profesioniste cu clientul reprezinta podul pe care masinile transportoare de material si tehnici publicitare pot inainta catre punctele intarite sau slabe, dar si catre depoul care coincide cu faza ultima, a succesului.In maniera de lucru a agentiei, clientul este partas la eforturi si are posibilitatea de participare deschisa si responsabila la deciziile operationale.El se simte util si, in acelasi timp, parte a procesului de crestere de imagine si de cifra de afaceri in care este implicata compania lui. Nu aceasta inseamna sa ai activitate profesionala vie si dinamica?Ajutati agentia, fiti supli si intelegatori, fiti adevarati parteneri, si atunci agentia va ajuta pana la capat in aceasta lupta de evidentiere si profit.Specialistii OBLYO DIGITAL, pe langa calitatea de exceptionali profesionisti, sau chiar deasupra ei, sunt oameni de inalta calitate morala si sunt prietenii Dumneavoastra. Nu inselati aceasta frumoasa si profitabila relatie de incredere, confort si profesionalism., adica alinierea cercetarii cu obiectivele, caracteristicile si potentialul afacerii pentru atragere de clienti noi,ofertelor de continut si a strategiilor de promovare care vor trimite mesajul catre public,evolutiei procesului, dovada ca investitiile de buget dau rezultate incrementale in cadrul obiectivului,, adica raportarea evolutiei si rafinarea strategiilor care maresc productivitatea intrarii si a iesirii,in zonele de marketing care prezinta rezultate pozitive - toate acestea sunt etape ale unui proces de advertising digital alcatuit dintr-un numar de pasi pe care OBLYO DIGITAL AGENCY ii parcurge impreuna cu Dumneavoastra in cadrul bunei desfasurari a strategiei integrate digitale multichannel.Poate ca de la inceput nu ati stat bine. Profilul companiei pe site a fost insuficient prezentat si reliefat. Poate trebuie luat totul de la zero si inceput programul de marketing digital cu stergrea continutului, apoi urmat de programarea postarilor si de angajarea publicului ca parte a strategiei de social media a agentiei.Pasii de mai sus trebuie sa se dezvolte unul pe altul,astfel incat eforturile sa fie sprijinite pentru a va atinge obiectivele.Dar, desigur, nu fiecare proces de marketing va atinge imediat obiectivul de optimizare, iar aceasta este o realitate sincera, pe care concurenta agentiei nu o declara onest, de la inceput clientului.Din contra, concurenta afiseaza indexari superioare sigure chiar in 6 luni de campanie, ceea ce este un lucru fals si necinstit. Atingerea obiectivului de pozitionare superioara si de crestere a cifrei de afaceri nu este o minune, ci rezultatul unui proces serios, ale carui rezultate pozitive vin cu siguranta, dar nu imediat si nu oricum.Pina cand masinile vor incepe sa ia decizii strategice de marketing, pana cand software-ul va ajunge sa analizeze date pentru a construi segmente, va incepe si va opri campanii pe diferite canale si va crea copii personalizate care vor viza personalitatile percepute,raman, in viziunea OBLYO DIGITAL AGENCY, unele dintre cele mai eficiente modalitati de a crea o relatie durabila intre branduri si consumatori. Aceasta este sursa de construire a unei strategii puternice."Consumatorul este din ce in ce mai mofturos, se plictiseste repede, trece de la zona offline la zona online si vrea sa stie cat mai multe informatii despre produse sau servicii, vrea pareri si recenzii. Totul este intr-o continua schimbare: comportamentul consumatorilor, tehnologia, modalitatile de promovare etc. Asadar, brandurile ar trebui sa se adapteze: Eyabo Macauley spunea la ICEEFEST ca 80% dintre reclamele digitale sunt ignorate; bannerele sunt blocate de adblockers. Noile trenduri forteaza brandurile sa se foloseasca de povesti - povesti raspanditepe scara larga, devenite virale cu ajutorul retelelor de socializare: Facebook, Twitter etc.Si ce modalitate mai buna poate ajuta o afacere sa isi spuna povestea si sa o faca virala? Advertorialele!"Cristian Ionita, CEO - Oblyo Digital Agency