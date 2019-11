Omniconvert lanseaza ADAPT, primul software pentru optimizarea automata a ratei de conversie, dedicat magazinelor online din Romania

Investitia in acest proiect este de peste, iar magazinele care incep testarea ADAPT pana la finalul acestui an beneficiaza desi asistenta tehnica.Tehnologia ADAPT isi propune cresterea vanzarilor magazinelor online prin imbunatatirea modului in care acestea interactioneaza cu vizitatorii.Potentialul este imens, avand in vedere ca in prezent rata de conversie este redusa si magazinele online romanesti pot beneficia mult mai mult de pe urma dezvoltarii tehnologiei.Viteza de experimentare prin machine learning este de cel putindecat cea facuta manual de catre un specialist."Conform cifrelor obtinute in 2018, pe un esantion de 772 milioane de vizite inregistrate de cele mai importante 300 de magazine de comert electronic din Romania, rata de conversie medie a magazinelor online romanesti se situa la doar 1,53%. Asta inseamna ca doar un vizitator din 100 ajunge sa cumpere ceva de pe site-urile online.Costurile cu publicitatea online pe Facebook au crescut de 8 ori in ultimii 5 ani, in vreme ce vanzarile magazinelor online au crescut doar de 1,5 ori. Magazinele online sunt nevoite sa devina mult mai eficiente, in conditiile unei concurente in crestere.Solutia ADAPT propusa de noi permite acum lansarea de experimente pe pilot automat, astfel incat magazinele sa poata interactiona cu vizitatorii si sa mareasca rata de conversie.In ultimii sase ani am acumulat o vasta experienta in testarea manuala A/B si din 2013 am ajutat peste 18.000 de site-uri web sa converteasca mai mult prin testarea A/B bazata pe comportamentul uman. Acest lucru ne-a oferit acces la peste 41.000 de astfel de experimente de testare A/B, realizate de mii de site-uri de e-commerce", a explicatSolutia ADAPT inlocuieste experimentele lansate manual, care sunt greu de executat. In cazul scenariilor clasice exista o suita de oameni implicati in proces si acestea solicita, totodata, experti calificati din diverse domenii. Costul ridicat este, de asemenea, un factor important.Prin solutia ADAPT,, de catre un algoritm care invata singur comportamentele utilizatorilor de pe site-uri.ADAPT by Omniconvert este bazat pe un algoritm de, care foloseste peste 500 de unitati informationale bazate pe 12 biasuri cognitive si poate lansa mai mult deProdusul va permite construirea automata a mai multor scenarii si posibilitatea de a le verifica apoi rezultatele, invatand astfel automat din rezultatele obtinute.Un astfel de modul va permite specialistilor doar sa seteze obiectivele si mesajele creative, urmand ca sistemul sa invete ce mesaje sunt potrivite pentru diferitele profiluri de vizitatori.Acest lucru va ajuta la construirea unei relatii foarte stranse intre site-urile de comert electronic si cumparatorii lor si evident va creste vanzarile acestora.ADAPT este acum in faza de validare si antrenare a modelului. Obiectivul pentru primele 6 luni este atingerea unui numar de 20 de magazine online care sa testeze aceasta solutie.Dupa ce proiectul trece de faza de testare, in care produsul si impactul acestuia este validat, va intra in faza de go-to-market, cand tinta vor fi companiile din plan international.ADAPT este un produs software experimental dezvoltat cu sprijinul finantarii nerambursabile UE prin Programul Operational Competitivitate (2014-2020). Dezvoltarea a durat in jur de 30 de luni si a necesitat implicarea a 18 oameni, avand competente diferite.este o companie de marketing software fondata in 2013 in Romania. Platforma Omniconvert ajuta mii de website-uri din intreaga lume sa lanseze experimente de testare A/B, sondaje de opinie si sa personalizeze experienta vizitatorilor sai, cu scopul optimizarii ratei de conversie. Companii precum Orange, Avon, Whirlpool sau WWF folosesc cu succes serviciile si tehnologia Omniconvert.