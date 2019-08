Online vs offline in 2019. Care e cartea castigatoare pentru comercianti?

Piata de retail din tara noastra este estimata, conform aceluiasi studiu , la aproximativ 45 miliarde de euro, ceea ce inseamna o pondere de 8% pentru comertul online, in crestere semnificativa fata de anii precedenti (5,6% in 2017 si 4% in 2016).Cumparatorii online viziteaza, in medie, 9 magazine pe an, cu o frecventa de 3-4 ori pe saptamana, in timp ce non-cumparatorii viziteaza 5 magazine online in decursul a 12 luni, cu o frecventa mai mica (1 data pe saptamana).Cu alte cuvinte, magazinele online sunt vizitate destul de des chiar si de cei care nu au facut inca pasul spre cumparare, care doar se informeaza online, dar cumpara din magazinele fizice.Aceste date sunt incurajatoare pentru antreprenorii care viseaza sa-si deschida un magazin online.Insa dincolo de cifrele atractive de vanzari se afla o serie de obstacole greu de trecut, mai ales pentru cei fara experienta."Este adevarat, cu un magazin online poti face anumite economii legate de absenta spatiului de expunere sau uneori de depozitare, si este relativ accesibil sa creezi o platforma digitala. Provocarile cele mai mari tin insa de integrarea tuturor sistemelor (platforma online trebuie legata de sistemul de gestiune, de exemplu), care nu este totdeauna usor de facut. Fara aceste sisteme integrate e dificil sa monitorizezi si sa controlezi toata activitatea si sa raspunzi asteptarilor clientilor.Noi am lansat doraly.ro anul trecut, avand in spate peste 25 de ani de activitate offline, iar acest lucru ne-a permis sa prevenim o serie de posibile probleme, cum ar fi cele legate, de exemplu, de existenta stocurilor suficiente sau de problema transportului catre clientul final." spune Alexandru Rusu, CEO Doraly.Intr-adevar, conform studiului GPec, reticenta clientilor in a face achizitii online este cauzata de mai multi factori, cei mai importanti fiind neincrederea ca produsele prezentate pe site-urile magazinelor online corespund realitatii si imposibilitatea de a vedea si testa produsele.Aceste temeri fac ca zilele magazinelor offline sa nu fie numarate, asa cum s-a spus de nenumarate ori odata ce comertul online a luat amploare la nivel international."Dupa lansarea platformei online doraly.ro am observat un fenomen interesant, si anume cresterea numarului de vizitatori in parcul comercial, in acelasi timp cu cresterea interesului fata de platforma online si a numarului de comenzi plasate.Mare parte din acesti vizitatori se informeaza online si viziteaza cu preponderenta comerciantii listati pe doraly.ro Este vorba de asa numitul efect de multichannel, sau efectul de sinergie intre canalele de vanzare, care apare atunci cand consumatorii au mai multe optiuni sa se informeze despre produse si sa le cumpere: unii se informeaza online si vin sa cumpere din parcul comercial, altii vin sa vada produsele in parcul comercial si le comanda apoi online, procesul de cumparare devenind astfel mult mai convenabil pentru ei. " a explicat Alexandru Rusu, CEO Doraly.O alta temere care-i impiedica pe consumatori sa apese butonul "cumpara" online este cea legata de onestitatea comercianilor online, dar si de plata taxelor de transport, adesea semnificative, mai ales daca se achizitioneaza produse de la mai multi vanzatori de pe aceeasi platforma."Ceea ce a diferentiat doraly.ro inca de la inceput de alte platforme online este politica flexibila de preturi, pe 4 niveluri, in functie de cantitatea selectata, ceea ce face ca achizitiile sa fie rentabile atat pentru consumatorii individuali, care cumpara in cantitati mici, cat si pentru companiile care cumpara in cantitati mai mari.Un alt avantaj il reprezinta costul unic de transport, de 15 lei pentru primul kg., indiferent de localitatea destinatarului si de numarul de comercianti de la care s-au achizitionat produsele incluse in comanda," precizeaza Alexandru Rusu, CEO Doraly.Conform studiului "The Future of Retail 2019" realizat in SUA de walkersands.com, confortul si conexiunea sunt cei 2 piloni centrali care motiveaza toate deciziile de cumparare ale consumatorilor.Astfel, clientii sunt interesati de un confort care trece dincolo de experienta in magazinele fizice, iar loialitatea vizavi de un brand este motivata de conexiunea resimtita vizavi de acesta."Cu cat brandurile se digitalizeaza mai mult, cu atat e mai necesar sa isi construiasca o personalitate distincta si sa creeze o conexiune emotionala cu potentialii clienti. In cazul magazinelor online, in lipsa posibilitatii de a testa si atinge produsele (simturile folosite fiind doar vazul si auzul), experienta trebuie sa fie imbunatatita prin continut de calitate foto/video, navigare usoara si intuitiva, targetare personalizata.Consumatorii de astazi sunt educati si informati, si prefera sa aiba optiuni din care sa aleaga. Retailerii care vand si online si offline au de castigat, intrucat clientii aleg canalele de pe care se informeaza si de pe care cumpara in functie de preferinta si confortul propriu: se informeaza online si cumpara offline, se informeaza online si cumpara tot online, se informeaza offline si cumpara online, si alte asemenea combinatii de tip multichannel.De asemenea, brandurile trebuie sa fie atente si la comportamentele generatiilor viitoare de clienti - de exemplu, generatia Z, care sunt adolescentii de astazi, sunt extrem de pragmatici si se informeaza foarte bine inainte de a face alegeri", explica Mihaela Muresan, specialist in marketing si branding."Business-ul Doraly a trecut prin toate etapele comertului romanesc. In urma cu 25 de ani, piata era abia la inceput, neorganizata si imprevizibila si a crescut odata cu provocarile fiecarei perioade. A invatat sa se adapteze volatilitatii, sa-si asculte clientii si sa le intuiasca nevoile si sa se pozitioneze ca reper in en-gros-ul romanesc.Prin lansarea doraly.ro practic, am replicat online business-ul din offline pe ambele paliere: acum inchiriem si spatii virtuale pentru comercianti si le-am construit si rafturi digitale. Scopul final a fost sa fim mai aproape de clientii nostri, oferindu-le o experienta cat mai confortabila in procesul de achizitie, si garantia calitatii brandului Doraly, pe care l-am construit de-a lungul unui sfert de secol de activitate, spune Alexandru Rusu, CEO Doraly.Astfel, pentru a avea succes in retail in anii ce vin, companiile trebuie sa faciliteze o conexiune semnificativa si de valoare, atat pe platformele online, cat si offline si sa-si concentreze eforturile spre a-si dezvolta prezenta pe ambele medii, pentru a asigura utilizatorilor experienta si confortul pe care acestia il doresc la cumparaturi.