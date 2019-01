Piata de e-Commerce din Romania a depasit 3,5 miliarde de euro, in 2018

(Raport GPeC)

Conform statisticilor si estimarilor GPeC, cresterea de aproape 30% este una dintre cele mai mari din Europa, pentru al doilea an consecutiv, iar calculat ca medie, romanii au cheltuit pentru cumparaturi online aproape 10 milioane de euro in fiecare zi din 2018, in crestere comparativ cu cele 7,67 milioane de euro, medie zilnica inregistrata cu un an in urma.Valoarea totala de peste 3,5 miliarde de euro reprezinta strict segmentul e-tail, adica produsele fizice (tangibile) care au fost cumparate prin internet. Nu sunt incluse serviciile, biletele de avion, vacantele si calatoriile, rezervarile hoteliere, biletele la spectacole sau la diferite evenimente, continutul de download etc.Datele centralizate de 2Performant, citate in raportul GPec, arata, totodata, ca, pe parcursul anului trecut, un roman a cheltuit, in medie, 243 de lei la o achizitie online facuta de pe computer, respectiv 210 lei pentru o achizitie realizata de pe telefonul mobil. De altfel, aproximativ 80% din traficul inregistrat de principalele magazine online a fost generat, anul trecut, de dispozitivele mobile, in crestere cu 10% fata de 2017, si cu 30% in comparatie cu anul 2016."Totusi, rata de conversie de pe dispozitivele mobile este inca la jumatate din rata de conversie inregistrata pe Desktop in cazul majoritatii magazinelor online, ceea ce inseamna ca romanii prefera sa foloseasca telefonul mobil pentru a cauta informatii despre produse, dar aleg sa finalizeze tranzactia de la computer, unde au monitoare mai mari decat ecranul telefonului mobil. Exista insa si exceptii, in cazul magazinelor online consacrate si a magazinelor online care au aplicatie mobila dedicata, caz in care rata de conversie depaseste deja Desktop-ul", se mentioneaza in concluziile raportului.Aceeasi statistica a 2Performant arata ca romanii cumpara anumite tipuri de produse cu preponderenta de pe telefonul mobil. Astfel, 78,5% dintre tranzactiile magazinelor care comercializeaza articole pentru copii sunt realizate de pe telefonul mobil si doar 21,5% de pe Desktop. In plus, produsele din categoria Fashion sunt cumparate de pe telefonul mobil in proportie de 66%, precum si cosmeticele sau produsele din categoria Beauty (63,2%).In cazul electronicelor, electrocasnicelor si produselor IT, romanii inca prefera Desktop-ul (57,3%) in detrimentul mobilului (42,7%), desi procentele sunt relativ apropiate, acelasi lucru fiind valabil si in cazul produselor destinate adultilor (56% Desktop vs. 44% Mobil), noteaza realizatorii cercetarii.In ceea ce priveste frecventa vizitelor la magazin din partea cumparatorilor, datele GPeC si iSense Solutions arata ca acestia opteaza, in medie, pentru noua magazine pe an, cu o frecventa de 3-4 ori pe saptamana, in timp ce non-cumparatorii viziteaza cinci magazine online in decursul a 12 luni, cu o frecventa mai mica (o data pe saptamana).Principalele motive invocate de catre cei care nu au cumparat online sunt, in ordine: neincrederea ca produsele prezentate pe website-urile magazinelor online corespund intocmai realitatii (65% in 2018, comparativ cu 68% in 2017), imposibilitatea de a vedea, testa si proba produsele (58% vs 53%), neincrederea in magazinele online sau teama de a nu fi fraudat (46% vs 51%) si plata taxelor de transport in plus fata de pretul produsului (33% vs 30%).Principalele categorii de produse vandute online, in 2018, au fost cele din categoriile: Electro-IT&C, Fashion & Beauty, Travel, Produsele pentru casa si decoratiuni, Cartile, Cadourile si florile, biletele la spectacole si concerte, Auto & Moto (inclusiv politele RCA) si produsele destinate copiilor.In medie, un cumparator online a facut noua achizitii pe parcursul anului trecut, in crestere fata de 2017, cand media era de 8,7 achizitii.Din punct de vedere al numarului de magazine online, acesta s-a dublat de la peste 7.000 in 2017, la mai mult de 15.000 de comercianti, in 2018. De asemenea, cele mai recente cercetari releva faptul ca, la ora actuala, exista circa 35.000 de website-uri pe domenii ".ro" care au functie de "Adauga in cos'.Raportul GPec face referire si la metoda de plata preferata a romanilor atunci cand cumpara un anumit produs. Astfel, plata ramburs iese in evidenta cu o proportie covarsitoare de aproximativ 83% din total, in scadere usoara fata de anul 2017, cand procentul era de 85%.Estimarile GPeC si ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online) vorbesc despre faptul ca piata romaneasca de e-commerce va atinge si, probabil, va depasi pragul de 5 miliarde de euro, in 2020.Sursele cifrelor si estimarilor de piata publicate in raportul GPec sunt: ARMO, 2Performant, ANCOM, eMAG, GPeC, Institutul National de Statistica, iSense Solutions, Kantar Millward Brown, NETOPIA Payments si Omniconvert.GPeC, cel mai important eveniment de e-commerce din Romania, centralizeaza datele si publica in fiecare an raportul oficial al pietei romanesti de comert electronic si reprezinta cea mai mare comunitate a magazinelor online din tara.