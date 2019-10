Primul motor de cautare e-fashion din Romania lanseaza noi functii pentru moda sustenabila

Moda sustenabila/eco, pe un trend ascendent in Romania

Despre GLAMI Fashion (Re) search

Despre GLAMI Romania

Este prima initiativa de acest fel a unei platforme online pentru cresterea vizibilitatii modei sustenabile in Romania, dand utilizatorilor posibilitatea de a vedea caracteristicile principale ale materialelor folosite, timpul in care acestea vor fi biodegradabile si, nu in ultimul rand, posibilitatea de a achizitiona produse create din aceste materiale. Mai mult, GLAMI.ro are, de acum, si noi filtre cu ajutorul carora utilizatorii vor gasi produse sustenabile.Peste 64% dintre respondentii romani sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru produse de moda sustenabile, cu pana la 225 lei mai mult per produs, conform studiului GLAMI Fashion (Re) search. Motivul pentru care acesti clienti nu au cumparat mai multe produse sustenabile in trecut este faptul ca nu au stiut ce materiale si ce produse intra in aceasta categorie.Din acest motiv, GLAMI a decis sa faca pasul urmator, conform dlui Robert Johnson, Country Manager al GLAMI.ro: "Hainele pot fi facute dintr-o multitudine de materiale. Dar cum decidem ce produse sa alegem pentru garderoba proprie? De unde vin materialele din care sunt confectionate si ce proprietati au aceste materiale? Lana sau matasea cum sunt procesate? Unde si in ce conditii este cultivat bumbacul? Ce impact poate avea o singura camasa de bumbac asupra mediului? In ghidul materialelor lansat de GLAMI veti afla raspunsul la toate aceste intrebari si la multe altele. Veti afla, de asemenea, modul corect in care putem avea grija de haine. Scopul acestui ghid este acela de a oferi informatii de baza, informatii care va vor ajuta atunci cand veti alege produse, pe GLAMI.ro."InspiGroup, o companie europeana de comert digital ce opereaza catalogul online de fashion GLAMI in 15 tari, printre care amintim Cehia, Slovacia, Ungaria, Rusia sau Turcia, a lansat studiul GLAMI Fashion (Re) search in 2018, ca un proiect pe timp indelungat, pentru analiza pietelor internationale in care opereaza. Scopul studiului a fost acela de a afla comportamentele offline si online ale consumatorilor.Lansat acum 2 ani, http://www.GLAMI.ro ofera cumparatorilor de produse fashion o destinatie completa, cu posibilitatea vizionarii a sute de mii de produse si gasirii celor potrivite nevoilor lor. Este prima platforma de acest fel lansata in Romania, combinand continutul de fashion cu actiuni menite sa livreze cei mai potriviti clienti magazinelor online inregistrate in platforma.GLAMI opereaza cu o combinatie de machine learning & automated matching, astfel ca ofertele sunt impartite pe categorii si utilizatorul gaseste mereu brandurile preferate.