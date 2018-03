Profesionistii in eCommerce si proprietarii de magazine online au luat parte la 2 zile de continut premium la TeCOMM

Comportamentul consumatorului: curios, cu nevoi multiple, nerabdator;

In ultimii doi ani, cautarile Google pentru formula "cel mai bun" au crescut cu 80% pe mobil;

Cautarile de review-uri cu privire la produse au crescut cu 35%;

Au crescut cautarile care cuprind "near me";

Cu 80% mai multi utilizatori cauta online pe mobil recomandari de tipul "is... worth it", in timp ce formularea "where to buy" creste cu 85%.

Tematici abordate la TeCOMM

Cea de a 11-a editie a pus accentul pe importanta digitalizarii in eCommerce, ultimele tehnologii aparute in materie de inteligenta artificiala, dar si cum sa transformi marketingul in cel mai mare aliat al magazinului online.In cele doua zile de eveniment, participantii au avut posibilitatea sa ia parte la prezentari purtate de cei mai mari jucatori internationali in eCommerce si au avut ocazia sa se implice in dezbateri active si in prezentari interactive.Dezbateri active purtate de liderii in eCommerce nationali si internationaliPrima zi a fost dedicata conferintei plenare impartita in discutii libere si prezentari sustinute de catre marii piloni in eCommerce precum eBay, Google, Retargeting.biz, Site Tuners, Holition sau DHL.a prezentat statistici si o analiza comparativa completa pe segmente de industrii axata pe tendinta vendorilor romani de a vinde in intreaga pe eBay.Compania si-a propus sa-si creasca prezenta, iar Romania este una dintre tarile care se afla pe lista eBay ca prioritate din punct de vedere al dezvoltarii businessului.in cadrul prezentarii "AI at your fingertips" a realizat o trecere in revista a progresului AI si a prezentat faptul ca atat Siri, Cortana, Alexa sau Assistant iau decizii simple, adaptate comportamentului utilizatorului.De la nevoile simple de zi cu zi, la self driving cars pana la piete de tranzactionare, AI devine tot mai prezent la nivel global. Rares Banescu a prezentat importanta AI in eCommerce, pe care o putem avea la dispozitia noastra.Prin prezentarea sa,, a prezentat participantilor urmatoarele concluzii:Momentul canda urcat pe scena a fost pe masura asteptarilor. Tim Ash a prezentat tematica: "Este irational! De ce vanzarea catre partea stanga a creierului nu va functiona?"", a declarat Tim Ash in exclusivitate pentru TeCOMM.Cea de a doua zi, 8 martie, a fost impartita in workshopuri purtate in 4 sali dedicate marketerilor ce au luat parte la un curs intensiv sustinut de vocea conversiilor online Tim Ash - top 10 marketeri online in lume.Incepatorii in marketing sau cei care au deja o experienta in spate le-au fost pregatite workshopuri concentrate pe dezbateri si prezentari pline de continut premium.Proprietarii de magazine online au avut o sala dedicata, TeCOMM Cross-Border Forum, in care au putut discuta si gasi solutii pentru dezvoltarea afacerii lor la nivel international.S-au discutat subiecte privind provocarile concrete de business si posibilitati de extindere a magazinelor online si a furnizorilor de servicii.Zona expozitionala a fost o componenta esentiala pentru toti cei care activeaza in comertul electronic: comerciantii si furnizorii de servicii au beneficiat in aceste doua zile de trafic intens, companii precum Retargeting.biz, DHL, DWF, C-Solution, Frisbo, Moloso, CustomSoft sau BT Mic au reusit in acest timp sa stabileasca intalniri de business cu participantii si partenerii TeCOMM.