Romania incearca din greu sa tina pasul cu UE la capitolul e-commerce. Paradoxul pietei: Romanilor le place sa caute online, dar sa cumpere offline #Interviu

Potrivit Eurostat, Romania se afla in 2016 pe ultimul loc din UE la capitolul vanzari online. Cum au evoluat lucrurile in 2017? Am depasit necesitatea de "a vedea si a pune mana" atunci cand facem cumparaturi?

Ce a invatat Romania in ultimii ani, in ceea ce priveste comertul online?

Cine a facut cei mai multi bani din online, in Romania anului 2017?

Privind spre viitor, cati dintre romani vor face si in 2018 cumparaturi online? Care credeti ca va fi tendinta pietei?

Ce sfaturi aveti pentru cei care au inca magazine fizice, pentru cei care au ramas inca offline. Care ar putea fi miscarea castigatoare pentru ei?

Romania a avut o crestere economica mare, bazata pe consum. Credeti ca romanii vor mai fi atat de dispusi sa cumpere masiv si in 2018, in noile conditii economice?

Pe termen scurt, va asteptati la o accelerare considerabila a vanzarilor in comertul online in perioada 1-8 martie?

Care este profilul clientului roman in mediul online, in aceasta perioada?

Ce cumpara el?

Formata atat din marii retaileri care livreaza orice intr-o singura zi, cat si din micile magazine online nisate, aceasta este solutia salvatoare: mica piata de e-commerce care prinde contur in Romania.E drept ca nu suntem inca la nivelul altor state europene, in ceea ce priveste comertul online, dar tocmai acest aspect ascunde un potential urias, spune, intr-un interviu acordat Business24.De curand, Iulian Stanciu de la eMag a declarat ca in 2018 preconizeaza ca se vor deschide 7.000 de magazine online. "Online e mai simplu", explica Doina Vilceanu intr-o analiza a pietei romanesti de e-commerce.Intr-adevar, comertul online este foarte slab dezvoltat in Romania comparativ cu alte tari din Europa si nu numai. Insa, tocmai de aceea, potentialul este urias.Comisia Europeana a publicat ultimul raport DESI, in care Romania figureaza pe ultimul loc.Indicele DESI (Digital Economy and Society Index) reprezinta gradul de digitalizare al economiei si al societatii fiecareia din cele 28 de tari ale Uniunii Europene.Cea mai avansata tara din acest punct de vedere este Danemarca, cu un scor agregat de 70,68%.Media UE este de 52,25%, iar Romania are un scor agregat de 33,21%, aflandu-se pe ultimul loc.Dintre indicatorii care afecteaza major cresterea comertului online se numara si modul de utilizare a internetului. Suntem pe ultimul loc din UE la scorul agregat. 63% dintre utilizatori citesc stiri online, 67% asculta muzica, 6% urmaresc video on demand si 8% folosesc servicii bancare. Doar 18% fac cumparaturi online, dar 74% utilizeaza retelele sociale.In 2017, conform celui mai recent raport pentru piata de e-commerce din Romania realizat de GPeC, valoarea pietei de e-commerce a ajuns la aproximativ 2,8 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2016, anul in care Romania a inregistrat cea mai mare crestere dintre tarile din Uniunea Europeana (38%). Prin urmare, potential exista.Din punct de vedere al indicatorilor care sustin dezvoltarea comertului electronic, Romania este de 4-5 ori sub tarile din Europa de Vest la PIB/locuitor (dar suntem in crestere, ne apropiem de 10.000 de euro de la 8.600 de euro anul trecut), iar la capitolul venit disponibil se remarca, de asemenea, o crestere constanta de la an la an.Se vorbeste peste tot despre cresterea anumitor categorii de produse in e-commerce-ul romanesc, despre cresterea procentului de plati online, despre livrare in aceeasi zi sau in ziua urmatoare, despre dropshipping.Cred ca o mare schimbare de paradigma s-a intamplat odata cu scaderea barierei de intrare in online. Daca acum 3-4 ani realizarea unui magazine online costa cateva mii de euro, in ultimii 1-2 acest cost a scazut dramatic.Au aparut cativa jucatori si pe piata locala care ofera platforme online de inchiriat.Noi, la ContentSpeed , de exemplu, avem inclusiv abonamente gratuite pentru cei care fac primii pasi in e-commerce. Prin urmare, aprope oricine are un produs de vandut poate sa-si deschida un magazin online.De curand, Iulian Stanciu de la eMag a declarat ca in 2018 preconizeaza ca se vor deschide 7.000 de magazine online. "Online e mai simplu" - cred ca acesta ar fi motivul principal.La sfarsitul anului trecut, pe piata existau peste 7.000 de magazine online, insa din perspectiva celor care ruleaza un volum mare, numarul este de ordinul zecilor - majoritatea magazinelor online romanesti ruleaza cifre mici.Este important de notat insa ca acestea urmaresc trendul ascendent al comertului online, adica au un ritm rapid de crestere, iar ritmul si strategia de crestere (extinderea cross-border) sunt mai importante decat rulajul.Conform studiilor realizate, verticalele cu cele mai mari procente de crestere sunt:Tot brandurile mari au avut de castigat cel mai mult prin lansarea de magazine online. Cei care livreaza in aceeasi zi au crescut si ei ca rata de conversie.De asemenea, micile magazine online nisate, daca au strategie de comunicare si fidelizare bine pusa la punct, incep sa aiba success.Trendul general e ca din ce in ce mai multi oameni cauta produsele online. Fie prin comparatoarele de preturi sau chiar direct in marele magazine online. In SUA, 55% din cautarile de produs sunt facute pe Amazon si doar 25% pe Google.Printre alte trenduri importante vehiculate de specialistii e-commerce se numara si urmatoarele:- deja avem peste 50% dintre comenzi, cel putin in verticala de fashion, venite de pe dispozitivele mobile. In urmatorii 3-5 ani se va depasi procentul de 80%. Designul magazinelor porneste conceptual de la cum arata pe mobil. Desktopurile si laptopurile sunt folosite la birou, acasa ramai doar cu mobilul.. Pentru a reveni la intrebarea daca s-au obisnuit sa sa nu mai vada produsul fizic - doar prin replicarea experientei din mall va fi clientul convis mai usor sa cumpere si online.Descrieri bune de produs, imagini calitative, video cu produsul, plasarea produsului in context. De exemplu, in ceea ce priveste produsele de imbracaminte care trebuie probate, daca oferi clientului ghiduri de marime, cum sa-si ia masuratorile, ii arati si tinutele deja asortate, ai sanse mult mai mari sa se intample achizitia.Desi a devenit un cliseu ca nu existi daca nu ai si o prezenta online, afacerile din retailul traditional inca nu si-au deschis acest canal de vanzare. Din cele mai recente cifre, doarPoate pentru ca sub 5% din totalul comertului este generat de vanzarile online - magazinele fizice nu simt inca la fel de puternic aceasta presiune.Insa ar trebui sa ne uitam cu mare atentie la ce se intampla in SUA. Unul dintre cei mai mari retaileri, Toys'r'us, a pierdut cursa si a declarat faliment. Ei motiveaza ca s-au bazat pe vanzarile generate de Amazon si nu si-au dezvoltat propriul canal de vanzare online.Alti giganti internationali precum Sears/Kmart, Macy's, Michael Kors, J.C. Penney, Gymboree, Guess au decis sa se orienteze spre e-commerce.Simplist vorbind,. Ei au deja parte de vizibilitate si brand awareness, fapt care le va asigura si vizite online.Vizitatorii stiu deja marimile, modelele, au incredere in aceste branduri, deci schimbarea canalului de achizitie nu ar reprezenta niciun impediment.. Prin urmare, functia de "comanda online si ridica din magazin" este castigatoare pentru toate marile lanturi de magazine.Insa, orice afacere offline care vinde produse fizice ar trebui sa-si deschida si un magazine online.: costa mult mai putin decat o locatie fizica, extinderea nationala sau chiar internationala se pot face mult mai usor, valoarea unui cos de cumparaturi online este cu peste 30% mai mare decat al unui bon de la casa, fidelizezi clientul, urmaresti direct rezultatele investitiilor in marketing.Canalul de vanzari online este o oportunitate de neratat. Ce trebuie retailerii traditionali sa inteleaga este ca romanii deja comanda online, iar daca nu-si deschid si ei web shop-uri, clientii lor vor cumpara de la concurenta.Dupa cum spuneam si mai sus, chiar daca suntem cu mult sub majoritatea tarilor europene, suntem in plin curs de dezvoltare. In primul rand, cresterea veniturilor vine si cu o crestere a consumului. Toate semnele indica faptul ca in 2018 vom intra si mai mult intr-un trend ascendent.Asa se intampla cu orice ocazie speciala in care se fac multe cadouri. Tinand cont si de conditiile meteorologice, cu siguranta se va comanda mai mult online. Noi deja am comandat florile online. Exista magazine online de martisoare. Produsele cosmetice sunt si ele la mare cautare. Chiar si cofetariile au inceput sa accepte comenzile online cu ridicare din locatiile fizice.Cumparaturi de impuls. Barbatul ocupat care tocmai si-a amintit de toate femeile din viata lui si incepe sa comande online frenetic. Nu are timp sa bata magazinele si sa discute cu vanzatoarele despre ce i-ar recomanda pentru soacra.Flori, ciocolata, parfumuri, martisoare. Cei cu simtul riscului dezvoltat: obiecte vestimentare.