Romanii au cumparat online de 3,6 miliarde de euro, in 2018

In acest context, 8,28 milioane de romani au facut cel putin o data cumparaturi online, Romania depasind tari precum Grecia, Portugalia, Italia, Croatia si Bulgaria la procentul de clienti online din total populatie, reiese si din studiul Kantar Millward Brown, citat de ARMO.Totodata, datele INS arata ca Romania are o populatie de aproximativ 19,5 milioane de locuitori, dintre care 12,6 milioane se incadreaza in categoria de varsta 16 - 65 de ani, iar 11 milioane sunt utilizatori de internet."E-commerce-ul a devenit generator de businessuri, extinderea in online fiind oportunitate de mentinere a afacerii in fata marilor lanturi comerciale. Numarul magazinelor online active din Romania s-a dublat de la 7.000 in 2017, la 14.000 in prezent. Se estimeaza ca, in 2019, numarul acestora va creste cu aproximativ 7%, iar astfel vor fi 15.000 de magazine online active. Vanzarile pentru categoriile fashion, home&deco, jucarii, casa si gradina, produse pentru copii, au un potential de crestere ridicat in urmatorii ani. Printre beneficiile e-commerce-ului pentru clienti se remarca: varietatea mare de marci si produse disponibile, raportul mai bun calitate-pret, produsele fiind comparabile in mod transparent, acces rapid la cele mai noi produse sau ultimele aparitii pe piata, acces la recenziile altor cumparatori, posibilitatea mai multor variante de livrare, posibilitatea de retur gratuit si varietatea metodelor de plata (card, rate online, ramburs, online banking) ", se mentioneaza in raportul Asociatiei Romane a Magazinelor Online.Potrivit sursei citate, un sfert dintre romani (25%) prefera sa achite cumparaturile cu cardul, in timp ce datele Kantar Millward Brown din 2018, cumparaturile produselor de pe dispozitive mobile a ajuns la un procent de 57,3% cu tendinta de crestere.Lansata in 2010, Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) reprezinta magazinele online din Romania si sustine interesele membrilor sai. Asociatia a elaborat Codul de Bune Practici ale Magazinelor Online si un program de atestare a magazinelor online din Romania, in conformitate cu acest Cod.