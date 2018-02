Romanii, campioni la cumparaturi de pe mobil: Magazinele online cresc mai repede ca in alte tari europene

Potrivit sursei citate, la nivel global, media numarului de vizite de pe terminalele mobile este de 46%, iar comparativ cu alte tari din regiune Romania depaseste piete precum Slovacia, Polonia, Rusia sau Ucraina, unde media traficului inregistrat de platformele eCommerce de pe terminalele mobile este 37%, 31%, 27% si, respectiv, 25%.In plus, o tendinta similara se remarca si in cazul site-urilor de moda, cumparatorii online romani preferand tot mai des sa isi faca achizitii de pe terminalele mobile.Datele magazinului online de moda Answear.ro arata ca, in 2017, peste 60% din vizitele inregistrate in fiecare luna au fost realizate de pe dispozitivele mobile, in timp ce numarul de comenzi realizate direct de pe aceste terminale a crescut cu 30%.Grupul Answear este prezent pe piata de eCommerce europeana in tari precum: Cehia, Ucraina, Ungaria, Slovacia si Romania. Pe plan local, platforma s-a lansat in urma cu doi ani.