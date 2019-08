Ryan Holiday, Vitaly Friedman, Andy Crestodina si Els Aerts sunt primii speakeri anuntati la GPeC SUMMIT 4-5 noiembrie - Evenimentul Anului in E-Commerce si Digital Marketing!

Ryan Holiday, pentru prima data in Romania, la GPeC SUMMIT

Organizatorii au anuntat primii speakeri internationali confirmati, iar inscrierile la eveniment au inceput cu o oferta speciala de pret valabila pana pe 2 septembrie 2019, care aduce doritorilor un discount de minimum 90 EUR/persoana.Pretul unui bilet de acces porneste de la 79 EUR + TVA. Detalii complete si inscrieri, pe website-ul GPeC Ryan Holiday este unul dintre cei mai cunoscuti autori contemporani la nivel international, marketer si antreprenor care a transformat principiile si intelepciunea filosofiei Stoice in strategii de marketing revolutionare.Pana la varsta de doar 31 de ani, cartile lui se vandusera deja in aproape 2 milioane de exemplare in intreaga lume si au influentat modul de gandire si strategia gigantilor internetului precum Google, Microsoft si Twitter, dar si al unora dintre senatorii americani ori leaderi militari si chiar al echipelor sportive castigatoare ale Super-Bowl, precum New England Patriots.Ryan Holiday este autorul bestseller-urilor Trust Me, I'm Lying, Growth Hacker Marketing, The Obstacle Is The Way si Perennial Seller: The Art of Making and Marketing Work that Lasts.Ultimul sau titlu, Conspiracy, sta deja la baza unui film aflat la acest moment in productie. Urmatoarea sa carte, Stillness is The Key, va aparea in octombrie anul acesta, cu doar cateva saptamani inainte de GPeC SUMMIT.Potrivit organizatorilor, Ryan Holiday va sustine un keynote speech de 60 de minute, va avea o sesiune dedicata de Q&A, precum si o sesiune de autografe si poze cu fanii in cadrul GPeC SUMMIT 4-5 Noiembrie.Potrivit organizatorilor, editia de anul acesta a GPeC SUMMIT vine cu cel mai bun lineup de speakeri din cei 14 ani de traditie ai evenimentului: "Suntem entuziasmati sa aducem in fata comunitatii online din Romania unii dintre cei mai buni specialisti in E-Commerce si Digital Marketing din intreaga lume - speakeri exceptionali care sunt, de regula, cap de afis al marilor conferinte internationale de profil", spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.Pe langa Ryan Holiday, organizatorii au mai anuntat - pentru inceput - alti 3 speakeri care vor urca pe scena GPeC:➤ Vitaly Friedman - Co-fondatorul si Redactorul Sef al cunoscutei publicatii Smashing Magazine, expert in UI Design si User Experience.➤ Andy Crestodina - Co-Founder & Chief Marketing Officer Orbit Media, expert in Content Strategy, Search Engine Optimization, Influencer Marketing, Conversion si Analytics. Andy Crestodina a fost numit de Forbes drept Top 10 Online Marketing Experts to Watch si este autorul cartii Content Chemistry: The Illustrated Handbook for Content Marketing.➤ Els Aerts - Co-Fondatoarea AGConsult (agentie belgiana de Usability si Optimizarea Conversiilor), expert in User Research, cu peste 3.500 de teste UX la activ pentru companii precum AtlasCopco, Orange, Daikin sau Bridgestone."Surprizele placute nu se opresc aici si urmeaza sa anuntam si alti speakeri internationali legendari, carora li se vor alatura cei mai buni specialisti din Romania. Vor fi doua zile memorabile pentru comunitatea de E-Commerce si Marketing Online", spune Andrei Radu.➤ 2 zile de Conferinta E-Commerce si Digital Marketing hands-on cu unii dintre cei mai cunoscuti experti internationali si romani➤ Hot Topics dezbatute in cadrul Conferintei: Content Marketing, User Experience, User Research, Marketing Strategy, Conversion Optimization, Growth Hacking, Customer Centricity➤ 2 zile de GPeC Expo in paralel cu Conferinta: 35+ top furnizori de servicii E-Commerce si Digital Marketing -> networking, leads si parteneriate win-win➤ Gala Premiilor eCommerce 5 Noiembrie: festivitatea de decernare a premiilor in Comertul Online Romanesc, editia a XIV-a, gazduita de Andi Moisescu - eveniment exclusivist cu 450+ invitati din randul celor mai importante companii de e-commerce➤ Networking la superlativ cu elita pietei de Digital: 1.600+ participanti C-level din Romania si Europa Centrala si de Est asteptati la GPeC SUMMIT 4-5 Noiembrie➤ Cadru exclusivist: ambele zile de eveniment se desfasoara la Sala Mare a Teatrului National Bucuresti, la kilometrul zero al CapitaleiInscrierile au inceput cu cel mai mic pret prin Oferta GPeC Community, valabila pana pe 2Inscrierile la GPeC SUMMIT se pot face completand formularul online de pe website-ul evenimentului. Pana pe 2 septembrie, ora 23:59, este valabila Oferta GPeC Community care aduce cel mai mic pret pentru biletele de acces pornind de la doar 79 EUR + TVA/persoana, cu un discount de 99 de euro fata de pretul standard.Oferta GPeC Community este valabila pentru primele 100 de bilete si poate fi epuizata inainte de 2 septembrie, in functie de numarul de solicitari primite.Detalii complete despre GPeC SUMMIT si inscrieri - pe website-ul GPeC GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeEveniment sustinut de: Cora, DHL, DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Luigi's Box, New BlackRadioul Oficial: Kiss FMHosting Oficial GPeC: HosterionLimousine Service: City Limo