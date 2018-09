Speakeri de la companii de top in inteligenta artificiala si machine learning precum Amazon, Cisco si DeepMind vin in premiera in Romania la Codiax 2018

Evenimentul va avea loc la, in perioada, la Hotel Opera Plaza si la, in, la Hotel Ramada. PwC a estimat ca inteligenta artificiala va contribui pana la 15,7 trilioane de dolari la economia globala pana in 2030. Peste 9 trilioane de dolari vor proveni din retail si industrie. Cu o astfel de previziune pentru urmatorul deceniu,are ca misiune dezvoltarea cunostiintelor developerilor/ dezvoltatori software din domeniul deep tech.Pe scenava urca unul dintre oamenii-cheie ai Amazon, a doua companie care a ajuns la valoarea de piata de un trilion de dolari. In premiera in Romania,va prezenta platforma SageMaker. Aceasta le permite developerilor sa creeze, intr-un timp record, produse bazate pe machine learning.Julien Simon este doar unul dintre cei 15 speakeri internationali care ii vor inspira si invata pe cei 350 de participanti din Cluj-Napoca, respectiv 180 de la Sibiu.", a declaratEvenimentul va debuta pe data de, cu o serie de sesiuni tehnice care le vor oferi participantilor informatii, dar si demonstratii practice din sfera deep tech.Pregatiti-va pentru o altfel de experienta deoarece cele opt workshop-uri sunt construite special pentru a include si sesiuni de Q&A.Peeste programata conferinta care aduce in prim-plan nume importante din: Sander Dieleman, cercetator in cadrul DeepMind, divizia de inteligenta artificiala a Google, Lutz Goldmann, senior scientific engineer in cadrul Omni: us, o companie care dezvolta, cu ajutorul inteligentei artificiale, o solutie de procesare de documente la scara larga si Enzo Fenoglio, Data Scientist la Cisco, celebra companie americana de retelistica.Transferul de cunostiinte dintre speakerii evenimentului si participanti depaseste si in 2018 granitele orasului din inima Transilvaniei si. Este vorba despre un eveniment care include atat workshop-uri, cat si o conferinta.se pot cumpara online de pe www.codiax.co . Pana in 8 octombrie, puteti beneficia de pretul de Euro79 pentru biletul care include accesul doar la conferinta (16 noiembrie) si Euro109 pentru pachetul care permite accesul atat la sesiunea de workshop-uri (15 noiembrie), cat si la conferinta.Aceasta editie nu ar fi putut avea loc fara sprijinul partenerilor care sustin Codiax: Betfair, Steelcase, Metro Systems, Macadamian, Telenav, Spyhce, 3 Screen Solutions.Continental este partenerul principal al Codiax Sibiu 2018. Compania este intre primii 5 furnizori ai industriei auto din lume. Continental Sibiu are peste 3.800 de angajati, toti lucrand pentru a oferi o mobilitate inteligenta si conectata - si o fac sigura, usor de utilizat, durabila si curata.Prima editie a Codiax , eveniment organizat de echipa Techsylvania, a avut loc in 2017. In cele trei zile peste 400 de participanti din Cluj-Napoca si Sibiu au participat atat la cele zece sesiuni practice, cat si la cele 20 de prezentari ale conferintei.Printre cei care au urcat pe scena Codiax in 2017 se afla Dr. Alexey Ershov, Vice President at IBM Watson Internet of Things, Vlad Lata, CTO & Co-Founder at KONUX sau Mario Alemi, Scientist at GetJenny, Dinu-Tudor Gruian, Head of Test Technologies at Continental Automotive Group,Virginia Dignum, Associate professor on Social Artificial Intelligence at TU Delft si Sergii Kharagorgiiev, Chief Computer Vision Engineer at Starship Technologies.