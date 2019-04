Studiu GPeC: Strategia de marketing, produsele comercializate si serviciul de Customer Support - factorii esentiali pentru succesul magazinelor online

Diferentiatorii sunt principalii factori care genereaza succesul unui magazin online

Strategii de crestere in e-commerce

Datele lansate de Registrul Comertului arata ca, in ultimii zece ani, e-commerce-ul a inregistrat o crestere de peste 500% a cifrei de afaceri, devenind unul dintre cele mai rentabile sectoare de activitate. Cu toate acestea, piata de e-commerce din Romania nu este inca o piata matura, jucatorii concurand pentru putin peste 5 milioane de cumparatori.Pe masura ce competitia creste, pentru a ramane in business, magazinele trebuie sa tina pasul cu toate inovatiile digitale care transforma modul clientilor de a face cumparaturi.Care sunt cele mai mari provocari ale comerciantilor si ce trebuie sa faci pentru a creste online in 2019? Descopera in rezultatele studiului de piata realizat de GPeC in luna martie.Succesul unui magazin online nu este o reteta sigura. Totusi, exista cateva ingrediente care, dozate corect, te ajuta sa ramai relevant si inpentru clientii tai.Astfel, respondentii studiului considera ca principalii 3 factori in care trebuie sa investesti pentru a avea succes in 2019 sunt:(88.6%),(58.6%) si(52.7%).Cele trei componente sunt esentiale oricarui business online, dar fiecare poate fi un diferentiator puternic care sa-ti asigure o crestere organica.Principalele provocari cu care se confrunta magazinele online sunt binecunoscute pentru orice tip de afacere.este provocarea numarul unu pentru 66.8% dintre business-uri. 47.3% au dificultati in. Iara produselor online reprezinta o sarcina dificila pentru 43.6% dintre respondenti.In plus, managerii de business-uri online spun ca se confrunta si cu o serie de provocari specifice, precum problema retururilor, nevoia automatizarii proceselor si livrarea rapida a produselor.Atunci cand vine vorba despre promovarea business-ului,in e-commerce raman, de departe, Facebook si Google Ads, preferate de 57.3%, respectiv 55.5% dintre respondenti.Pe langa cele doua canale platite, peste 30% dintre specialistii in marketing online folosesc cu succes E-mail si Content Marketing in campaniile lor.este, la randul lui, un canal relativ recent care prinde din ce in ce mai mult teren in e-commerce. Rata de utilizare in crestere si caracterul aspirational al continutului il fac un canal performant pentru business-uri online din majoritatea verticalelor. 16.4% dintre respondentii studiului spun ca folosesc deja cu succes Instagram Ads.Pentru a creste pe termen lung, un magazin online are nevoie de o strategie coerenta, bazata pe date si studii de piata. 32.3% dintre respondenti spun ca, pentru a creste in 2019, iau in considerare. 18.2% au in vedere, iar 15.9% se gandesc sa atace piete internationale prinAtragerea unui capital de risc reprezinta o optiune de crestere pentru 14.5% dintre antreprenori si tot atatia planuiesc sa investeasca in training-ul angajatilor, pentru a le dezvolta abilitatile tehnice specifice.De altfel, e-commerce-ul a devenitpe piata muncii. In functie de dimensiunea si specificul lui, un business online angreneaza angajati sau contracteaza specialisti in posturi foarte diverse, de la tehnic la creativ.Know-how-ul pe care se sprijina succesul unui magazin online in 2019 este compus din urmatorul mix de abilitati: 26.8%, 20.9%, 17.3%, 14.1%, 10.9% GPeC SUMMIT este cel mai important eveniment de E-Commerce si reprezintaCu o traditie de 14 ani, GPeC este mixul perfect de Conferinte, Workshopuri, Expo, Cursuri intensive, Statistici, Comunitate si Competitia Magazinelor Online, cu rolul precis de a contribui la dezvoltarea pietei de e-commerce.Peste 800 de proprietari de magazine online, antreprenori, investitori, e-commerce manageri, digital marketeri, web developeri si specialisti in comunicare online sunt asteptati pePana pe 16 mai, biletele de acces au pret promotional prin oferta Early Bird Studiul "" a fost realizat de GPeC in perioada 8-22 martie 2019 in baza unui sondaj administrat online, folosind intrebari cu raspuns multiplu, pe un esantion de 220 de profesionisti in e-commerce si marketing online._______________________________________________GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXEveniment sustinut de: CORA, DPD, DWF, eMAG, Frisbo, GTS, MTH Digital, New BlackHosting Oficial GPeC: HosterionRadioul Oficial: Kiss FMLimousine Service: City Limo