TeCOMM 2018: Cum cresti rata de conversie cu 20% in eCommerce

In acest context, marea majoritate se zbate pentru a avea conversii mai mari, fie ca discutam despre inscriere la newsletter, click pe un anumit banner sau achizitionarea unui produs de pe site."Una dintre metodele prin care un magazin online poate sa isi creasca rata de conversie este prin redesign", declara Gennadiy Vorobyov, co-fondator & CEO Netpeak Bulgaria (agentie de marketing digital).Gennadiy va fi prezent in cadrul TeCOMM pe data de 9-10 noiembrie 2018. Acesta sustine o prezentare detaliata insotita de un studiu de caz in care va explica cum poate sa creasca rata de conversie cu peste 20% in urma redesignului strategic.Main stage-ul din acest an pune accent prin speakerii prezenti la eveniment pe Greseli in eCommerce si cum pot fi ele evitate, prin prezentarea studiilor de caz, prin experienta celor care urca pe scena, toate adaptate pietei de eCommerce actuale."La editia aceasta am decis sa aducem in discutie si aspectele mai putin placute ale industriei. Avand latura practica si motivationala, speakerii prezenti pe main stage au rolul de a puncta ce gresesc businessurile online, cum pot sa corecteze sau sa evite din start anumite greseli", declara Iulia Pascal, Marketing Manager TeCOMM.Printre speakerii confirmati se numara: Ana Sipciu (Industry Manager, Google Romania), Ivan Imhoff (Founder&CEO Cognytive), Gabriela Lungu (Fondator, Wings), Petr Svoboda (CEO Shopsys)."Fie ca discutam de platforme de eCommerce, cifre, grafice sau tooluri care ne usureaza activitatea, in online este, inevitabil, despre tehnologie. Tocmai de aceea, am adus in agenda TeCOMM o sectiune dedicata celor care stau in spatele tastelor: developerii. AI & Big Data MasterClass se adreseaza arhitectilor de software, managerilor tehnici, dezvoltatorilor de Inteligenta Artificiala si specialistilor in data science. Fiind un eveniment hands-on, AI & Big Data for developers reprezinta cadrul ideal de invatare, creare, dezvoltare si testare a programelor care au menirea de a ne schimba total businessul. MasterClassul dedicat dezvoltatorilor de inteligenta artificiala si Big Data are loc pe 9 Noiembrie 2018 si este parte din TeCOMM, evenimentul premium de eCommerce", declara organizatorii.Exponea, Netopia, Turkish Airlines, Kiss FM, DWF, eMag Marketplace, Filadelfia Turism, C-Solution, SMSLink.ro, Profitshare, Conectoo, iAgency.ro, Gomag, Online Mastery.