TeCOMM 2018: Intr-o piata in care consumul este in crestere au magazinele online ceea ce trebuie pentru a fi in eCommerce?

TeCOMM 2018 Cluj-Napoca: ce aduce nou aceasta editie?

Main Stage cuprinde lansari de produse pentru industria de eCommerce, adresandu-se in special proprietarilor de magazine online. In a doua zi a evenimentului, au loc prezentari keynotes livrate de catre speakeri internationali, informatii utile care sa prezinte noutatile din domeniu.

Nou: Ro Magento: Pentru a beneficia de potentialul maxim al comertului online, este necesar ca investitorii sa valorifice mai intai de toate resursa umana. Evenimentul Ro Magento vine catre developeri cu un format hands-on masterclass, care cuprinde o parte teroretica, precum si o parte de live code dedicata developerilor. Din aceeasi categorie, masterclass-ul AI & Big Data for developers este adresat arhitectilor de software, managerilor tehnici, dezvoltatorilor de Inteligenta Artificiala si specialistilor in data science.

Ecommerce Tracks. TeCOMM sustine dezvoltarea continua a magazinelor online prin furnizarea de continut in cadrul workshop-urilor de marketing online, care au loc in ambele zile ale evenimentului. Prin participarea la aceste workshop-uri, profesionistii in eCommerce primesc sfaturi si exemple concrete.

Zona expozitionala complexa: reprezinta o zona excelenta pentru activari ale brandului, furnizorii noi, intalniri 1 to 1, coffee talks, lansari de noi produse, interactiune cu consumatorii, audit oferit magazinelor online si oportunitati B2B pentru profesionistii din domeniul eCommerce. Zona expo este deschisa pe parcursul ambelor zile ale evenimentului pentru toti cei care sunt interesati de eCommerce, accesul fiind gratuit.

Networking & Business Cocktail

TeCOMM

In egala masura, piata se maturizeaza treptat, fiind tara in care 24% din cumparatorii din Europa au facut achizitii peste granite. Piata de eCommerce din Romania a ajuns anul trecut la 2,8 miliarde de euro, urmand ca in 2018 sa depaseasca valoarea de 3 miliarde de euro.Conform ZF, pe partea de utilizare a PIB, consumul a fost principalul motor al cresterii economice. Accentul pe consum (am avut o crestere a cifrei de afaceri in comert cu 11%) care a crescut gratie majorarilor salariale si reducerilor de taxe, aduce oportunitati pentru retailerii care stiu cum sa atraga clientii catre magazinele lor.In acest context TeCOMM ridica provocarea celor care fac comert in online si totodata vine cu raspunsuri si solutii.", a declarat Iulia Pascal, marketing manager TeCOMM eCommerce Conference&Expo de la Cluj-Napoca.Evenimentul se desfasoara in perioada 9-10 noiembrie BT Arena din Cluj Napoca si aduce un nou format, adaptat pietei actuale de eCommerce. In cadrul TeCOMM, retailerii prezenti afla de ce trebuie sa tina cont pentru a atrage cat mai multi clienti catre magazinele lor si cum pot sa isi creasca astfel business-urile online.Anul acesta, TeCOMM Cluj are o noua structura (agenda) . Cele doua zile ale evenimentului includ zona expozitionala complexa, workshop-uri tehnice axate pe eCommerce, sesiuni de Masterclass AI&Big Data si RO Magento pentru developers, prezentarile fiind sustinute de speakeri nationali si internationali care dau tonul in aceste domenii.Evenimentul dedicat exclusiv industriei si comunitatii eCommerce ofera de peste 8 ani continut de calitate, dar a creat si o comunitate formata din peste 2000 profesionisti in industrie.Incepand de astazi, inscrierile pentru biletul Best-price se realizeaza pe site-ul oficial al evenimentului TeCOMM. Industria de comert electronic are un potential de crestere imens, atat din perspectiva pietei, cat si a resursei umane ce se formeaza in domeniu, iar cifrele au confirmat deja acest lucru. TeCOMM eCommerce Conference&Expo a reunit in ultimii 8 ani in Cluj-Napoca peste 2500 de participanti si a inclus peste 350 de prezentari, workshop-uri si dezbateri sustinute de peste 300 de speakeri nationali si internationali.Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt: Exponea, Netopia, DWF, C-Solution, Emag Marketplace, Profitshare, Conectoo, iAgency, Gomag, Online Mastery.