TeCOMM il aduce in Romania pe Tim Ash: "Marketerii online nu obtin rezultatele maxime din campanii pentru ca se concentreaza doar pe tehnologie"

De ce vanzarea catre partea logica a creierului nu va aduce rezultate pentru magazinul online?

Exclusiv la TeCOMM: Ecommerce Conversion Masterclass

De ce avem trei creiere si care este, de fapt, cel responsabil de achizitia online;

Cum limitam supra-aglomerarea optiunilor si indrumam oamenii catre rezultatul dorit;

Tehnici de framing and bracketing pentru valorificarea cotinutului din magazinul online;

Aplicatii practice pentru campaniile online.

Evenimentul premium de eCommerce in Bucuresti

Organizatorii anunta o editie inedita a evenimentului care inglobeaza o comunitate de peste 3000 proprietari ai magazinelor online si profesionisti in eCommerce.", declara speakerul de origine americana.In prezent CEO SiteTuners si autor al bestsellerului "Landing Page Optimization", Tim Ash este pionier in materie de optimizare a ratei de conversie.In ultimii 20 de ani, companii precum Sears, Google, Expedia, eHarmony, Facebook, American Express, Canon, Nestle, Symantec, Intuit, Autodesk sau Yahoo! au beneficiat de capacitatea inovativa a lui Tim de a intelege comportamentului consumatorului, neuromarketing sau testari pe landing page.Cand vine vorba de cumparaturi online, consumatorii nu iau decizii rationale."Experienta pe care platforma de cumparare o expune acestora poate fi una buna din punct de vedere strategic, dar extrem de costisitoare. Pentru a avea ROI, magazinele online trebuie sa fie la curent cu ultimele tehnici folosite in neuromarketing si sa tina cont de instinctele de cumparare."Oportunitatea unica pe care TeCOMM o aduce anul acesta in a doua zi a evenimentului de la Bucuresti "Ecommerce Conversion Masterclass", 4 ore de continut intensiv sustinut de vocea conversiilor online din America: Tim Ash.Mai multe detalii despre subiectele de discutie, numarul de locuri si modalitatea de inregistrare se regasesc pe site-ul oficial al evenimentului www.bucharest.tecomm.ro Timp de doua zile, alaturi de Tim Ash, profesionistii in eCommerce vor afla ce motiveaza creierul primitiv al consumatorului si cum pot accelera ratele de conversie online.Principalele puncte de discutie pe care Tim le pregateste pentru comunitatea TeCOMM:Pe langa serviciile de consiliere strategica, Tim este keynote speaker, recunoscut in domeniul marketingului digital si prezent la conferinte de nivel mondial precum: Content Marketing World, DreamForce, Inbound, Internet Retailer, Affiliate Summit, Shop.org, PubCon sau SMX.Este fondatorul si presedintele evenimentului international Digital Growth Unleashed si colaborator pentru publicatii precum: ClickZ, Website Magazine, Visibility si altele. Din 1995, a scris peste 200 articole care au fost publicate si este autorul celor mai bine vandute doua carti despre optimizarea paginilor web, traduse in 6 limbi.TeCOMM eCommerce Conference&Expo, organizat de Libero Events, este evenimentul premium din Europa de Est dedicat industriei eCommerce.An de an, TeCOMM aduce impreuna oamenii cheie din industrie, proprietari de magazine online si profesionisti in eCommerce cu scopul de a educa si gasi solutii practice la problemele intalnite zi de zi in eCommerce.Editia din acest anare loc in perioada, iar organizatorii au mai anuntat reprezentanti eBay, Google, Citi Comercial Bank, Exponea, precum reprezentanti a celor mai importante magazine online din Romania.Inscrierile au inceput pe website-ul oficial al evenimentului: www.bucharest.tecomm.ro si cei care doresc sa se inscrie beneficiaza inca de promotia Early Bird la achizitionarea biletului.Companiile care sprijina si contribuie la industria de eCommerce sunt: Retargeting.Biz, CitiBank, Exponea, Netopia MobilPay, Midocar, proClick, ContentSpeed, Moloso, Frisbo, MReady, Mxhost, Profitshare, Conectoo, CustomSoft, Logiq Design, DWF, IAgency si Baboon.