Tranzactiile online au crescut cu 25%, iar valoarea medie a comenzilor cu 22%

La nivelul primelor trei saptamani din luna martie a acestui an a fost inregistrata o crestere de 18% a numarului de comenzi preluate de magazinele online din platforma fata de aceeasi perioada a lui 2019.Numai in cursul saptamanii trecute (16 - 22 martie), saltul a fost de 25%, in timp ce, in prima saptamana a lunii martie (2 - 8 martie), dinamica s-a situat la plus 13%, comparativ cu perioada similara a anului trecut.Potrivit sursei citate, in cele peste 1.000 de magazine online care functioneaza pe platforma MerchantPro se remarca o crestere semnificativa fata de anul anterior, "semn ca publicul se indreapta tot mai mult catre comenzile online pentru a-si satisface nevoile de trai si de adaptare la situatia actuala, de la produse de ingrijire, curatenie sau alimentare, pana la produse din categoriile fashion sau home&deco".MerchantPro, platforma SaaS de e-commerce cunoscuta pana recent ca ShopMania BIZ, anunta lansarea unui program de sustinere a afacerilor locale cu operatiuni fizice, in cadrul caruia acestea sa poata lansa rapid magazine online prin care sa sprijine, cel putin partial, continuarea activitatii. Astfel, compania va aloca o parte din echipa sa pentru a asista afacerile locale cu magazine offline, puternic afectate de starea de urgenta si contextul epidemiologic.In cadrul acestei initiative de sprijin, intitulate "Oxigen prin eCommerce", afacerile din offline pot beneficia, de asemenea, de acces gratuit la platforma de eCommerce MerchantPro.MerchantPro este noua identitate a platformei autohtone ShopMania BIZ. Platforma MerchantPro este folosita la nivel regional, iar peste 5.000 magazine online i-au utilizat functionalitatile in cei peste 10 ani de prezenta pe piata. ShopMania Net a avut o cifra de afaceri de un milion de euro, in 2019.Compania opereaza comparatorul de preturi Shopmania.ro si platforma de e-commerce MerchantPro, care reprezinta 50% din business.Magazinele online active care utilizeaza platforma MerchantPro in Romania au listate un numar total de peste cinci milioane de produse.