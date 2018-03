Uita de business-ul clasic! E-commerce este viitorul. Ce schimbari se petrec la nivel mondial

In tot acest timp, e-commerce-ul triumfa si se dezvolta la un ritm ametitor. Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a reusit sa-si creasca afacerea atat de mult, incat a devenit cel mai bogat om al planetei.Pentru ca ne-am dorit sa aflam cat mai multe despre ce ne rezerva viitorul in privinta e-commmerce-ului, dar si ce schimbari se petrec la nivel mondial, l-am rugat pe, expert in business online, sa ne ofere mai multe detalii."Rezervarile la film le faci online, iti comanzi carti electronice care iti vin pe telefon sau tableta, biletele la concert le-ai luat de pe net, iti verifici contul direct de pe telefon si faci cumparaturi online. Mai este oare de mirare ca e-commerce-ul e viitorul?Comertul online a schimbat felul in care ne traim viata si in care ne dezvoltam afacerea.In Marea Britanie inregistreaza cea mai mare crestere pe piata e-commerce din UE.Cel mai mare magazin de jucarii din Marea Britanie, Toys R US, a anuntat ca va inchide 26 de magazine la inceputul acestui an si se va axa mai mult pe platforma lor online.Magazinele de moda precum Marks & Spencer, Banana Republic, Next si American Apparel au luat decizia de a inchide o parte din magazinele fizice din cauza costurilor mari de operare.Vanzarile lor online au crescut, iar magazinele traditionale nu au facut fata acestei schimbari.Si nu doar magazinele online urmaresc aceasta tendinta, RBS (Royal Bank of Scotland), una dintre cele mai mari banci din Regatul Unit a anuntat inchiderea a peste 60 de filiale pentru a se concentra pe un model de banking online", ne-a declarat Alexandru.