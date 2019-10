Ultimele zile de inscrieri Early Bird cu 50 EUR discount la GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului in E-Commerce si Digital Marketing

Ryan Holiday vine, pentru prima oara in Romania, la GPeC SUMMIT

6 specialisti internationali in E-Commerce si Digital Marketing i se alatura

Figurile marcante ale Online-ului autohton vor fi prezente la GPeC SUMMIT in calitate de speakeri

GPeC SUMMIT: 2 zile de spectacol E-Commerce si Digital Marketing

Iata cum sunt rezumate cele doua zile de GPeC SUMMIT:

Inscrierile prin Oferta Early Bird expira pe 25 octombrie

Ryan Holiday este unul dintre cei mai cunoscuti autori contemporani la nivel international, marketer si antreprenor care a transformat principiile si intelepciunea filosofiei stoice in strategii de marketing revolutionare.Holiday este autorul bestseller-urilorsi. Ultima sa carte,, a vazut lumina tiparului la inceputul acestei luni si se afla deja printre cele mai vandute titluri de pe Amazon.com.Ryan Holiday va vorbi in cadrul GPeC SUMMIT pe 5 noiembrie despre cum pot fi createsi sa devina perenePe langa Ryan Holiday, unii dintre cei mai cunoscuti experti la nivel mondial vor urca pe scena GPeC SUMMIT in zilele de 4 si 5 noiembrie:➤ Els Aerts - expert in User Research➤ Angie Schottmuller - expert in Optimizarea Ratei de Conversie➤ Vitaly Friedman - Co-fondator Smashing Magazine & expert in User Experience➤ Tiffany Da Silva - Growth Marketing Expert➤ Christian Holst - Co-fondator Baymard Institute & expert in Usability si Optimizarea Conversiilor➤ Andy Crestodina - Expert in Content Marketing & SEOAlaturi de cei 7 speakeri internationali, vor fi prezenti pe scena GPeC unii dintre cei mai cunoscuti specialisti in E-Commerce si Digital Marketing din Romania: Iulian Stanciu (eMAG), Felix Patrascanu (FAN Courier), Valentin Radu (Omniconvert), Alexandru Negrea (Social Smarts), Cristi Movila (VTEX), Raluca Radu (ANSWEAR), Karla Codrea (DPD), Bogdan Colceriu (Frisbo), Razvan Acsente (Vodafone), Marian Hurducas (Necktie), Andrei Canda (iSense Solutions), Dorin Boerescu (2Performant), Florinel Chis (ARMO), Mihai Vinatoru (DWF), Catalin Macovei (MOLOSO), Doina Vilceanu (ContentSpeed), Andreea Moisa (Beans United), Cosmin Daraban (GoMag), Bogdan Manolea (TRUSTED.ro).Potrivit organizatorilor, zilele de 4 si 5 Noiembrie sunt un adevarat spectacol dedicat tuturor celor care activeaza in Digital, precum si segmentului Corporate care vrea sa faca pasul spre digitalizare.cu unii dintre cei mai cunoscuti experti internationali si romanidezbatute in cadrul Conferintei: Content Marketing, User Experience, User Research, Marketing Strategy, Conversion Optimization, Growth Hacking, Customer Centricityin paralel cu Conferinta: 35+ top furnizori de servicii E-Commerce si Digital Marketing -> networking, leads si parteneriate win-win: festivitatea de decernare a premiilor in Comertul Online Romanesc, editia a XIV-a, gazduita de Andi Moisescu si deschisa cu un concert live al Trupei Amadeus - eveniment exclusivist cu 450+ invitati din randul celor mai importante companii de E-Commerce & Digital: 1.500+ participanti C-level din Romania si Europa Centrala si de Est asteptati la GPeC SUMMIT 4-5 Noiembrie: ambele zile de eveniment se desfasoara la Sala Mare a prestigiosului Teatru National Bucuresti, la kilometrul zero al CapitaleiPana pe 25 octombrie 2019, ora 23:59, mai este valabila Oferta Early Bird care le asigura doritorilor un discount de minimum 50 EUR + TVA din pretul biletului de acces.Biletele pentru ambele zile de eveniment au discount-uri mai mari - cuprinse intre 59 si 69 EUR, astfel:➤ pretul unui(acces la ambele zile de eveniment, excluzand catering) este de➤ pretul unui(acces la ambele zile de eveniment, incluzand catering si Gala Cocktail) este dePentru detalii complete si inscrieri, consultati website-ul GPeC la: https://www.gpec.ro/gpec-summit-noiembrie/GPeC a pornit ca un eveniment de pionierat in comertul electronic din Romania, cu o prima editie organizata in 2006. Luand startul intr-o perioada in care comertul online se afla in stadii incipiente, GPeC a fost partenerul dezvoltatorilor de magazine online, al antreprenorilor si comerciantilor online, al specialistilor in marketing, contabilitate sau vanzari pentru afacerile online.In contextul digitalizarii, evenimentul a crescut si s-a adaptat la noile nevoi de invatare ale specialistilor in marketing si comunicare, in prezent adresandu-se tuturor brandurilor care activeaza in Digital, dar si zonei Corporate interesata de digitalizarea afacerilor traditionale.GPeC 2019 este un eveniment powered by FAN CourierGold Partner: VTEXBrought to you by: OrangeSilver Partner: RetargetingPartener al Competitiei Magazinelor Online: CarrefourEveniment sustinut de: BrandGSM, DPD, DWF, eMAG Marketplace, Frisbo, GTS, Kiehl's, Luigi's Box, MOLOSO, New Black, RTB House, SEPHORARefreshed by: PEPSIOfficial Coffee: NESPRESSOOfficial Radio: Kiss FMOfficial Hosting: HosterionLimousine Service: City Limo