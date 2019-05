Vanzari online de 1 milion de euro pe luna? Tot ce se poate! Un expert dezvaluie secretul performantei

Care sunt noutatile in marketing online?

Cum s-a resimtit in Romania intrarea in vigoare a GDPR?

Cum v-a afectat pe voi, ca agentie, GDPR?

Ce asteptari aveti pe viitor de la industria in care activati?

Care este secretul performantei in campanii?

Conform raportului GPeC din 2018, romanii au facut cumparaturi online in valoare de peste 3,5 miliarde de euro in 2018, cu 30% mai mult decat in 2017. In 2013 valoarea cumparaturilor online a fost de 600 milioane de euro.Proprietarii de business-uri au inteles ca pentru a vinde un produs sau serviciu trebuie sa fii prezent acolo unde este publicul tau tinta. In marketingul clasic acesta reprezinta vadul comercial. In prezent, poti avea un magazin amplasat pe o strada pe care nu circula nimeni si sa vinzi de 1 milion de euro pe luna, exclusiv online.Bugetul de marketing investit este in stransa legatura cu obiectivele de business ale fiecarui proprietar de afacere. Spre exemplu, daca iti propui sa ai o cifra de afaceri de 100.000 de euro pe an, vei avea nevoie de un buget de marketing mult mai mic fata de un obiectiv de vanzari de 10 milioane de euro pe an. Este indicat sa iti stabilesti un buget de marketing procentual din targetul de vanzari, dar sa ai in vedere si marja de profit pe care o practici.Daca in urma cu 7-8 ani era suficient doar sa existi in online pentru a acoperi cererea din piata, in prezent fiecare leu trebuie investit eficient.Oferta de produse si servicii in online este mult mai mare iar un client poate comanda de la competitorul tau daca nu stii unde si cum sa investesti bugetele de marketing.Magazinele online care au inteles ca pentru a vinde mult si cu profit este nevoie de investitii eficiente s-au dezvoltat si sunt in top.In acest context, oamenii care au anticipat evolutia fulminanta pe care o va avea marketing-ul online au in ziua de astazi numai de castigat.George Raschitor a creat Sinaps Marketing, prima agentie partenera Google Ads din Moldova si singura Premier Partner din aceasta regiune. In cei cinci ani de activitate au avut campanii de marketing online pentru peste 1.000 de clienti. Au avut si o multime de clienti mari, cum ar fi Accor Hotels, F64, Antibiotice Iasi, Miele, Lensa, Ibis Hotels, Salvati Copiii, Novotel, Zenyth. In ultimul an au gestionat bugete de peste 1,2 milioane de euro.In 2012, George Raschitor conducea departamentele de Marketing si Achizitii ale unui magazin online important din Romania, iar in acea perioada se vedeau semnele de crestere in ecommerce. La vremea respectiva erau foarte putine agentii ce ofereau servicii de PPC (Administrare campanii Google Ads si Facebook Ads), iar rezultatele livrate de acestea erau sub obiectivele lor. Au decis sa dezvolte intern acest departament, impreuna cu Remus Corcaci (Co-Fondator Sinaps), iar in mai putin de 12 luni au reusit sa aiba o crestere spectaculoasa a profitabilitatii campaniilor.Atunci au realizat ca pot oferi acest know-how si altor magazine online ce vor sa se dezvolte. Practic, exista o nevoie din ce in ce mai mare in piata ce nu era acoperita, iar ei aveau cunostintele necesare pentru a o satisface."De la trei tineri pasionati de digital marketing care au pornit impreuna, cu o experienta solida in spate, am ajuns la o echipa de 20 de specialisti. Pentru noi aceasta a fost reteta succesului", povesteste George Raschitor, intr-un interviu acordat Business24.In 2019 este mai mult decat evident ca toate sursele de trafic si vanzari trebuie conectate si analizate impreuna. Obiectivul conceptului de omnichannel in ceea ce priveste promovarea online este masurarea fiecarui punct de interactiune a unui utilizator cu un anumit business si comunicarea fluenta, constanta si omogena pe toate canalele. Consumatorii de astazi sunt extrem de sofisticati, iar procesul de alegere a unui anumit furnizor de produse sau servicii este tot mai elaborat. Acestia parcurg un traseu destul de complex, pe multe canale si pe multe dispozitive. Google deja ne permite targetarea utilizatorilor pe patru tipuri de dispozitive: Computer personal, Smartphone, Tableta si Smart TV.Robotii de chat incep sa apara din ce in ce mai mult. Primele experiente pe aceasta zona sunt cu paginile de social media. In momentul de fata, pentru potentialii clienti care doresc sa ia legatura cu o anumita afacere pe Facebook accesand zona de chat, deja avem posibilitatea sa le adresam o serie de intrebari si raspunsuri pre-definite. Avem clienti care genereaza lead-uri si vanzari cu minim de efort uman.Inteligenta artificiala reprezinta un potential urias pentru fiecare industrie. In marketing-ul digital poate ajuta la eficientizarea campaniilor de promovare, in reducerea greselilor sau, spre exemplu, in personalizarea mesajelor de promovare. Google Ads deja a introdus campaniile "Smart", campanii ce se pot implementa si lansa rapid si usor, migrand posibilitatile de configurare a campaniilor in zona de "Expert Mode".La nivel global consumam din ce in ce mai mult continut video. Pana in 2020, 85% din traficul de internet din Statele Unite ale Americii va fi pentru continut video. Vedem acest trend si la noi, tot mai multi vloggeri si YouTube-eri care au sute de mii de abonati si milioane de vizualizari. Generatia sub 24 de ani din mediul urban se informeaza strict din online, iar noutatile le preia din YouTube, Facebook sau Instagram.Estimarile initiale au fost foarte pesimiste inainte de implementarea GDPR, insa, la un an distanta clientii nostri nu au avut scaderi in performanta campaniilor, ba dimpotriva. Afacerile au crescut in 2018 fata de 2017. Majoritatea utilizatorilor accepta cookie-urile de publicitate si urmarire. Pe acestia nu ii deranjeaza neaparat reclamele, ci reclamele irelevante si spam-ul.Efectul a fost unul la care ne-am asteptat: o parte din magazinele online la inceput de drum au preferat sa vina catre agentii pentru administrarea campaniilor, pentru ca targetarea si audientele sa fie realizate respectand politicile GDPR si implicit sa evite costuri suplimentare prin folosirea unor audiente mai putin segmentate.Crestere. Este o industrie ce se dezvolta si acest lucru se vede la nivel mondial, nu doar in Romania. Sa nu uitam ca peste 5-10 ani, tinerii care astazi au sub 25 de ani vor intra in categoria de varsta cu cel mai mare nivel de cumparare. Majoritatea acestora au crescut cu acces la internet, cu un smartphone in mana si fara a avea retineri in a cumpara produse si servicii online. Cu cat se dezvolta mai mult piata in online, cu atat va fi o nevoie mai mare de o promovare eficienta, iar business-urile isi vor dori sa ajunga la publicul lor tinta cu eforturi financiare cat mai mici.Pentru a sti daca o campanie este performanta sau nu trebuie sa o masori, lucru pe care nu il fac toti antreprenorii. Rezultatul unei campanii trebuie tradus intr-un KPI (indicator de performanta), iar valoarea acestuia iti arata cum ai performat in raport cu obiectivul propus. Exista magazine online ce au aceleasi valori ale unui indice de performanta, insa profitabilitatea este diferita. Unul dintre indicatorii pe care noi il urmarim in campanii este COST/VENIT *100, ce ne arata cat de eficienta este investitia bugetului. Un cost/venit de 20% poate fi extraordinar pentru un business cu marja de profit de 50%, dar, in acelasi timp, dezastruos pentru o marja de profit de 5%.Secretul performantei este sa iti stabilesti corect obiectivele si indicatorii de performanta pentru a putea lua decizii corecte, atat de marketing, cat si de business. Ca si noi, oamenii, business-urile sunt diferite si trebuie tratate ca atare.