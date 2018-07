Vegis.ro investeste 600.000 euro intr-un nou depozit pentru produse naturiste

Suprafata depozitului Vegis.ro este de 1.000 mp si cuprinde zone cu temperatura controlata pentru pastrarea optima a fiecarui tip de produs, precum si birourile echipei formata din 20 persoane, care vor ocupa cca. 25% din spatiu.Investitia este realizata ca urmare a dinamicii pozitive constante inregistrate de Vegis.ro si a dezvoltarii interesului romanilor fata de produse naturiste. In 2017, numarul comenzilor a crescut cu peste 35% fata de anul anterior. Evolutia pozitiva a continuat in 2018, iar in primele 4 luni cresterea a fost de peste 40%.", a declaratIn prezent capacitatea de procesare a Vegis.ro este de 600 comenzi zilnic, iar noul depozit va permite dublarea acesteia pana la peste 1200 comenzi pe zi, nivel la care Vegis.ro estimeaza sa ajunga in urmatorii 2 ani.Impactul investitiei in business va fi vizibil direct in indicatorii de productivitate, viteza de procesare a comenzilor si eficientizare proceselor de lucru. De asemenea, aceasta va permite extinderea portofoliului de produse cu game noi ce necesita conditii speciale de stocare.", a adaugat Mihai Bucuroiu.Vegis.ro este cel mai mare magazin online de produse naturiste din Romania. Infiintat la inceputul anului 2012, Vegis.ro comercializeaza de peste 5 ani produse naturiste, bio sau vegane, pentru cei interesati de un stil de viata sanatos si o nutritie bazata pe produse ecologice si naturale.Din sediul din Brasov, Vegis.ro livreaza produse sanatoase in toata tara, in 24-48h de la confirmarea comenzii.Fiecare produs care intra in stocul Vegis.ro este insotit de o factura si declaratie de conformitate a calitatii produselor. Compania este certificata ecologic furnizand astfel garantia ca produsele, procedurile de lucru si de depozitare sunt in conformitate cu reglementarile comunitare si nationale in vigoare.De asemenea Vegis.ro este unicul site din Romania certificat de catre cel mai mare producator mondial de suplimente Solgar avand licenta RO111, acordata pentru standardele ridicate de profesionalism oferite clientilor sai.Vegis.ro a castigat in 2017 si 2016 premiul pentru Cel mai Bun Magazin Online de Produse Organice si Naturale, si premiul pentru Magazinul Anului in 2017, in cadrul Galei Premiilor e-Commerce.