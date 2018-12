Vin reducerile dupa Craciun: cumparaturi online istete si inspirate in 2018-2019 pe GLAMI

Comunitatea iubitorilor de moda si a clientilor de calitate

Un pariu castigator pentru 2019

Diferit de orice alta platforma online, GLAMI este singura e-platforma dedicata exclusiv segmentului fashion din Romania , prin intermediul careia magazinele online specializate pot primi trafic, respectiv comenzi crescute.Lansat pe 15 iunie 2017, GLAMI a inceput cu 20 de magazine online si aproximativ 150.000 de produse listate. La un an si jumatate distanta, peste 150 de magazine si peste 500.000 de produse de la mai bine de 5.500 de branduri se regasesc online pe platforma cehilor de la InspiGroup.Conceptul de destinatie "one-stop-shop in fashion" s-a dovedit a fi atragator pentru cumparatorii online din Romania datorita combinatiei unice de continut, cu o impartire aparte a produselor pe categorii. Aceasta impartire a produselor este rezultatul potrivirii automate si a instrumentelor unice brandului GLAMI, pe care acesta le-a adus in Romania pentru prima data.Spre deosebire de magazinele obisnuite de fashion, utilizatorul intra pe platforma GLAMI si cauta in timp real produse de la diversi vanzatori de care e interesat, vanzatori care sunt afisati in ordinea preferintelor cumparatorului. Dupa alegerea unui produs, cumparatorul este redirectionat direct catre magazinul respectiv, unde se incheie tranzactia."GLAMI este mai mult decat o platforma online, este un motor de cautare de articole vestimentare, incaltaminte si accesorii, de moda, care iti stie gusturile. Pentru magazinele online partenere, GLAMI aduce o audienta calificata, crescandu-le rata de conversie, peste media pietei, cu costuri minime", spune"GLAMI le pune la dispozitie magazinelor online partenere un canal de promovare mult mai targetat si le creste performantele prin optimizari care pot ajunge sa creasca vanzarile cu peste 50% - 70%", puncteaza siMagazinele online de fashion din Romania, locale sau parte din lanturi internationale, se pot inregistra pe GLAMI.ro si astfel pot avea acces la un trafic mai mare si la un numar mai mare de vizitatori interesati de ofertele lor, vizitatori care vor fi convertiti cu succes in clienti.In acelasi timp, au posibilitatea licitarii in timp real si de a promova categoriile de interes, in concordanta cu strategiile de vanzari si marketing proprii.Romania a fost a opta tara in care catalogul online de fashion a fost lansat. InspiGroup, compania-mama, a crescut de la o echipa de 4 oameni la peste 200 de angajati in 12 tari - totul in doar 5 ani.