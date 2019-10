Black Friday 2019: Romanii vor cumpara online in valoare de 1,2 miliarde de lei

In acelasi timp, estimarile arata ca valoarea totala a cumparaturilor online, inclusiv achitate cu numerar la livrare, va inregistra o crestere similara."Investitiile constante si sustinute ale furnizorilor de servicii de plata online, cat si ale comerciantilor in noi tehnologii si in educatia cumparatorilor, au transformat Black Friday in cel mai asteptat eveniment in e-commerce. De la an la an, tot mai multi romani vad ca este mai simplu, mai sigur si mai rapid sa cumpere si sa plateasca online. Ne asteptam ca intreaga valoare a tranzactiilor sa creasca cu 20% si sa ajunga la 1,2 miliarde de lei, incluzand atat pe cele achitate online, cat si cumparaturile cu numerar la livrare", a declarat Marius Costin, Country Manager PayU Romania.Vanzarile produselor din categoriile fashion, home & deco si turism inregistreaza cresteri constante de la an la an, dar in topul preferintelor romanilor vor ramane produsele IT&C (electronice si electrocasnice), urmate de fashion (imbracaminte, incaltaminte, accesorii).Valorea medie a cosului de cumparaturi reprezinta un indicator relevant al unui eveniment de e-commerce tot mai matur. Anul cesta, estimarile arata ca va inregistra o usoara scadere de 4% fata de anul trecut, ajungand la 650 LEI.Increderea romanilor in cumparaturile online este in continua crestere, acestia alegand modalitati de plata rapide si sigure. Plata cu un singur click va avea si anul acesta o pondere semnificativa pe 15 noiembrie, urmand ca 70% dintre platile online sa fie efectuate cu un singur click, conform estimarilor PayU Romania.In acelasi timp, 40% din valoarea totala a tranzactiilor procesate vor proveni din platile cu un card in rate fara dobanda. Valoarea medie a cosului de cumparaturi platit cu un astfel de card este, in medie, cu 50% mai mare decat cosul mediu de cumparaturi obisnuit."Editiile anterioare de Black Friday ne-au aratat ca romanii se pregatesc in avans pentru cel mai important eveniment de shopping al anului. Acestia verifica fiecare categorie de produse de care sunt interesati si isi pregatesc lista de cumparaturi, in timp ce isi inregistreaza cardurile in sistemul comerciantilor, pentru plati rapide si sigure, efectuate cu un singur click. De exemplu, eMAG a anuntat ca peste 1 milion de persoane si-au inregistrat deja cardurile in aplicatia eMAG, pentru a putea plati cu un singur click", a adaugat Marius Costin.Cumparatori din intreaga lume aleg comercianti romani, in timp ce romanii isi extind cautarea produselor preferate pe platformele transfrontaliereAnul trecut, aproximativ 10% din totalul platilor online de Black Friday au fost tranzactii efectuate cu un card emis intr-o alta tara. In timp ce persoane din tari exotice precum Australia, Japonia, Coreea de Sud sau Singapore au cumparat produse de la magazinele online romanesti care au avut promotii de Black Friday, Ungaria si Regatul Unit vor ramane si anul acesta in topul tarilor de unde vor fi efectuate cele mai multe plati online."Comertul electronic transfrontalier este principala tendinta pe o piata digitala fara frontiere, iar Black Friday confirma in fiecare an acest lucru. Cumparatori din toata lumea cumpara din Romania si tot mai multi romani isi extind cautarea pentru produsele preferate si pe platformele din afara tarii. Acest lucru indica doar faptul ca magazinele online romanesti trebuie sa fie gata pentru cumparatori internationali, dar si sa isi extinda afacerile in afara tarii. PayU este un partener de incredere pentru a facilita acest proces", a incheiat Marius Costin.PayU pune la dispozitia comerciantilor care doresc sa isi extinda afacerea in afara granitelor tarii platforma globala PayU HUB. Prin integrarea unica cu interfata API, comerciantii au acces la 2,3 miliarde de potentiali clienti noi de pe pietele cu cresteri importante precum Asia, Europa Centrala si de Est, Orientul Mijlociu, India, Africa si America Latina. Din experienta PayU, comerciantii romani incep sa isi extinda afacerile transfrontaliere. Cei care au facut deja acest pas au inregistrat vanzari care au contribuit cu 50% la cifra de afaceri.Printre retailerii din portofoliul PayU care vor participa la editia Black Friday de anul acesta se numara: eMAG, FashionDays, PC Garage, Altex, Elefant, Flanco, Jysk, Kika, Vivre, F64, iStyle.PayU este un furnizor global de servicii de plata pentru companii. Compania este lider pe pietele din Europa Centrala si de Est si proceseaza tranzactii pentru comercianti precum: Allegro, AmRest, Avon, Blue Air, Makro, Orange, PKP Intercity, Play, Showroom.pl, TUi, Virgin Mobile.In Romania, PayU lucreaza cu parteneri precum Telekom, BlueAir, Paravion, eMag, Flanco, UPC, Elefant.ro, Altex, Flori de Lux, Magnolia, NN Asigurari, Allianz Direct, Eventim.ro, Decathlon, Fashion Days si altii.La nivel global, PayU Group opereaza in 18 tari pe patru continente pentru sute de mii de comercianti si este divizia fintech si de plati online a Prosus, un grup global din domeniul online, detinut de Naspers, o companie multinationala originara din Africa de Sud, cu operatiuni in media si servicii online.