Cat se cumpara online de Black Friday in Romania? Jumatate din tranzactii, cu un singur click

IT&C - aproximativ 70% din totalul tranzactiilor

eTail - aproximativ 23% din totalul tranzactiilor

Servicii - aproximativ 7% din totalul tranzactiilor

Marea Britanie: 5.234 tranzactii, aproximativ 5% din totalul tranzactiilor

Ungaria: 1.731 tranzactii, aproximativ 2% din totalul tranzactiilor

Bulgaria: 287 de tranzactii, aproximativ 0.3% din totalul tranzactiilor

Totusi, valoarea medie a cosului de cumparaturi a scazut de la 738lei la 695lei, potrivit datelor PayU.Ce se cumpara de Black Friday in Romania:Valoarea totala a volumelor procesate din alte tari a ajuns la 3,59 milioane de lei, cu aproximativ 48% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecutTop 3 tari din afara granitelor de unde se cumpara in Romania:Pana acum romanii au cumparat online in rate in valoare de aproximativ 33,61 milioane de lei (aproximativ 45% din valoarea totala a tranzactiilor online), iar"Finalul de an, marcat de campaniile de Black Friday si de sarbatorile de iarna, este in mod traditional cea mai efervescenta perioada, mai ales in privinta cumparaturilor online.Potrivit datelor publicate de Banca Nationala, romanii au facut plati online cu cardul in valoare de 7,7 miliarde de lei in trimestrul patru din 2018, cu 38% peste media celor trei trimestere anterioare.Speram ca ratele de crestere a cumparaturilor online si prin intermediul aplicatiilor sa depaseasca si in acest an comertul traditional, datorita beneficiilor incontestabile pentru consumatori, cum ar fi viteza, comoditatea si siguranta.Persoanele care vor sa faca cumparaturi online pot folosi cu incredere serviciul card-on-file, disponibil in prezent la comerciantii online importanti, care le permite utilizatorilor sa isi salveze datele cardului o singura data, la activare, apoi sa efectueze plati rapide, convenabile si sigure cu un singur clic. Acest serviciu ofera clientului un atu important in cursa de Black Friday, atunci cand cele mai dorite produse se epuizeaza rapid", a declarat Elena Ungureanu, Country Manager pentru Romania in cadrul Visa.