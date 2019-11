Ce au cumparat romanii de Black Friday: cazane de tuica, obiective foto si produse de fashion si beauty

Analiza

Acesta este primul an in care s-a cumparat mai mult de pe mobil, atat ca numar de comenzi, cat si ca procent din valoarea totala a comenzilor.Potrivit studiului, realizat de compania de marketing 2Performance, perioada de Black Friday (14-17 noiembrie 2019) a insemnat pentru cele peste 700 magazine online inscrise in platforma de afiliere 2Performant cresteri pe toti indicatorii importanti: 41.000 vanzari online (15,3% crestere fata de 2018) in valoare totala de 2,56 milioane euro (crestere de 20,4% fata de 2018). In urma acestor vanzari, afiliatii au primit comisioane de 158.240 euro, cu 30,3% mai mult decat anul trecut.Cele mai multe vanzari s-au inregistrat in categoriile Carti, Filme & Muzica, Fashion si Electro IT&C. Insa a crescut foarte mult numarul comenzilor din categoriile Beauty (108%), Casa & Gradina (69,5%) si Produse pentru Animale (47%) comparativ cu anul trecut.Cea mai mare vanzare online, in valoare de 29.198,5 lei, a constat din 4 obiective foto si 3 blitzuri Nikon, comanda plasata pe site-ul shop.yellowstore.ro. Pe locurile 2 si 3 se situeaza tot cosuri multiple de camere si accesorii foto (21.820,5 lei plus TVA, respectiv 20.862,3 lei plus TVA), vanzari generate pentru f64.Cel mai scump televizor cumparat a fost un QLED Samsung de 208 cm, in valoare de 12.176 lei plus TVA, vandut de Evomag, care a beneficiat de o reducere de 40%.Cosul mediu de cumparaturi al romanilor de Black Friday s-a ridicat la aproximativ 300 de lei.Varful de cumparaturi online de Black Friday a fost vineri intre 09:00 si 11:00 si seara intre 21:00 si 23:00Traficul a inceput sa creasca substantial inca de joi dupa ora 19:00, cand a fost anuntat evenimentul Black Friday la televizor. Au fost 3 varfuri de trafic: joi la ora 00:00 (cand multe magazine online au dat startul promotiilor), vineri dimineata intre 8:00 - 9:00 si vineri seara intre orele 19:00 - 21:00."Observam un comportament de achizitie care functioneaza dupa urmatorul model: multi cumparatori au intrat la miezul noptii sa vada ofertele, foarte probabil si-au pus produsele favorite in cos si s-au intors dimineata pentru a finaliza achizitiile si din nou vineri seara, dupa programul de lucru. Sunt magazine online care <> de acest comportament de consum, anuntand extinderea gamei de produse la oferta cu cateva ore inainte ca aceste reduceri sa intre in vigoare, dandu-le astfel cumparatorilor motive sa revina pe site", a afirmat Dorin Boerescu, CEO 2Performant Network, citat intr-un comunicat remis, marti, AGERPRES.El a precizat ca, uitandu-ne la cifre si la cresterea lor de la un an la altul, este foarte clar ca si Black Friday-ul de anul acesta a fost un succes, ca piata atinge un nivel evident de maturizare, iar anumite categorii sunt pe un trend de crestere ce se va pastra in continuare si dupa Black Friday.2Performant este prima platforma de marketing afiliat din Romania, care, prin intermediul tehnologiei dezvoltate, permite magazinelor online sa lucreze cu oricat de multi afiliati.In 10 ani de existenta, 2Performant a intermediat 4,3 milioane de vanzari online in valoare totala de peste 175 milioane de euro, rezultate din peste 360 milioane de click-uri. In reteaua 2Performant sunt 747 de magazine online, printre care Elefant.ro, Orange, Answear, Dyfashion, Vivre, Evomag, Carturesti.