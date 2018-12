Ce cauta oamenii pe eMag: "squishy","senvici meicar" sau "haloin"

Conform statisticii companiei, in clasamentul celor mai amuzante cautari pe eMag se afla: "senvici meicar", "big de ras gilet", "haloin", dar si "cosciug", "rezultate examen" sau "adeverinte medicale cu stampile", acestea din urma aflandu-se la categoria "In curand pe eMAG".La nivel general, clientii au cautat pe platforma online de la ceasuri pana la trollere sau de la iPhone la anvelope. Cel mai cautat produs a fost, de departe, "squishy', in timp ce "kendama", care a dominat cautarile in 2017, a inregistrat cea mai vizibila scadere.In categoria cautarilor denumita de eMag "Viata satului", primele trei pozitii sunt ocupate de "acumulator de caruta", "cuibar de pui" si "cazan tuica stabil des".De asemenea, "acurdeon", "spart watch" si "dozator bele halaba" sunt pe podiumul categoriei "Cel mai nefericit typo", in timp ce in categoria "Stiu exact ce caut" cele trei locuri superioare sunt: "telescop de bataie", "telefon pentru matusa mea Gabriela" si "biberoane care nu curg numai daca trage bebe".Ierarhiile publicate de retailerul online mai cuprind categoria "Brandu mare" (cautari: "peparsi", "wuikas" si "guggi"), precum si categoria "Intreaba eMAGu", cu interes pentru "ce meci este astazi din campionat", "unde gasesc boomeranguri adevarate de vanatoare australiene" si "cum parlesti un pork".Companie romaneasca fondata in anul 2001, eMAG a devenit un lider in retailul online in Romania, avand prezente in Bulgaria, Ungaria si Polonia.