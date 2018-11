Ce oferte pregatesc marile magazine, de Black Friday

Febra reducerilor este temperata, insa, de seful autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu, care a recomandat comerciantilor "sa-si faca ordine in casa" daca nu vor sa isi piarda clientii, atunci cand a fost intrebat daca Black Friday este o campanie folosita de comercianti pentru a pacali consumatorii.Chiritoiu a anuntat, in context, ca autoritatile lucreaza la o noua legislatie in sectorul comertului, care ar urma sa regleze si problemele legate de perioadele de promotii.* Retailerul online din industria home&deco din Romania, start-up-ul Vivre, anunta reduceri de pana la 90% din pretul produselor de pe site, incepand din seara zilei de 15 noiembrie si pana pe 18 noiembrie, si estimeaza o crestere a vanzarilor cuprinsa intre 80% si 100%.Peste 40.000 de modele vor fi disponibile pe site si in aplicatie in perioada campaniei, iar reducerile ajung pana la 90%.* elefant.ro fura startul si, sub sloganul "Black Friday vine mai devreme", "arunca" pe piata produse la pret redus inca din 14 noiembrie. Retailerul anunta reduceri de pana la 90% pentru 90% dintre produsele pe care le comercializeaza.La carti si ceasuri discount-ul va fi de pana la 90%, la parfumuri si cosmetice reducerile vor merge pana la 50%, iar la jucarii pana la 70%.Compania estimeaza pentru aceasta perioada de reduceri masive, vanzari cu 20% mai mari decat anul trecut.* De pe 16 pana pe 29 noiembrie, producatorul de electrocasnice premium Miele reduce cu pana la 36% preturile produselor pe care clientii le-au votat drept cele mai dorite la aceasta editie. Astfel, dintre cele peste 900 de voturi, majoritatea clientilor a ales o statie de calcat drept cel mai dorit produs. Tot in topul preferintelor s-au clasat masinile de spalat rufe, uscatoarele si aspiratoarele.* Fashion Days dispune de un stoc de produse cu 50% mai mare decat cel de anul trecut, cel mai mare inclus in oferta de Black Friday de pana acum, respectiv peste 1,5 milioane articole vestimentare, incaltaminte, accesorii, cosmetice sau home&deco, cu discounturi ce vor ajunge pana la 90%.Startul reducerilor va fi notificat in seara de 15 noiembrie in aplicatia Fashion Days, unde clientii pot incepe cumparaturile mai devreme. La scurt timp, intreaga oferta va fi disponibila si pe fashiondays.ro.Obiceiurile de consum ale clientilor Fashion Days Romania arata ca majoritatea prefera ora 22:00 pentru a comanda articolele vestimentare dorite, motiv pentru care evenimentul incepe cu o seara inainte, respectiv 15 noiembrie.* Telekom Romania anunta derularea campaniei de Black Friday in perioada 12-25 noiembrie 2018, cu discounturi de pana la 75% la peste 100 de modele de telefoane care pot fi achizitionate atat pe site-ul companiei, cat si din magazinele Telekom si ale partenerilor, impreuna cu abonamentele cu minute nationale nelimitate si internet 4G nelimitat de la 5 euro/luna (TVA inclus), fara perioada minima contractuala si fara taxe de reziliere.* La eMAG sunt disponibile 3 milioane de produse, care vor beneficia de reduceri totale in valoare de 220 de milioane de lei. Din oferta nu lipsesc televizoare, telefoane mobile, laptopuri, electrocasnice, parfumuri, jocuri si jucarii, produse din categoria fashion, dar si auto, mobila si home&deco si bricolaj. Oferta de Black Friday de la eMAG cuprinde, insa, si o gama variata de produse speciale, precum monede de aur de 22K si lingouri de aur de 24K, 19.000 de nopti de cazare, masini si motociclete, bilete la evenimente sportive si concerte sau abonamente la servicii medicale.* Falcon Electronics va da startul campaniei Black Friday pe 16 noiembrie 2018, incepand cu ora 9:00. Astfel, in cursul zilei de vineri, cei care doresc sa cumpere ceva nou pentru masina, un gadget sau un cadou pentru cei dragi au posibilitatea de a comanda produsele preferate cu reduceri de pana la 91%. Si in acest an, dronele vor fi printre produsele vedeta ale campaniei.* La CEL.ro campania aduce reduceri de pana la 40% la combine frigorifice si aspiratoare, 1.750 lei discount la espressoare, in timp ce pentru categoria de televizoare, reducerile pot ajunge pana la 1.600 lei . Pentru laptopuri, magazinul a pregatit reduceri ce pot ajunge pana la 40% pentru produsele din gama Asus.La telefoane, preturile incep de la 249 lei la telefoanele dual sim 4G. Cea mai considerabila reducere la smartphone poate fi gasita la Samsung Galaxy Note 9, care va avea un pret cu 1.000 de lei mai mic.Retailerul declara ca obiectivul pe care si-l propune pentru Black Friday 2018 este de 200.000 de produse vandute si vanzari in valoare de 50 de milioane lei.* Cel mai mare producator roman de cosmetice, Farmec, pregateste pentru consumatori preturi mai mici cu pana la 40% in perioada 16 - 22 noiembrie, si asteapta vanzari cu pana la 30% mai mari.* Expozantii de la Targul de Turism al Romaniei, manifestare care are loc in weekendul reducerilor, propun circuite in Grecia la un euro "Greek Friday". La standul Christian Tour turistii isi pot cumpara vacante de o saptamana in Grecia la 1 euro, pachet care include 7 nopti de cazare la o vila, turistul trebuind sa achite doar transportul cu autocarul. Cei care vor sa mearga in Turcia in concediu in 2019 vor gasi oferte speciale, putand sa-ti cumpere pachete de 7 nopti de cazare cu reduceri de 200 de euro pe camera.* Librarie online din Romania, Libris.ro, ofera reduceri de pana la 90% pentru campania de Black Friday, programata pentru 16 noiembrie, si estimeaza peste 17.000 de comenzi.* UniCredit deruleaza vineri, 16 noiembrie 2018, incepand cu ora 9:00 si pana la ora 17:00, o campanie unica de Black Friday, disponibila exclusiv online. Campania include o oferta tranzactionala de cont curent si servicii atasate pentru primii 1.000 de clienti noi care se inscriu pe www.unicredit.ro in conditiile prevazute de regulamentul campaniei. Acestia se vor putea bucura, printre altele, pe toata durata vietii, de comisioane zero pentru retrageri in lei, euro si dolari la ATM-ul oricarei banci din lume si la retrageri in lei, euro si dolari la orice sucursala UniCredit de pe teritoriul Romaniei precum si pentru toate platile pe care le vor efectua in lei, euro sau dolari.* Retailerul de mobila Ikea anunta, pentru acest weekend, reduceri "colorate"de 20% la anumite produse selectionate precum mese, scaune, perne, perdele, biblioteci, etc.* De asemenea, retailerul kika se alatura, pentru al 5-lea an consecutiv, evenimentului Black Friday si anunta reduceri de pana la 60% la peste 300 de produse in perioada 16 noiembrie - 2 decembrie.