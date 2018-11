Costin (PayU Romania): Interesul romanilor pentru Black Friday este cel mai mare in lume

"Pentru noi, Black Friday nu este doar un eveniment pur comercial, dar are si o componenta comerciala, ceea ce pe noi ne bucura, pentru ca este evenimentul care reuseste sa atraga cei mai multi romani pentru prima data in online si care fac o plata online pentru prima data. Nu cred ca este o noutate ca Black Friday este cel mai mare eveniment, dar o noutate pe care as vrea sa o impartasesc cu voi este ca interesul romanilor pentru Black Friday este cel mai mare in lume. Conform unor statistici, se pare ca din 2013 si pana in ziua de astazi romanii cauta si sunt interesati mult mai mult de Black Friday decat americanii, cei care au inventat aceasta sarbatoare", a spus Marius Costin.In acelasi timp, romanii sunt pe primul loc la nivel european in ceea ce priveste numarul de cumparatori care vor sa faca o achizitie de Black Friday. Conform unei statistici, 70% dintre romanii care cumpara online au declarat ca vor sa faca cel putin o cumparatura de Black Friday. De asemenea, 7 din 10 romani vor plati cu un card salvat intr-o aplicatie."Pana in acest moment (ora 10:30 - n. r.) s-au tranzactionat peste 86 de milioane de lei. Ca sa aveti o comparatie fata de anul trecut, inseamna o crestere de peste 43%, comparand aceleasi ore, dar ca numar de tranzactii inregistram peste 55% crestere. Pana acum am avut peste 110.000 de tranzactii. Anul trecut, tot Black Friday-ul a avut 160.000, deci este o crestere substantiala. Categoriile de produse top trei sunt: IT&C, asa cum era de asteptat, fashion-ul in continuare conduce topul, dar avem din spate turismul. Se pare ca si jucatorii de piata de turism au intrat in Black Friday, ceea ce nu face decat sa ne bucure. Cosul mediu de cumparaturi a scazut, de la 834 de lei anul trecut, la peste 770 de lei. Este o evolutie normala, pentru ca in lumea platilor cu cat numarul de tranzactii creste valoarea medie a cosului scade aratand dorinta cumparatorului de a cumpara absolut orice cu cardul. Ce este foarte important de mentionat: cea mai mare tranzactie online intregistrata in acest Black Friday are valoarea de 47.000 de lei", a afirmat Marius Costin.Acesta a precizat ca este vorba de cumparaturi din categoria electrocasnice.Datele de la ora 11:30 arata ca volumele tranzactionate s-au ridicat la 97,5 milioane lei, in crestere cu 40% fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 70 milioane lei. Tranzactia cu cea mai mare valoare a fost de 129.635 de lei, fiind vorba de aur.Potrivit acestuia, cele mai multe cumparaturi vin din Romania, dar si din Marea Britanie, Ungaria, Italia si SUA, existand chiar si o plata din Costa Rica.Numarul de tranzactii la 11:30 s-a ridicat la 128.970, in urcare cu 52% fata de anul trecut, cand s-au inregistrat 84.827. Minutul de aur a fost la 6:56, cand s-au consemnat peste 1.100 de tranzactii.Marius Costin sustine ca PayU Romania proceseaza peste jumatate din tranzactiile online din tara noastra, iar piata online are o pondere de 30% din total retail.