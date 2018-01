Cum mi-am cumparat televizor online si de ce a fost o afacere foarte buna

In fine, dupa ce mi-a povestit toate acestea, m-a rugat sa o ajut sa-si cumpere un televizor cat mai bun de banii de care dispunea. Pentru mine, a fost simplu, i-am cumparat televizor online, fara a fi nevoit sa umblu prin magazine, iar a treia zi deja avea televizorul acasa.Pentru ca stiam ca retailerii online au adesea oferte si campanii de reduceri, m-am uitat mai intai pe site-urile acestora. Pe eMAG, am folosit filtrele de pret si m-am uitat doar pe televizoarele pana in 500 de lei, dar am bifat si casuta corespunzatoare televizoarelor cu pret intre 500 si 1000 de lei. Apoi, pentru ca stiam ca-si doreste un televizor online nici prea mare, nici prea mic, am aplicat un nou filtru: sub 80 cm diagonala.De aici, a fost relativ simplu, reducand lista la putin peste 50 de modele de televizor online. Apoi, pentru ca stiam ca bunica mea nu este foarte pretentioasa la aspect, dar este suficient de pretentioasa la calitate pentru bani putini, am decis sa bifez si casuta corespunzatoare produselor resigilate. Si am facut foarte bine. Un televizor LED Horizon, cu diagonala de 61 de centimetri, cu rezolutie High Definition si un unghi de vizibilitate de 176 de grade, care in mod normal costa peste 800 de lei, era in oferta la putin peste 500 de lei. Am decis sa platesc eu diferenta peste 500 de lei si am comandat produsul. Televizorul avea urme aproape imperceptibile de folosire si asta facea sa-i scada pretul cu 300 de lei - deci mai ieftin, mai avantajos!In plus, asa cum fac de fiecare data, mai ales cand vine vorba de achizitionarea unui televizor online ieftin, am decis sa urmaresc si review-urile. Din peste 200 de review-uri de la clientii eMAG, acest televizor avea o nota de 4,58 din maximul de 5! In plus, beneficia de garantie de 24 de luni! Un adevarat chilipir! Nu am mai stat pe ganduri si am facut comanda! In a treia zi de la efectuarea comenzii, bunica mea - care locuieste in alta localitate, in alta parte a tarii - avea televizorul acasa. Am sunat un var si l-am rugat sa mearga sa-i instaleze bunicii televizorul si cam asta a fost tot. Fara bataie de cap, fara timp pierdut inutil. La mai mult de jumatate de an de la acel moment, bunica mea este foarte multumita de televizorul cumparat online si n-a avut nici cea mai mica problema cu el, desi acesta este aproape non-stop pornit, functionand fara intrerupere.Acesta este doar unul din motivele pentru care, de fiecare data cand voi avea nevoie, voi cumpara un televizor online!