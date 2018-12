De astazi, europenii pot face cumparaturi online fara frontiere

Europenii nu vor trebui sa se mai teama ca un site web le va bloca accesul sau ii va redirectiona doar pentru ca ei - sau cardurile lor de credit - provin dintr-o alta tara. Oriunde s-ar afla in UE, vor avea acces la bunuri si servicii online, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Cu aceasta ocazie, vicepresedintele pentru piata unica digitala, Andrus Ansip, a declarat: "In 2015, 63% dintre site-uri nu permiteau efectuarea de achizitii dintr-o alta tara a UE. Prin urmare, aproape doua treimi dintre consumatorii care doreau sa faca cumparaturi online intr-o alta tara nu puteau sa faca acest lucru. La data de 3 decembrie punem capat acestei practici. Ne dorim o Europa fara bariere, fapt ce presupune, printre altele, eliminarea barierelor din calea comertului online".La randul sau, comisarul pentru piata interna, industrie, antreprenoriat si IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, a afirmat ca, dupa eliminarea tarifelor de roaming si introducerea noilor norme privind protectia datelor si a posibilitatii ca cetatenii sa aiba acces la continutul lor online atunci cand se afla intr-un alt stat membru, eliminarea geoblocarii nejustificate aduce mai aproape o piata unica digitala reala pentru toti europenii, cu avantaje atat pentru cetateni, cat si pentru intreprinderi.De asemenea, Comisarul pentru economia digitala si societatea digitala, Mariya Gabriel, a invitat toate statele membre sa asigure o punere in aplicare eficace a acestor norme si sa faca tot ceea ce le sta in putere pentru a asigura aplicarea eficienta a regulamentului chiar din prima zi a intrarii sale in vigoare. "Totodata, facem apel la statele membre sa ajunga la un acord cu privire la armonizarea normelor pentru vanzarea de bunuri si servicii digitale si achizitiile online. Toate aceste elemente sunt esentiale pentru crearea unei piete unice digitale functionale si competitive", a subliniat Mariya Gabriel.Statele membre sunt responsabile cu punerea in aplicare a regulamentului si trebuie sa instituie structurile necesare care sa asigure o demarare fara probleme a aplicarii acestuia. Mai exact, statele membre trebuie sa desemneze organismele insarcinate cu aplicarea acestei legi si organismele care urmeaza sa le ofere consumatorilor asistenta practica. In plus, statele membre trebuie sa stabileasca masuri eficace, proportionale si disuasive aplicabile in cazul nerespectarii regulamentului.Comisia va efectua o prima evaluare a aplicarii Regulamentului privind geoblocarea pana in martie 2020. Aceasta evaluare va acoperi posibila extindere a principiului nediscriminarii in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii pentru serviciile furnizate pe cale electronica, altele decat cele audiovizuale, a caror caracteristica principala este continutul protejat prin drepturi de autor, cum ar fi cartile electronice, muzica, jocurile si software-ul. Comisia va analiza, de asemenea, cu atentie daca in alte sectoare, cum ar fi serviciile de transport si serviciile audiovizuale, mai exista inca restrictii nejustificate pe motive de cetatenie, loc de resedinta sau sediu care ar trebui eliminate.