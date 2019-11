Kaspersky: Cei care au cumparat online de Black Friday, cei mai vizati de hackeri

"Black Friday este, foarte probabil, cea mai asteptata perioada de reduceri din lume, in care marcile au cele mai bune oferte promotionale. In acelasi timp, fraudatorii cibernetici considera si ei fructuoasa aceasta perioada, urmarind sa-i atraga pe oameni in scheme suspecte si sa le fure banii. In perioada de vanzari ocazionate de Black Friday si de sarbatorile de iarna, infractorii cibernetici vizeaza clientii site-urilor de comert electronic - in special cele de imbracaminte, incaltaminte, cadouri, jucarii si bijuterii. Utilizatorii care cauta oferte in aceste domenii in urmatoarele saptamani sunt sfatuiti sa fie atenti atunci cand fac cumparaturi online", se arata in document.Conform expertilor, amenintarile de tip botnet prin care se distribuie troieni bancari cu scopul de a fura datele de autentificare si financiare ale utilizatorilor sunt cele mai utilizate de catre hackeri. Astfel, in functie de alegerea creatorului botnet-ului, programul malware poate descarca si module infectate suplimentare, pentru a le folosi in alte scopuri.Recent, cercetatorii Kaspersky au observat botnet-uri formate din computere infectate cu programe malware ce vizeaza interceptarea datelor de identificare ale utilizatorilor pentru a obtine acces la site-uri de comert electronic si implicit (in unele cazuri) la detalii despre cardurile bancare, asociate conturilor de utilizator din magazinele electronice.Kaspersky a gasit 15 familii de malware care ce atacau 91 de site-uri de comert electronic si aplicatii mobile din intreaga lume. Dintre acestea, bunurile de larg consum - cum ar fi magazinele de imbracaminte, bijuterii si jucarii - par a fi principalul obiectiv al operatorilor de botnet-uri financiare in acest sezon, 28 de site-uri din aceasta categorie facand parte din familiile de malware mentionate.Pe locul secund s-a clasat segmentul de divertisment - filme, muzica si jocuri (cu 20 de site-uri vizate), iar pe pozitia a treia utilizatorii marcilor de comert electronic care se ocupa de industria de turism, cum ar fi comerciantii de vanzare a biletelor de transport, servicii de taxi si hoteluri - cu 15 site-uri populare.Statistica din 2018 arata faptul ca numarul total de marci vizate a fost mai mic, de doar 67, in timp ce topul celor mai "vanate" a fost condus de site-uri de imbracaminte, divertisment si electronice pentru consumatori.In acest an, doar doua site-uri din ultima categorie au fost identificate printre cele vizate de una dintre cele 15 familii periculoase, precizeaza raportul Kaspersky.