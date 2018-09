Peste jumatate dintre romani fac cumparaturi online in timpul orelor de program (studiu)

Astfel, aproape 6 din 10 angajati romani admit ca fac cumparaturi online in timpul orelor de program cel putin odata pe luna, iar cei mai multi (52%) spun ca aloca, in medie, 30 de minute pentru fiecare sesiune de cumparaturi. Exista insa si angajati care iau o pauza de la atributiile de serviciu pentru a face cumparaturi pe internet mai des de cateva ori pe saptamana (7%) sau chiar zilnic (aproape 2%), iar in unele cazuri timpul alocat pentru cautarea produselor si finalizarea cumparaturilor depaseste o ora (2%), potrivit unui sondaj realizat de BestJobs.Cei mai multi angajati (54%) prefera cumpere pe internet dupa-amiaza, intre orele 15:00 si 18:00, in timp ce 19% dintre respondenti gasesc timp pentru astfel de cumparaturi dimineata, intre 9:00 si 11:00. Doar 15% dintre respondenti spun ca fac pauza de la birou pentru cumparaturi in jurul pauzei de pranz.Unul din doi angajati foloseste cel mai adesea telefonul personal pentru a face cumparaturi online in timpul orelor de program, iar 32% folosesc calculatorul sau laptopul de serviciu. Alte dispozitive folosite de catre angajatii romanii pentru cumparaturi online sunt PC-ul/ laptop-ul personal (7%), tableta personala (4%), telefonul de serviciu (2%) sau tableta oferita de companie (1%).Printre produsele cele mai cumparate prin intermediul internetului de catre angajatii romani se afla produsele de imbracaminte, incaltaminte si accesorii (39,8%), produse electronice si electrocasnice (33%), produse IT&C (28%), cadouri (24,3%), produse cosmetice (15,5%), jucarii si produse pentru copii (9%) si produse de bricolaj si amenajari interioare (9,2%).Magazinele online cu produse de imbracaminte, incaltaminte si accesorii sunt accesate cel mai des de catre angajatii romani. Clasamentul continua cu platformele de tip marketplace si magazinele online cu produse electronice si electrocasnice, cu peste un sfert dintre angajati, care fac cel mai des cumparaturi online din astfel de magazine.Aproape 1 din 5 angajati romani declara ca intra pe site-urile magazinelor online chiar si atunci cand nu au ceva de cumparat in mod special, profitand de eventualele momentele libere in timpul serviciului pentru a cauta noi produse in magazinele online preferate. Alti peste 33% dintre angajati prefera sa foloseasca pauzele pentru a citi diferite articole online, iar aproximativ 30%, pentru a naviga pe paginile retelelor de socializare.Sondajul a fost desfasurat de BestJobs in luna august 2018 pe un esantion de 1.302 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban.BestJobs este una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din Romania.