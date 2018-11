Romanii au facut cumparaturi online de peste 1 miliard de lei de Black Friday

Doar pe partea de plati online, "Black Weekend" a generat in sistemul PayU Romania peste 376.289 de tranzactii in valoare de aproximativ 198 milioane de lei, in crestere cu 40% fata de anul trecut. Aproximativ 80% din aceasta suma, respectiv peste 157 de milioane de lei, s-a inregistrat in ziua de vineri, 16 noiembrie."Daca ne uitam la cautarile pe Google, romanii sunt cei mai interesati de fenomenul Black Friday. Ei ii depasesc chiar si pe americani, inventatorii acestui eveniment.* Iar acest lucru se vede si in cresterile spectaculoase de la un an la altul.Anul acesta am inregistrat in platforma PayU cu peste 70% mai multe tranzactii online in tot weekendul, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 40%.Iar daca ne uitam la cresteri peste asteptari, este anul in care, intr-o singura zi, s-a depasit cu 10% numarul total de plati online din toate cele trei zile de reduceri de anul trecut." declara Marius Costin, Country Manager PayU Romania.in intervalul 6:56-6:57 s-au inregistrat 1.135 de plati online, cu 23% mai mult decat anul trecut.Produsele preferate raman cele din categoria IT&C: electronice si electrocanisceTopul cumparaturilor online ramane si anul acesta dominat de produsele IT&C, urmate de produse din categoria fashion (imbracaminte, incaltaminte, accesorii) . Ofertele de turism castiga din ce in ce mai mult teren.Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 526 de lei, cu 18% mai mica decat anul trecut."Scaderea valorii medii a cosului de cumparaturi este o consecinta normala a dezvoltarii pietei de e-commerce si a maturizarii evenimentului Black Friday. Acest lucru inseamna ca romanii au incredere sa comande si sa plateasca online din ce in ce mai multe tipuri de produse, chiar si cele cu o valoare mica", a explicat Marius Costin.In prima parte a zilei de 16 noiembrie, 70% din totalul platilor online inregistrate in platforma PayU au fost plati realizate cu un singur click. Acest lucru inseamna ca romanii si-au salvat datele cardului in aplicatia pusa la dispozitie de magazinele online pentru a se asigura ca obtin rapid produsul dorit, apasand instant butonul "plateste"."Cumparatorii online isi continua obiceiul de a verifica categoriile de produse de care sunt interesati si de a-si pregati din timp lista de cumparaturi de Black Friday. Un alt trend interesant care se dezvolta de la an la an este plata printr-un card cu rate fara dobanda. Atat numarul de plati online, cat si valoarea lor a crescut cu peste 40% comparativ cu anul trecut. Atunci cand platesc in rate de Black Friday, romanii aloca, in medie, cu 75% mai mult decat pentru cosurile de cumparaturi platite printr-o alta metoda de plata", declara Marius Costin, Country Manager PayU Romania.Cea mai mare tranzactie online a fost de 129.635, cosul de cumparaturi continand aur.Pe locul al doilea se afla o tranzactie de peste 48.000 lei pentru echipamente si accesorii foto.Pe locul al treilea se afla o tranzactie de 46.970 lei pentru produse IT&C.In platforma PayU Romania, aproximativ 10% din numarul total de plati online realizate de Black Weekend sunt tranzactii realizate cu un card emis intr-o alta tara."Comertul online transfrontalier nu are bariere.Se cumpara in Romania din toate colturile lumii si din ce in ce mai multi romani isi extind aria de cautare a produselor preferate pe site-uri din afara granitelor tarii.Acest lucru ar trebui sa indice clar magazinelor online locale ca a venit momentul sa isi extinda afacerea si in alte piete, iar PayU le poate fi un partener de incredere care sa faciliteze tot acest proces", incheie Marius Costin, Country Manager PayU Romania.Topul primelor 6 tari dupa numarul de plati online inregistrat in platforma PayU este:Romania (239,500 plati online)Ungaria (5,643 plati online)Marea Britanie (5,350 plati online)Italia (944 plati online)Bulgaria (574 plati online)SUA (532 plati online)Weekendul reducerilor a adus si anul acesta cumparatori online din tari exotice, precum: Australia, Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Costa Rica.PayU este un furnizor global de servicii de plata pentru companii. Compania este lider pe pietele din Europa Centrala si de Est si proceseaza tranzactii pentru comercianti precum: Allegro, AmRest, Avon, Blue Air, Makro, Orange, PKP Intercity, Play, Showroom.pl, TUi, Virgin Mobile.In Romania, PayU lucreaza cu parteneri precum Telekom, BlueAir, Paravion, eMag, Flanco, UPC, Elefant.ro, Altex, Flori de Lux, Magnolia, NN Asigurari, Allianz Direct, Eventim.ro, Decathlon, Fashion Days si altii.La nivel global, PayU Group opereaza in 17 tari pe patru continente pentru sute de mii de comercianti si este detinut de Naspers, o companie multinationala originara din Africa de Sud, cu operatiuni in media si servicii online.