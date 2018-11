Romanii, pe ultimul loc in UE la achizitiile online, in 2017

Campionii achizitiilor online au fost anul trecut utilizatorii de Internet din Marea Britanie (86%), Suedia (84%), Danemarca, Germania, Luxemburg si Olanda (fiecare cu 82%) . Cel mai redus nivel s-a inregistrat in 2017 in Romania (23%), Bulgaria (27%), Cipru (39%) si Croatia (42%).In ultimii zece ani, procentul celor care au facut achizitii online a crescut la toate grupele de varsta, cel mai semnificativ avans fiind inregistrat la utilizatorii de Internet cu varsta intre 16 si 24 de ani (de la 44% in 2007 la 71% in 2017).Cumparatorii online cu varsta intre 16 si 24 de ani au reprezentat anul trecut cel mai ridicat procent in Olanda (90%), Suedia (89%) si Marea Britanie (88%) . De asemenea, in Marea Britanie este inregistrat si cel mai mare procent (75%) al celor care fac achizitii online si au varsta cuprinsa intre 65 si 74 de ani.